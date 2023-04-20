«Арктур» — мутация «омикрона». Что известно о новом штамме COVID, которым в РФ уже заражены четверо

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время поездки в Саратов сообщила, что всплеск заболеваемости из-за нового подтипа COVID-19 «арктур», одной из разновидности «омикрона», возможен в России к концу мая. По ее словам, штамм более заразен, чем остальные, однако заболевание редко проходит в тяжело форме и протекает, в основном, как ОРВИ. Пока в стране зафиксирована четыре случая заболевания «арктуром». Также она рассказала, что корь выявлена в 44 регионах России, однако ситуация не требует системных мер вмешательства.

К концу мая в России ожидается всплеск заболеваемости новым подтипом коронавируса «арктур», разновидностью «омикрона», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе поездки в Саратов.

«По «арктуру». Новый геновариант, новая мутация уже известного «омикрона». Внутри этого варианта идет дальнейшее развитие вируса. Пока вирус имеет превалирующее значение в Индии, вызывая новую, достаточно интенсивную для этой страны волну, и там сегодня почти 90% всех вновь заболевающих каждый день — это люди, инфицированные именно «арктуром». <...> Мы видим, конечно же, риски подъема дальнейшего к концу мая. Сейчас начнется каникулярно-отпускной период, и потом все соберутся — и этот всплеск может быть»,

— рассказала Попова.

По ее словам, особенность штамма «арктур» — это высокая в сравнении с другими контагиозность. Попова отмечает, что «небольшой контакт ведет к инфицированию и, скорее всего, развитию заболевания».

В Индии и других странах, где «арктур» уже получил распространение, отметила глава Роспотребнадзора, почти нет случаев тяжелых форм болезни. Как правило, болезнь проходит в виде ОРВИ и госпитализация больным почти не требуется. Однако российская система здравоохранения, отметила Попова, все равно подготовилась к высоким нагрузкам.

Также она сообщила, что меры профилактики от нового штамма остались прежними. «Арктур» выявляется с помощью российских тестов, как и другие разновидности COVID, подчеркнула Попова.

Сейчас в России зафиксировано четыре случая заражения «арктуром». Отдельные случаи выявлены также в США, Германии, Китае и других странах.

Атака с тыла

Также в ходе поездки в Саратов Попова рассказала о ситуации с распространением кори в стране. По ее словам, эпидситуация осложняется: заболевание зарегистрировано в 44 регионах, но системных федеральных мер не требуется.

«Эпидемиологическая ситуация с корью сегодня в РФ осложняется, но мы готовили всю страну и готовили субъекты, поэтому корь, которая сегодня зарегистрирована в 44 субъектах, ограничивается локальными очагами, которые удается очень быстро купировать… Поэтому никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется в этой ситуации. Там, где они нужны — локальные, они принимаются достаточно безболезненно и спокойно»,

— сказала Попова.

По ее словам, все меры реагирования известны и «давно хорошо прописаны», и ключевой среди них является вакцинация. Также она отметила, что большинство случаев кори — завозные.

19 апреля случай заболевания корью был выявлен в Московском Политехе. Студентов, непривитых от кори и ранее не болевших, отправили по домам. В руководстве вуза отметили, что угрозы распространения заболевания нет, заболевший находится в больнице.

18 апреля на сайте Московского авиационного института появилась информация, что занятия на основной территории вуза переведены в онлайн-формат для предотвращения распространения кори. Однако позже диагноз не подтвердился, все запланированные ограничения были отменены.

Ранее на дистанционное обучение из-за кори также перешёл Губкинский университет нефти и газа.

Корь передается воздушно-капельным путем. Проявляется высокой температурой вплоть до 40 градусов, насморком, сухим кашлем, конъюнктивитом, сыпью. Также возможны осложнения в виде отита, пневмонии, ларингита. Прививки от кори ставят двукратно: детям в возрасте одного года (вакцинация) и в шесть лет (ревакцинация). Кроме того, иммунизация необходима всем взрослым до 35 лет, которые не прививались ранее.