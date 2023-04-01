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«Всех эвакуировали, а про него забыли». В пожаре на птицефабрике «Мираторга» погиб слесарь

МЧС Брянской области: в селе Уручье на территории птицеводческой фермы произошел пожар

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На птицеводческом комплексе «Мираторга» в селе Уручье Выгоничского района Брянской области (80 км от границы с Украиной) около 15 часов разгорелся пожар, к 17 часам его удалось потушить. В результате происшествия погиб мужчина, работавший слесарем на предприятии. О причинах пожара не сообщается, обстоятельства выясняются. В пресс-службе «Мираторга» сообщили, что предприятие продолжит работу в обычном режиме.

На птицеводческом комплексе «БЦ-3» агрохолдинга «Мираторг» в селе Уручье Брянской области произошел пожар, к 17 часам его ликвидировали. В компании подтвердили факт происшествия.

«На птицеводческом комплексе «БЦ-3» в селе Уручье Выгоничского района Брянской области произошло возгорание в одном из корпусов. В настоящее время пожар локализован, открытое горение ликвидировано. Производственная площадка будет работать в обычном режиме. Проводится установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится на сайте компании.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 3000 квадратных метров. На месте работает Следственный комитет.

В разговоре с «Газетой.Ru» родственница одного из пожарных, участвовавшего в ликвидации возгорания, рассказала, что на предприятии погиб один из сотрудников.

«Пострадавший только один. Когда начался пожар, [мужчина] сам решил потушить его — взял огнетушитель и пошел. Когда всех эвакуировали, про него забыли. Он надышался дыма и умер. Как распространялось пламя, точно не смогу ответить, но знаю, что сгорел один цех»,

— сказала девушка.

Также сотрудница предприятия сообщила «Газете.Ru», что птиц на месте пожара не было, животные не пострадали.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник уточнил, что в результате пожара погиб 48-летний слесарь Алексей Р.

По данным Telegram-канала, пожар начался около 15 часов в одном из корпусов комплекса с птицами, в результате он выгорел изнутри. Также «Мираторг» в разговоре с Shot сообщил, что работа фабрики будет продолжена в обычном режиме, на планы производства «выпадение одного корпуса» не повлияет, размеры ущерба будут оценены в ближайшее время.

Птицефабрика принадлежит «Брянскому бройлеру» (входит в «Мираторг») и горела дважды – в 2015 и 2016 годах. В 2015 году огонь уничтожил три производственных цеха готовой к официальному открытию птицефабрики, в которых находились около 600 тыс. цыплят. В 2016 году сгорело два цеха, в которых на тот момент находились 120 тыс. цыплят.

Холдинг инвестировал в создание с нуля в Брянской области «высокотехнологичного вертикально интегрированного производства «от поля до прилавка» мяса цыплят-бройлеров мощностью 105 тыс. тонн продукции в год» свыше 20 млрд руб. по состоянию на 2014 год, писал журнал «Агроинвестор».

В 2021 году «Мираторг» вложил более 20 млрд рублей в развитие сельхозпредприятий Брянской области, в том числе в областях растениеводства, овощеводства и мясного животноводства.

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