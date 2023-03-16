Mash: Wildberries начал блокировать бастующие пункты выдачи заказов

Компания Wildberries начала блокировать бастующие пункты выдачи заказов (ПВЗ), сообщает Telegram-канал Mash.

Управляющая девяти пунктов выдачи в Москве и Московской области Кристина Г. рассказала журналистам, что из-за блокировки жители Москвы и Подмосковья не могут ничего заказать. Также у всех протестующих на время пропала вкладка «Баланс», в которой можно было провести операцию по выводу доходов, однако это продлилось недолго.

Ранее Минпромторг обратился к руководству Wildberries с призывом повысить эффективность обратной связи с партнерами и сотрудниками.

15 марта десятки пунктов выдачи заказов Wildberries перестали выдавать посылки в рамках забастовки против новой системы штрафов за возврат товара из-за ошибки системы или брака.

16 марта в Wildberries временно прекратили списания с партнерских пунктов выдачи за подмену товаров.

Вопрос о взаимоотношениях ретейлера с сотрудниками будет разбираться в Госдуме 17 марта в присутствии обеих сторон.