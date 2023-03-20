Генерал Росгвардии Драгомирецкий стал фигурантом дела о крупной взятке

Против замкомандующего Центральным округом войск Росгвардии Вадима Драгомирецкого возбудили уголовное дело о получении взятки и превышении полномочий, сообщил депутат Александр Хинштейн. Силовика подозревают в получении «откатов» на 19 млн рублей в ходе реконструкции воинской части в Подмосковье. По словам Хинштейна, Драгомирецкий написал явку с повинной и признал свою вину.

Заместитель командующего Центральным округом войск Росгаврдии генерал-майор Вадим Драгомирецкий стал фигурантом уголовного дела о коррупции и превышении полномочий, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, Драгомирецкого подозревают «в получении многомиллионных взяток».

«Это разоблачение стало результатом совместных усилий ФСБ и Росгвардии. По решению директора Росгвардии Виктора Золотова уже направлены документы об освобождении Драгомирецкого от должности с последующим увольнением», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, генерала подозревают «в систематическом получении откатов» от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию воинской части в Подмосковье. Хинштейн указал, что Драгомирецкий мог получить 19 млн рублей. По его словам, «начальник окружной базы хранения материальных ресурсов полковник Кочиев» был частью преступной схемы.

«Он был задержан чекистами накануне и сейчас находится в СИЗО», — уточнил депутат.

Хинштейн также рассказал, что Драгомирецкий написал явку с повинной и признал свою вину «под тяжестью улик». Теперь с ним проводят следственные действия, по результатам которых генералу выберут меру пресечения.

«Никакие прежние заслуги не могут и не будут служить индульгенцией для коррупционеров, какие бы высокие посты они не занимали!» — заявил Хинштейн.

Как пишет издание РБК, Драгомирецкий занимал пост замкомандующего округом по тылу. В 2019 году его задекларированный годовой доход составил 2 млн рублей. Он также владеет двумя объектами недвижимости — земельным участком в 200 кв. м и долей в квартире площадью 72 кв. м, и автомобилем Hyundai Grandeur.

Дела о коррупции в Росгвардии

13 января глава СК России Александр Бастрыкин сообщил о завершении расследования по делу десяти сотрудников Росгвардии о взятках в корпорации «Оборонные технологии», по которому также проходят ее руководители.

Фигурантов дела подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и получении взяток. Офицеров Росгвардии задержали 26 мая 2021 года и отправили под арест. Уголовное дело против них возбудили по материалам совместной проверки ФСБ и собственной службы безопасности ведомства.

Начальника Анадырского отдела вневедомственной охраны Андрея Черного и двух руководителей подразделений управления вневедомственной охраны Якутии Ивана Будуровича и Романа Харитонова подозревают в хищении 240 млн рублей, выделенных из бюджета на приобретение спецтехники для охраны портов Сабетта, Диксон и Дудинка. Следствие арестовало имущество и денежные средства обвиняемых на общую сумму 889 млн рублей, $110 тыс. и €26 тыс.

В 2020 году был задержан бывший заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко. В 2021 году его осудили на шесть лет колонии по делу о мошенничестве за незаконное получение нежилого помещения в ведомственном доме Росгвардии в Балашихе, где жена Милейко открыла парикмахерскую.

Позднее генерал стал фигурантом дела о хищении около 400 млн рублей при поставках Росгвардии форменного обмундирования по завышенным ценам. Компания «СпецШвейСнаб», которой передали контракты на поставку обмундирования, не была способна выполнить и 1% от нужного объема. Несмотря на это, цены на продукцию завышались, а сама она не соответствовала требуемому качеству, сообщал депутат Хинштейн.

Милейко также подозревали в получении взятки в размере 10 млн рублей. В рамках этого дела был арестован бывший заместитель начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковник Николай Копытов.

Однако 6 марта 2023 года «Коммерсантъ» сообщил, что следствие в ближайшее время может прекратить дело о взятке из-за нехватки доказательств.