«Мы рассчитываем на освобождение раньше срока». Новые детали перевода Сапеги в Россию

Минск официально одобрил перевод осужденной Софьи Сапеги в Россию. На этой неделе появилась информация, что приговоренная к 6 годам женщина одобрила свою экстрадицию. Член СПЧ Ева Меркачева сообщила, что сначала Сапегу переведут в единственное женское СИЗО-6 в Москве. После этого суд рассмотрит ее дело и определит, какой срок она должна отбывать на российской территории. По словам Меркачевой, правозащитники рассчитывают, что суд пересмотрит наказание, и россиянка освободится значительно раньше срока. Mash со ссылкой на собственные источники сообщил, что Сапегу после столичного СИЗО могут этапировать в можайскую ИК-5.

Генеральная прокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство о передаче России Софьи Сапеги, осужденной по делу об организации беспорядков в республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Причиненный противоправными действиями Софьи Сапеги вред возмещен в полном объеме», — уточнили в надзорном органе. В Генпрокуратуре отметили, что не видят препятствий для возвращения Сапеги в Россию, где она продолжит отбывать наказание. Соответствующее согласие уже направлено в российский Минюст.

Сапегу передадут представителям российской ФСИН после того, как Минск получит от службы гарантии исполнения приговора белорусского суда. Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева после этого рассказала, что после прибытия Сапеги в Россию ее доставят в Москву, где, вероятно, поместят в СИЗО-6 в Печатниках.

«Первое, что сделают, — поместят ее в СИЗО №6. Это женский изолятор, он в Москве единственный. Здесь она будет какое-то время, пока будет решаться ее судьба», — пояснила правозащитница.

Меркачева отметила, что Сапега имеет право на пересмотр ее дела, поскольку российский Уголовный кодекс отличается от белорусского. В частности, россиянка может просить о помиловании или же условно-досрочном освобождении.

«Ее могут отпустить по одной из трех причин. Первой может являться помилование президента, для которого совершенно ничего не нужно. Второй момент — условно-досрочное. Для этого пересчитают срок отбытия наказания и те условия, в которых она была в белорусской колонии, сравнят с нашими условиями. Третий момент — когда могут пересмотреть то наказание, которое ей было тогда дано белорусским судом. В этом случае она может освободиться, потому что наш суд может посчитать, что квалификация в условиях российского уголовного законодательства могла бы быть иной», — рассказала Меркачева.

В СПЧ рассчитывают именно на третий вариант. Правозащитница добавила, что белорусская система правосудия жестче российской, поэтому не исключается, что Сапега может выйти намного раньше срока по УДО.

По информации Mash, после столичного СИЗО-6 Сапегу этапируют в подмосковную колонию ИК-5 в Можайске. Там она сможет работать на местном швейном производстве.

25-летнюю Софью Сапегу задержали в мае 2021 года в результате резонансной вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Вместе со своим молодым человеком — бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta (он признан террористической организацией в Белоруссии) — она летела из Греции в Вильнюс. После посадки самолета Сапегу и Протасевича сняли с рейса и задержали.

Протасевич был до этого внесен в список террористов, ему вменяют в вину организацию массовых беспорядков, заговор с целью захвата власти, разжигание вражды, а также руководство экстремистским формированием. Уголовное дело против него в Белоруссии продолжается.

Сапегу обвинили в возбуждении социальной вражды и незаконном сборе и распространении данных о частной жизни. Белорусское следствие пришло к выводу, что она администрировала признанный экстремистским Telegram-канал «Черная книга Беларуси», в котором публиковались личные данные силовиков, применявших силу к участникам протестов, охвативших страну после президентских выборов 2020 года.

Летом 2021-го СК Белоруссии сообщил, что Сапега и Протасевич заключили сделку со следствием, результатом которой стала смена меры пресечения — их отпустили под домашний арест. 6 мая 2022 года Гродненский областной суд признал Сапегу виновной и приговорил ее к 6 годам лишения свободы. Кроме того, россиянку обязали возместить моральный ущерб потерпевшим на сумму более 167,5 тыс. белорусских рублей (более 5 млн российских рублей по текущему курсу).

Наказание Сапега отбывала в ИК-4 в Гомеле. В июне прошлого года адвокат Антон Гашинский рассказал, что она подала ходатайство о помиловании президенту Белоруссии Александру Лукашенко. В январе этого года стало известно, что глава государства отказал в помиловании. В Минске пояснили, что Сапега не выполнила ряд условий для освобождения раньше срока.

«У президента было право помиловать и в этом случае. Но если оценивать в целом все критерии, то в данном случае исключений, которые бы послужили основанием для того, чтобы глава государства принял такое решение, не было», — говорила замглавы администрации президента Ольга Чуприс.

3 апреля Гашинский заявил, что процедура передачи Сапеги в Россию запущена. На этой неделе посольство РФ в Белоруссии сообщило, что Сапега дала согласие на свой перевод. Позже Гашинский рассказал «Осторожно Media», что процедуру экстрадиции начали довольно давно, но это не освещалось.

«Сначала были сомнения по поводу того, хочет она перевестись в Россию, либо не хочет, потому что в России – неизвестность, в Беларуси уже какая-то определенность и сформировавшийся жизненный уклад. Но к ней в колонию съездил адвокат, обсудили все плюсы и минусы, пришли к выводу, что да, надо переводиться в РФ», — сообщил юрист.

После этого родители Сапеги направили в российский Минюст ходатайства о переводе заключенной в Россию. Ведомство их удовлетворило и затребовало у Минска перевод. После возвращения на родину российский суд должен будет повторно рассмотреть ее дело и решить, какого наказания она заслуживает в РФ.

«Он уже будет определять, наказуемо ли это деяние на территории РФ, соответственно, какая статья в УК РФ является аналогом той, по которой осуждена Софья и какой срок к отбытию. От 6 до 12 лет в Беларуси санкция ч. 3 ст. 130, ей назначен минимум. Аналог статьи в России имеется – это ст. 282 УК, санкция по ней до 6 лет. То есть, есть такое предположение, что российский суд может принять решение, что 6 лет лет ей необходимо отбывать в России и одобрить перевод. В зачет срока пойдет отсиженное в Беларуси и, соответственно, время, когда она была под стражей и домашним арестом», — добавил Гашинский. При этом он подчеркнул, что вину Сапеги российский суд не станет определять.