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Mash: Wildberries начал блокировать бастующие пункты выдачи заказов

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Телеграм-канал «Mash»

Компания Wildberries начала блокировать бастующие пункты выдачи заказов (ПВЗ), сообщает Telegram-канал Mash.

Управляющая девяти пунктов выдачи в Москве и Московской области Кристина Г. рассказала журналистам, что из-за блокировки жители Москвы и Подмосковья не могут ничего заказать. Также у всех протестующих на время пропала вкладка «Баланс», в которой можно было провести операцию по выводу доходов, однако это продлилось недолго.

Ранее Минпромторг обратился к руководству Wildberries с призывом повысить эффективность обратной связи с партнерами и сотрудниками.

15 марта десятки пунктов выдачи заказов Wildberries перестали выдавать посылки в рамках забастовки против новой системы штрафов за возврат товара из-за ошибки системы или брака.

16 марта в Wildberries временно прекратили списания с партнерских пунктов выдачи за подмену товаров.

Вопрос о взаимоотношениях ретейлера с сотрудниками будет разбираться в Госдуме 17 марта в присутствии обеих сторон.

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