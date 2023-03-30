Сутки в снежном плену. Более 30 машин застряли по дороге из Териберки в Мурманск

Более 30 автомобилей застряли по дороге из Териберки в Мурманск из-за метели и нулевой видимости. Сейчас экстренные службы проводят операцию по их спасению. Волонтеры и спасатели подвозят топливо и еду тем, кто остается на трассе. В разговоре с «Газетой.Ru» участники происшествия рассказали об условиях, в которых некоторые из них остаются уже больше суток. В Минтрансе Мурманской области заявили, что затор из автомобилей на трассе возник из-за ДТП с микроавтобусом, который перекрыл проезд большинству машин. В МЧС России сообщили, что удалось эвакуировать уже более 100 человек. Подробнее — в нашем материале.

Автомобильный затор на трассе из Териберки в Мурманск образовался накануне из-за аварии с микроавтобусом, сообщили в Минтрансе Мурманской области. В затор попали несколько десятков автомобилей, по разным данным – от 20 до 40.

«Колонна машин выдвинулась из Териберки в районе 15:00 среды, уже зная о планируемом закрытии дороги. Для безопасности проезда машины сопровождала дорожная техника. Во время движения в районе 8-го км в середине колонны «развернуло» микроавтобус, перегородив проезд большинству автомобилей. Машины, которые были в начале колонны, смогли проехать, остальные остались помогать водителю микроавтобуса»,

— говорится в сообщении Минтранса в соцсети «ВКонтакте».

Дорогу закрыли в 16:00, поскольку погода стала ухудшаться, а видимость стала нулевой. Люди, застрявшие на дороге, провели ночь в машинах. Некоторые стоят уже более суток.

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В ведомстве пояснили, что после аварии колонна из 40 автомобилей разделилась на две. Первой группе из 12 автомобилей удалось доехать до 81-го километра дороги. Там группа была вынуждена остановиться, поскольку дорога слилась с рельефом из-за снега. Вторая группа осталась близ поселка в районе 8-го километра.

Сейчас дорога перекрыта, поскольку на ней активно расчищают снег. В Минтрансе отметили, что из-за некоторых туристических групп убирать с проезжей части снег практически невозможно, «так как вся дорожная техника была брошена на спасение туристов на нескольких участках дороги», — подчеркнули в министерстве.

Людям, оставшимся на трассе, подвозят топливо, еду и воду, также для них организовали пункт обогрева. Автодорога – единственная возможность добраться из Мурманска в Териберку, зимой трассу часто перекрывают из-за непогоды и нулевой видимости.

В МЧС России тем временем сообщили, что сейчас удалось эвакуировать из затора более 100 человек. Всего, отметили в ведомстве, на дороге застряли более 30 машин.

Обстановка на трассе

Как рассказали «Газете.Ru» очевидцы-участники затора, вызволить удалось пока не всех, спасатели и волонтеры подвозят людям топливо и еду.

«Нас из снежного плена вызволили, пять минут назад дорожная техника прочистила дорогу. Сформирована самопроизвольная автоколонна в однополосном движении, двигаемся в сторону Мурманска. Дорожная техника поехала дальше в сторону Териберки, потому что там также остались застрявшие автомобили и другая застрявшая дорожная техника, которую также нужно вызволять. От МЧС видели два снегохода, которые пытались привозить топливо и забирали людей по 2-3-4 человека раз в час. Мы простояли почти 24 часа», — рассказал один из участников затора.

Он также отметил, что специально выехал сильно заранее на случай ухудшения погоды. «Потратили очень много времени, чтобы объехать препятствие, вытащить из сугроба легковой автомобиль. Доехали до отворотки, там мы уперлись уже в сугроб, дальше не смогли ехать и ждали дорожную технику, которая нас вызволила бы», — добавил он.

Другой очевидец рассказал, что сейчас на дороге остается, по его оценкам, порядка 40 автомобилей – им волонтеры подвозят бутерброды. По его словам, затор на дороге образовался из-за встречного потока транспорта на Териберку. Он отметил, что в снегу застряли снегоуборочные машины – их пытаются откопать своими силами. Оба собеседника «Газеты.Ru» подтвердили, что застрявшим на дороге подвозят еду и топливо, однако подвоза воды они не видели.

«Воду не привозили. Топливо у всех на исходе», — рассказал очевидец.