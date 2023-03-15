«16 лет не пил, развязался». Россиянин несколько часов стрелял по полицейским из окна

В городе Вятские Поляны в Кировской области пьяный мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры на пятом этаже. Около трех часов силовики вели с ним переговоры, а потом пошли на штурм. Мужчина пытался оказать сопротивление и стрелял по двери квартиры, но в итоге его задержали. СМИ сообщают, что у стрелка ранее диагностировали опухоль в мозге, из-за этого он запил после 16-летнего воздержания.

В Вятских Полянах Кировской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из окна на последнем этаже жилой пятиэтажки на улице Профсоюзной. Как сообщили в управлении МВД РФ по Кировской области, 47-летний стрелок закрылся в своей квартире и начал стрелять в окно из охотничьего ружья.

Полиция оцепила прилегающую территорию, на место происшествия выехал СОБР. Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил в своем Telegram-канале, что у стрелка при себе два гладкоствольных ружья.

«Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно. Других людей в квартире нет. Полиция быстро оцепила прилегающую территорию. Пострадавших нет. СОБР в пути. Переговорил с начальником УМВД, ситуация под контролем», — заявил глава региона.

Telegram-канал Shot сообщил, что мужчина использовал для стрельбы ружье, с которым раньше ходил на охоту. Он выстрелил в бронежилет полицейского, сотрудник не пострадал. По данным Shot, в квартире со стрелком находилась теща, которая успела выбежать из дома к соседям.

Мужчина стрелял по автомобилю скорой помощи и сотрудникам МВД. Как рассказал «Газете.Ru» очевидец Илья, стрелок отказывался вести переговоры с правоохранителями и продолжал вести огонь.

«Он ни на чьи разговоры не реагирует, сам себе на уме. 16 лет не пил, запил и не туда крыша пошла. Выстрелит, уйдет, опять зарядит. Время пройдет — опять стреляет. Пострадавших нет. Только что два выстрела было. Сначала один, потом, минуты через две, еще два. Но сейчас он реже стал стрелять, намного реже. У него, может, на исходе боеприпасы, или мерзнуть стал, окна стал закрывать. Потому что до этого у открытого окошка сидел безвылазно», — рассказал Илья.

В СК подтвердили, что мужчина стрелял «в сторону, где непосредственно находились сотрудники полиции».

По данным канала Shot, силовики вели переговоры со стрелявшим около трех часов, а затем начали штурм квартиры. Мужчина пытался оказать сопротивление и стрелял по двери, но в итоге его удалось задержать.

«Правонарушитель задержан», — заявили в областной прокуратуре. Против него возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

В УМВД по региону сообщили, что при задержании пострадал один из правоохранителей. Его ранило рикошетом одним из выпущенных дробовых зарядов. Жизни пострадавшего ничего не угрожает. В квартире стрелка нашли множественные гильзы и следы от выстрелов.

Следователи начали осмотр места происшествия. Позднее подозреваемого доставят в отдел для допроса.

Что известно о стрелке

Telegram-канал SHOT сообщил, что стрелка зовут Александр Алешин, ему 47 лет, он работает в сфере водоотведения. Жена Алешина рассказала журналистам, что мужчина не употреблял алкоголь около 16 лет, но на днях врачи обнаружили у него опухоль в головном мозге, из-за этого он ушел в запой.

Источник телеканала РЕН ТВ, а также Telegram-канал Mash утверждают, что Алешин пил на протяжении четырех дней, после чего начал себя вести неадекватно. Супруга стрелка сказала Shot, что мужчина в день происшествия должен был выйти на работу. У него двое детей-подростков 10 и 15 лет.

Собеседник агентства РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Вятских Полян рассказал, что произошел семейный скандал. «Бытовой семейный скандал… Нам только вызов сделан и все. Жена сообщила, что муж несколько дней пьет и схватился за ружье», — сказал он.

Mash отмечает, что Алешин еще до того, как узнать о диагнозе, оглох на одно ухо и перенес микроинсульт.

«Врачи сказали, что еще один он уже не переживет. Сам по себе мужчина был работящим, иногда ходил на охоту, не пил 17 лет. Но сорвался. Охотничьи ружья Алешина зарегистрированы», — пишет Telegram-канал.

Как сообщило издание Readovka, для родных стрелка из Вятских Полян инцидент стал неожиданностью. Его супруга рассказала, что раньше Алешин «никогда не пил и ни на кого не поднимал руку».

Что стало причиной срыва, женщина не знает, но отметила, что в последнее время ее супруг многое держал в себе. Она поделилась, что днем ранее звала друзей, чтобы успокоить Александра и уговорить его лечь спать. Утром 15 марта мужчина отвез ее на работу и сказал, что поедет по делам. Однако позже дочь женщины позвонила ей и сказала, что «папа пьет». После этого мужчина открыл стрельбу.