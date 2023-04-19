Российским экспертам прислали бюсты Жукова. Похожую статуэтку с гексогеном дарили блогеру Татарскому

Утром 19 апреля военный эксперт Константин Сивков сообщил, что он получил по почте подозрительную посылку, в которой оказался бюст маршала Жукова. Он вспомнил, что в похожей статуэтке была бомба, после взрыва которой скончался в начале апреля военкор Владлен Татарский. В связи с этим Сивков обратился в полицию. Такие же бюсты получили еще несколько российских политологов и военных экспертов. Взрывчатки внутри не обнаружили, все бюсты разослал ульяновский предприниматель, получивший анонимный заказ в соцсетях. Адресаты не исключили, что таким образом Киев пытается запугать тех, кто активно поддерживает военную спецоперацию России на Украине.

Несколько российских политологов и военных экспертов получили по почте гипсовые статуэтки, похожие на ту, в которой была бомба, взорвавшаяся в кафе «Патриот» в Санкт-Петербурге и убившая военкора Владлена Татарского. Первым об этом сообщил Mash.

По данным Telegram-канала, 69-летний доктор военных наук Константин Сивков обратился в полицию с заявлением, что ему и ряду его коллег и знакомых одновременно пришли идентичные коробки от скульптора из Ульяновска. Помня о теракте в Петербурге, Сивков не стал вскрывать посылку и передал ее в правоохранительные органы.

«В мой адрес пришло сообщение от СДЭК, что мне пришла посылка и курьер должен ее доставить. Я перевел доставку с курьерской на выдачу в пункте СДЭК, написал заявление в полицию. Посылку вскрывала полиция и взрывники. <…> Бюст был позолочен точно так же, как и та статуэтка, которую получил Владлен Татарский», — рассказал позже Сивков РИА Новости.

Одним из получателей статуэток был публицист Владислав Шурыгин. Других адресатов Сивков называть отказался, сославшись на тайну следствия. Он отметил, что все получатели так или иначе высказывались в поддержку специальной военной операции на Украине.

«Какие статуэтки послали остальным — не знаю, во всяком случае, мне и еще одному человеку направили маршала Жукова. В одном бюсте взрывчатки не нашли, а в моем — пока неизвестно», — добавил эксперт.

По его мнению, массовая рассылка идентичных посылок российским военным экспертам является акцией устрашения, организованной «либо СБУ, либо украинской военной разведкой».

По информации Telegram-канала Baza, пять гипсовых бюстов маршала Жукова были предназначены для Константина Исаева, Константина Сивкова, Владислава Шурыгина, Михаила Терещенко и Тимофея Сергейцева.

«Газете.Ru» удалось связаться с ульяновским скульптором Никитой Бариным, который изготовил бюсты. Он рассказал, что «подарки на День волонтера» у него заказал некий мужчина во «ВКонтакте» 12 апреля.

«Я предприниматель, каждый день отправляю товар. Мужчина во «ВКонтакте» написал, отправьте пяти людям. Я даже понятия не имел, кто это. Это был заказ. Я просто отправил, не знал, что будет такая реакция и такие новости. Заказали бюст Жукова каждому клиенту», — пояснил Барин.

Предприниматель добавил, что с самого начала чувствовал, что заказ может быть с подвохом, но не стал вникать в ситуацию, поскольку ему регулярно пишут неадекватные заказчики.

«Потом мне начали и СДЭК писать, что там какие-то сопротивления пошли, дверь не открывают. Один из заказчиков вообще кричал, что я с вами буду разговаривать только на украинском», — сообщил он.

В беседе с изданием «Подъем» Барин уточнил, почему именно заказ показался ему странным. По его словам, пользовать «ВКонтакте» Санек Белозеров, чья страница была малоактивна, сразу начал объяснять, зачем ему пять одинаковых бюстов.

«Он стразу такой: мне бюст Жукова и чеки не надо вкладывать туда, и желательно побыстрее, чтобы к Пасхе пришли. Он написал такую причину странную, мне это странным, конечно, показалось: «Это подарки на День волонтера». Чтобы я, наверное, не копал. А потом я загуглил и понял, что День волонтера вообще 5 декабря был», — рассказал скульптор. По его словам, он понятия не имел, что получателями подарков являются российские политологи.

Владислав Шурыгин, который значится в списке адресатов, заявил, что не в курсе происходящего и не получал никаких посылок, поскольку находится не в Москве.

Взрыв в баре «Патриот» произошел вечером 2 апреля. В этот момент там проходила творческая встреча с блогером и военкором Владленом Татарским (настоящее имя Максим Фомин). В результате теракта Татарский погиб, более 40 человек получили ранения.

По версии следствия, бомбу в заведение пронесла жительница Петербурга Дарья Трепова под видом статуэтки-бюста Татарского. Внутри нее, по разным оценкам, находилась взрывчатка мощностью от 200 до 700 граммов в тротиловом эквиваленте. Трепова вручила статуэтку военкору, тот поставил ее на стол рядом с собой, а спустя несколько секунд раздался взрыв.

Трепову задержали, она заявляла, что ее «использовали втемную» и о наличии взрывчатки внутри она не подозревала — и осталась сидеть на месте взрыва. Следователи не исключают, что за организацией теракта стоит Киев.

Как писал Telegram-канал Mash, на одежде Фомина были найдены следы гексогена — продолжительно, этим веществом и была начинена статуэтка.