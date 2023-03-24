Обыкновенный развод под видом «Спортлото» или шанс на миллион

Многие не понаслышке знают о самой популярной советской лотерее – «Спортлото». А благодаря ее яркому следу в отечественной культуре о ней слышали даже те, кто ни разу не задумывался принять в ней участие. Эта лотерея существует и сегодня, но так ли она любима россиянами, как в советское время? Или сегодняшнее «Спортлото» – развод?

С чего начинались лотереи в России

История «Спортлото» началась в 1970 году, в московском Центральном доме журналиста – именно там состоялся ее первый тираж. При этом лотереи в России появились намного раньше – еще при Петре Первом. Так называемое «Счастливое воспитание» – уличное развлечение, которое фактически стало прототипом российских лотерей в 1700-е годы. Его девиз гласил: «Каждый может испытать свои силы и добыть тысяча рублей за гривну». По технологии проведения «Счастливое воспитание» очень напоминало современные лотереи. Вместо ведущего, счастливые билетики вытаскивали два ребенка. На каждом билете была указана сумма выигрыша.

В очередной раз это развлечение вошло в жизнь граждан уже Советского Союза в 1920-х годах. Тогда лотереи стали проводить для сбора средств на общественные нужды.

С помощью этих доходов советская власть боролась с бедностью, голодом, беспризорностью и другими проблемами, с которыми страна столкнулась после революции и Гражданской войны. В основном, лотерейные призы были вещевыми – победителям вручали книги или нужные в хозяйстве вещи. Одним из самых известных призов было кругосветное путешествие – такой выигрыш даже сегодня считался бы экстраординарным.

Во время Великой Отечественной войны лотереи начали проводить в пользу нужд армии и тыла. В послевоенные годы наиболее популярными из них стали те, которые организовывал ДОСААФ, а также книжные и даже художественные лотереи, целью которых была популяризация советского искусства.

«Спортлото» для Олимпиады

Идею создания «Спортлото» советские чиновники «подсмотрели» за границей – в странах, где лотереи были не только развлечением, но и инструментом сбора средств на нужды государства. Новая лотерея создавалась как источник дополнительного финансирования Спорткомитета СССР, необходимого, в том числе, для подготовки страны к домашней Олимпиаде. Именно поэтому лотерею с числовой формулой «6 из 49» назвали «Спортлото». Каждый ее пронумерованный шар соответствовал определенному виду спорта.

В 1976 году состоялся первый тираж нового «Спортлото» – по формуле «5 из 36». Доходы от этой лотереи шли целенаправленно на строительство олимпийских объектов и подготовку советских спортсменов к олимпиаде. К этому времени советские лотереи уже стали телевизионными, что значительно повысило их популярность по всему СССР.

close 100% Сергей Гунеев/РИА Новости

Доходы от проведения «Спортлото» и лотереи «Спринт» составили больше четверти бюджета московской Олимпиады-80 – 532,3 млн рублей.

Кроме того, на лотерейные деньги построили стадионы и другие спортивные сооружения, многие из которых до сих пор служат спортсменам в России и других странах бывшего СССР. Слоган «Спортлото» «Выигрываете вы – выигрывает спорт» полностью себя оправдал. Олимпиада стала фактически общесоюзной и прошла при поддержке граждан.

Доверие к лотереям в СССР

Выигрыши в «Спортлото» по временам СССР были действительно неслыханными. При зарплате в несколько сотен рублей можно было выиграть тысячу, а то и не одну. Конечно, при таком масштабе не обошлось без участников, которым ни разу не повезло сорвать куш в лотерее. Поэтому они и обвиняли «Спортлото» в подтасовках. Но эти обвинения как раз пришлись на период запуска автоматических лототронов, поэтому быстро сошли на нет.

Со временем сошло на нет и увлечение советских граждан лотереями – к концу ХХ-го века спрос на «Спортлото» сильно упал. Это было связано с тем, что в девяностых, следом за распадом СССР появились сотни коммерческих негосударственных лотерей, которые в большинстве случаев даже не были зарегистрированы. Такие предприимчивые «частники» якобы направляли отчисления в социальные фонды и на развитие спорта. На деле же, вся выручка от продажи билетов уходила в их собственный карман. Поэтому доверие к подобным розыгрышам практически исчезло.

Примерно в это же время и вошло в обиход слово «лохотрон», применявшееся по отношению к псевдобизнесменам, проводившим собственные «лотереи», иногда, прямо на улицах российских городов.

Такие розыгрыши естественно были фейковыми, в которых чаще всего участники не получали свои честно выигранные призы и оказывались жертвами тех самых «лохотронов».

Перерождение российских лотерей

С положительной стороны лотереям вновь удалось себя зарекомендовать в преддверии Олимпиады в Сочи. Средства, вырученные от продажи билетов, обеспечили часть бюджета игр. Это стало началом нового этапа в истории российских лотерей.

После завершения сочинской Олимпиады в силу вступили поправки к закону «О лотереях», в которых прописывается запрет на проведение частных тиражей.

Организаторов лотерей осталось всего два – Министерство спорта и Министерство финансов России. Под государственное крыло вернулось и любимое россиянами «Спортлото», еще и в виде нескольких лотерей с разными числовыми формулами.

close 100% Пресс-служба «Столото»

Конечно, сегодняшнее «Спортлото», как и советское, проходит в поддержку физкультуры и спорта в стране. Но главное отличие между этими лотереями в том, что за современным «Спортлото» стоит сложный технологический процесс с новейшими лототронами, десятками тиражей в сутки, онлайн-продажей билетов и выплатой выигрышей. Но так ли лотереи прозрачны и честны, как были в СССР? Давайте разберемся.

В чем обвиняют «Спортлото»: лохотрон или прозрачность?

Встречается, что современные российские гослотереи обвиняют в подлоге, мошенничестве и разводе, и «Спортлото» не исключение. Примерно так выглядит список основных претензий к ним:

– невозможность крупного выигрыша;

– распределение призов по «своим»;

– отсутствие контроля розыгрышей.

Периодически «разоблачения», посвященные одной из этих претензий или всем сразу, появляются на просторах интернета. Однако опыт нескольких подобных историй показал, что они, как правило, несут в себе только пустые обвинения и клевету. А пишут их обычно инкогнито-журналисты площадок с весьма сомнительной репутацией.

Откуда берутся негативные отзывы

Есть и примеры недовольства простых участников гослотерей, которыми они делятся на сайтах-отзовиках. Вот некоторые из них:

– «Выигрышные билеты даже не выпускаются»;

– «Не тратьте деньги и не расстраивайте себя»;

– «Беспроигрышная лотерея для ее организаторов»;

– «Полный лохотрон. Из вложенных денег не окупилось даже и 25%»;

– «Деньги на ветер»;

– «Никогда не было большого выигрыша».

Попробуем разобраться – насколько эти отзывы основательны.

Все дело в том, что в любой лотерее проигравших больше, чем победителей. Поэтому важно, чтобы каждый участник реально оценивал свои шансы на победу.

Тем не менее шанс получить приз не равен нулю: вопрос часто состоит в том, что именно считать выигрышем. Так, сумму, равную или лишь немного превышающую стоимость купленного билета едва ли кто-то сочтет «победой», однако, это тоже выигрыш.

Как утверждают представители крупнейшего распространителя российских государственных лотерей «Столото», в чей портфель входит также и «Спортлото», в среднем выигрывает каждый четвертый билет. Но, конечно, речь не идет о миллионных выигрышах.

Мелкие призы по несколько сотен рублей достаются участникам гораздо чаще. И ни распространители, ни организаторы лотерей этого не скрывают.

Почему лотерейный билет – не способ обогатиться?

Важно помнить, что лотереи – не инструмент инвестиций, поэтому ждать того, что вложенные деньги «окупятся», не стоит по той же причине. Даже покупка нескольких сотен билетов не гарантирует участнику крупного выигрыша. По этой же причине и не стоит «расстраивать себя»: подход к лотереям изначально должен включать в себя не только желание испытать свою удачу, но и стремление ощутить положительные эмоции от самого процесса игры.

Можно ли уверенно утверждать, что выигрышные билеты на лотерею даже не выпускаются? Конечно же – нет.

По итогам 2022 года в среднем выигрывал каждый четвертый билет, а лотерейными миллионерами стали 958 человек. Согласно данным на официальном сайте «Столото», в 2021 году выигрышными оказались 178 миллионов билетов.

Что касается обвинений в адрес лотерейных операторов и распространителей, которые якобы «навариваются» на участниках – они также безосновательны. Правда в том, что проведение розыгрышей, как и выплата выигрышей строго контролируется ФНС, а значит, государством, поэтому способов обманывать победителей и выводить деньги через «своих» просто не существует. Любая попытка нарушить закон приведет к уголовной ответственности. Поэтому представителям лотерейной индустрии намного выгоднее «играть» по-честному.

Какие лотереи «Столото» популярны сегодня

Несмотря на встречающееся в сети недовольство участников, государственные лотереи в России популярнее, чем кажется. По данным «Столото», среди приобретенных россиянами за 9 месяцев 2022 года лотерейных билетов почти 134 млн из них стали выигрышными.

За указанный период счастливчики выиграли в общей сложности более 29 млрд рублей. В тройке самых популярных лотерей есть и «Спортлото» – а именно его разновидность «4 из 20». За этот период в «4 из 20» выиграли больше 4 млрд рублей. По статистике крупных выигрышей «Спортлото» занимает второе место после «Русского лото». По итогам 2022 года одни из самых крупных выигрышей случились именно там: 235,6 млн рублей в «Спортлото «4 из 20», 83,9 млн рублей в «Спортлото «6 из 45».

По общей сумме выигрышей за период с января по сентябрь 2022 года «Спортлото «4 из 20» сегодня уступает лишь двум лотереям – «Русскому лото» и «Рапидо». Кроме того, среди 748 лотерейных миллионеров, появившихся в России за 9 месяцев 2022 года, 59 человек получили крупные выигрыши в «Спортлото «5 из 36» – это третье место в топе лотерей по числу миллионеров. Здесь «Спортлото» обошла «Жилищная лотерея» и, снова, «Русское лото».

Популярность последнего – вне конкуренции хотя бы потому, что для миллионов россиян участие в нем давно стало традицией. Кроме того, каждый год именно в новогодних тиражах «Русского лото» разыгрываются самые крупные призы.

Тем не менее, «Спортлото» надежно закрепилось в списке самых популярных лотерей и даже легендарных брендов. Начиная с 2019 года это наименование входит в число самых любимых россиянами по версии «Комсомольской правды». В этом конкурсе «Спортлото» делит пьедестал с такими брендами, как «АвтоВАЗ», «Сбербанк», «Союзмультфильм», «Красный Октябрь» и многими другими.

Это говорит не только о том, что наследие советского «Спортлото» живет и в наши дни, но и о том, что аудитория лотереи молодеет.

Этому способствует возможность приобрести билеты онлайн через сайт или приложение, а также мгновенно получить выигрыш в электронный кошелек. Люди продолжают покупать лотерейные билеты и старым добрым способом, и онлайн, выигрывать как небольшие, так и очень крупные призы и радоваться победе. А если аудитория лотерей омолаживается, значит, доверие к ним сохраняется и передается из поколения в поколение.