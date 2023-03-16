Итоги забастовки: Wildberries отменил более 10 тысяч штрафов

Вторые сутки продолжается забастовка партнерских пунктов выдачи Wildberries, которые требуют отменить штрафы за возврат товаров. После того как в ситуацию вмешались власти и прокуратура, маркетплейс пошел на первые уступки — отменил свыше десяти тысяч штрафов. В Минцифры сообщили, что компания пока не будет выписывать новые.

Под прицелом министерств

Минцифры выступает «за прозрачность работы маркетплейсов», сообщается в Telegram-канале ведомства. Там также уточнили, что следят за ситуацией, сложившейся в Wildberries.

«Мы поддерживаем предложенное маркетплейсом улучшение сервисов арбитража и обратной связи с партнерами площадки. Wildberries борется с подменами дорогостоящих товаров, которые совершаются злоумышленниками на пунктах выдачи заказов. Но мы убеждены, что такая система контроля должна быть прозрачной для партнеров маркетплейса и с возможностью оспаривания», — говорится в сообщении.

В Минцифры подчеркнули, что, пока система «дорабатывается», маркетплейс «не будет выписывать новые штрафы».

В ведомстве также пообещали, что совместно с Минпромторгом продолжат держать на контроле ситуацию, чтобы «соблюдались интересы всех участников электронной торговли и при этом не страдали обычные покупатели».

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил журналистам, что в министерстве указали Wildberries на крайнюю необходимость усилить обратную связь с сотрудниками и партнерами.

«Безусловно, помимо внутреннего контроля для предотвращения мошеннических действий любому маркетплейсу (который является особенным форматом розничной торговли) необходимо в постоянном режиме развивать и совершенствовать свои сервисы и инструменты, уделяя особое внимание эффективности каналов обратной связи с продавцами и покупателями, менеджерами ПВЗ и партнерами», — сказал он.

Он также надеется, что Wildberries сможет разобраться «во всех спорных вопросах».

В свою очередь министр труда Антон Котяков сообщил журналистам, что в ситуации также пытается разобраться Минтруд.

«Сейчас к Wildberries приковано много внимания и со стороны Роструда, и со стороны депутатского корпуса, и Минпромторга», — отметил чиновник.

По его словам, Wildberries законодательно не подпадает под категорию платформенной занятости — там «традиционные трудовые отношения».

Первые уступки

В четверг, на второй день забастовок по всей России, Wildberries отменил свыше десяти тысяч некорректных штрафов за подмену товаров, об этом представитель компании рассказал РИА Новости.

Он сообщил, что маркетплейс ежедневно рассматривает около трех тысяч обращений по проблемным ситуациям. По его словам, компания усилила систему арбитража и улучшила обратную связь по тестированию механизма усиления контроля за подменами товаров со стороны владельцев и сотрудников ПВЗ.

«В ближайшее время будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами компании, благодаря чему в несколько раз вырастет скорость обработки тикетов по проблемным ситуациям», — пообещали в Wildberries.

В компании добавили, что «уже несколько дней» усиливают контроль для предотвращения возможных мошеннических действий.

«С другой стороны, временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях», — уточнили в маркетплейсе.

Массовая забастовка

Накануне десятки частных пунктов выдачи Wildberries перестали работать в Москве, Забайкальском крае, на Урале, в Иркутске, Братске, Ангарске, в Чите, Бурятии, во Владивостоке и Благовещенске – по всей России началась забастовка сотрудников ПВЗ против введенной руководством маркетплейса системы штрафов.

Акцию организовали бизнес-партнеры Wildberries в общем чате «MEGA бунт», который объединил более 11 000 сотрудников ПВЗ.

Согласно установленным руководством Wildberries новым правилам, с сотрудников пунктов выдачи будут взыскивать полную стоимость вещи, если покупатель вернет ее из-за брака или если в посылке оказался не тот товар. При этом в компании сослались на некий алгоритм, согласно которому в подобных ситуациях в 98% случаев виноваты именно сотрудники ПВЗ.

Участники акции потребовали, чтобы руководство маркетплейса отменило все долги по браку и подменам, а также уменьшило штрафы ПВЗ за возврат товара до прежних 25%.

Однако в Wildberries отказались выполнять требования владельцев ПВЗ. Компания прекратила сотрудничество с бастующими пунктами выдачи из-за «угроз», а специально направленные в эти места курьеры начали вывозить товары, которые принадлежат маркетплейсу и продавцам-предпринимателям.

В ситуацию вынуждены были вмешаться власти. Конфликтующие стороны пригласили на встречу в Госдуму. Однако представители Wildberries не явились, в итоге собрание прошло при участии владельцев пунктов выдачи, представителей Минпромторга и членов комитетов Госдумы по контролю и по защите конкуренции. Парламентарии пообещали внести на обсуждение законопроект, согласно которому компаниям нельзя будет в одностороннем порядке менять условия договоров.

Накануне вечером со второй попытки представители маркетплейса все же встретились с депутатами. Компании Wildberriеs передали все требования владельцев ПВЗ и обязали организацию до 17 марта ответить по каждому из пунктов. За расследование ситуации также взялась подмосковная прокуратура.

Всего в России работают 33 тысячи пунктов выдачи Wildberriеs, из них 13,8 тысячи — партнерские ПВЗ.