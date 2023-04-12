«Свирепый, умный, громкий, талантливый». Умер писатель Эдуард Багиров

В возрасте 47 лет скончался российский писатель Эдуард Багиров. Telegram-канал 112 утверждает, его госпитализировали с внутренним кровотечением еще 1 апреля. Как писатель Багиров прославился романом «Гасторбайтер», как общественный деятель — скандалами и перепалками в «Живом журнале» и на телевидении.

О смерти Эдуарда Багирова в своем Telegram-канале сообщил Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом).

«Умер писатель Эдуард Багиров, сообщили два источника из его окружения. По словам одного из них, последнюю неделю писатель находился в коме, у него отказали все органы. Багирову было 47 лет»,

— говорится в публикации Varlamov News.

Telegram-канал 112 уточняет, что писателя госпитализировали еще 1 апреля. По информации канала, последнюю неделю он находился в коме — в больнице врачи оказывали писателю необходимую помощь, но из-за тяжести состояния спасти его не удалось.

В свою очередь Mash утверждает, что Багиров сам пришел в одну из московских клиник 1 апреля: на приеме у него выявили внутреннее кровотечение, а при госпитализации диагностировали цирроз печени.

Смерть Багирова прокомментировали его близкие и коллеги. Елизавета Минаева, супруга писателя и издателя Сергея Минаева, в своем Telegram написала, что доверяла Багирову как никому другому. Хотя, отметила она, так было не всегда:

«Первые пару лет мы постоянно были на ножах. Постоянно вели боевые действия по важнейшим и принципиальным вопросам: красивая ли эта девушка? Делала ли она пластику? Я обижалась, а ты бесился. Но потом что-то изменилось и мы внезапно начали понимать друг друга, как понимают только родные люди. <...> Я доверяла тебе, как доверяют родному человеку. Доверяла свои переживания, доверяла, когда садилась с тобой на новенький Харлей, чтобы прокатиться по Садовому».

В заключение Минаева написала: «Когда-нибудь мы встретимся где-то в другом мире, уже представляю тебя в окружении толпы красивейших девиц с «блестящим письменным русским». Ты, конечно, сразу наладишь там комфортную инфраструктуру».

Сам Сергей Минаев, который долгое время работал с Багировым, в своем Telegram-канале попросил представителей СМИ не беспокоить его и отказался от комментариев. «Умер мой товарищ. Это касается исключительно его семьи», — написал он.

Также смерть писателя прокомментировал журналист Антон Красовский: «Умер Эдуард Багиров. Свирепый, умный, громкий, талантливый. Прощай!»

Жизнь и судьба

Эдуард Багиров родился 25 октября 1975 года в Туркмении и до совершеннолетия жил там. Был призван в армию в военную часть в Ашхабаде и, по собственным словам, через два месяца дезертировал. С января 1994 года жил в Москве и в том же году был осужден по ч. 2 ст. 144 «Кража» УК РСФСР, отбывал наказание в российской тюрьме. После отбытия наказания поехал на малую родину матери в Нижегородской области, но вскоре вернулся в Москву, где занялся предпринимательством. В 2001 году поступил и некоторое время учился на юридическом факультете Московской академии водного транспорта.

В 2002 году Багиров и Минаев учредили литературный портал litprom.ru, позже Багиров стал его главным редактором. В 2007 году Багиров опубликовал роман «Гастарбайтер», рассказывающий о приключениях молодого мужчины, приехавшего покорять Москву. По словам писателя, а также как указывается в предисловии, сюжет частично основан на реальных событиях его жизни: главный герой Евгений Алиев уезжает из Туркмении, бежит из российской армии, сидит два года в тюрьме за вокзальную кражу, временно оседает в российском городке Кулебяки и после едет в Москву, где проходит путь от торговца луком до успешного предпринимателя, параллельно рассуждая о жизни мегаполиса и политике. Роман рекламировался под лозунгом «Слава России!» и хорошо продавалась: в книжном магазине «Москва» книга входила в 20 самых популярных, в «Библио-Глобусе» занимала третье место по продажам среди русской беллетристики.

В дальнейшем Багиров выпустил роман «Любовники» (2008), «Идеалист» (2010), основал сценарное бюро и сам написал несколько сценариев для полного метра. Также выступал доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина на выборах 2012 года. В 2022 году стал ведущим авторской программы «Багиров против» на Радио Sputnik.

Однако Багиров также известен как интернет-персонаж благодаря блогу в «Живом журнале». Так, например, он описывал ситуацию, возникшую при покупке билета в Санкт-Петербургскую филармонию.

«Какая же все-таки глубокая, унылая, жуткая, убогая провинция этот чертов Питер. Заказал я тут два билета с доставкой на традиционный апрельский концерт Григория Соколова в питерскую Филармонию. <...> С меня прилежно списали бабло и вдруг через несколько минут я получаю смс от этой сраной конторы, что «для получения билетов вам требуется явиться» в какую-то там говнокассу в Питере. В Питере! Я чуть не взвыл. <...>

Культурной столицей самоназываются, а сами зубного порошку наглотались третьего дня. Сжег бы собственными руками. Заживо. Или еще одну блокаду бы устроил, чтоб снова вместо хлеба жрали казеиновый клей, и известку со стен обгладывали», — написал он.

В 2009 году в связи с рядом русофобских высказываний Багирова на него написали заявление представители Движения против нелегальной иммиграции (организация запрещена в России) (ДПНИ). Позже Багиров написал открытое письмо тогдашнему министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву.

«Рашид Гумарович. Ничего у Вас не выйдет. Мне, общественному деятелю с активной гражданской позицией, отдавшему несколько лет жизни на уничтожение российских экстремистов фашистской направленности, не раз этой жизнью всерьез рисковавшему, многократно подвергавшемуся нападениям, поджогам, и живущему в атмосфере перманентных угроз личной безопасности и жизни — пришить 282-ю статью не удастся. <...> Не говоря уж о том, что от этого клейма Вы не отмоетесь до конца жизни. А Ваши персональные обиды я видал на одном известном мужском половом органе. <...> Финал этой игры порой бывает непредсказуемым», — писал Багиров.

В 2012 году на ток-шоу «Обойма», посвященному национальному вопросу, у Багирова случился конфликт с Александром Беловым-Поткиным. Багиров указал на то, что Поткин «умудрился с такой фамилией возглавить русское националистическое движение». Затем после серии взаимных оскорблений между ними случилась трехсекундная потасовка.

Также в марте 2012 года Багиров и Минаев избили политического обозревателя GQ Андрея Рывкина за критику их литературного сайта. Тогда Рывкин рассказал «Газете.Ru», что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником «Интерфакса», пригласив на интервью. Когда Рывкин приехал к зданию агентства, на него «выскочили Минаев с Багировым и начали бить». По словам журналиста, проходившие поблизости сотрудники ОМОНа сперва остановили драку, но Минаев с Багировым показали им какие-то документы, и полицейские удалились. Пока его били, отметил Рывкин, ему сказали, что «в следующий раз будут бить до смерти».

Также на фоне аналогичных высказываний у Багирова случился конфликт с русским националистом Максимом Марцинкевичем (Тесак). Перед съемками на одном из федеральных каналов Тесак пришел в гримерку к Багирову с требованием объясниться за публикации в «Живом журнале». Багиров несколько раз пытался покинуть помещение, однако Марцинкевич не давал ему выйти.

Кроме того, Багиров был заочно приговорен в Молдавии к пяти годам лишения свободы. По версии следствия, в 2009 году, до и после парламентских выборов в республике, Багиров написал серию провокационных материалов, которые затем привели к массовым беспорядкам. Утверждалось, что писатель «активно внедрившись в социальную среду в качестве блогера и писателя и используя технологии манипулирования массами, принял активное участие в разработке и реализации провокационных мер, направленных на подрыв до- и постэлекторального процесса». В 2011 году его арестовали и требовали дать показания против одного из оппозиционных депутатов. После голодовки, протеста российского посольства в Кишиневе и действий Госдумы Багирова освободили.