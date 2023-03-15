Полтонны зараженного мяса увезли цыгане. Что известно о сибирской язве в Чувашии

Семейная пара, у которых медики диагностировали сибирскую язву, остается в состоянии средней тяжести. Предположительно, жители Цивильского муниципального округа Чувашии заразилась при разделывании быка. Позже они продали это мясо цыганам. Власти сообщают, что контактировавшие с зараженными лица здоровы, они проходят профилактическое лечение. Эксперты отмечают, что заразиться сибирской язвой от человека к человеку невозможно. О том, что произошло в Чувашии и как распространяется инфекция, — в материале «Газеты.Ru».

Двух жителей республики Чувашия, предположительно семейную пару, госпитализировали из-за заражения сибирской язвой. По словам министра здравоохранения региона Владимира Степанова, оба пациента в состоянии средней степени тяжести.

«По данным на 15 марта, в Чувашской Республике госпитализированы два пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом «сибирская язва». Они получают все необходимое специфическое лечение. Терапевтический прогноз благоприятный», – сказал он ТАСС.

Степанов отметил, что медики ежедневно контролируют и здоровье тех людей, которые контактировали с зараженными. Они получают профилактическое лечение.

Кроме того, в Россельхозднадзоре начали расследование инцидента с заражением сибирской язвой в Чувашии. Сообщается, что заразившаяся супружеская пара содержала в личном подсобном хозяйстве семь овец и двух бычков.

Руководитель управления Россельхознадзора по Чувашии Алексей Палькин отметил, что сейчас сотрудники ведомства проверяют условия содержаний быка, при разделке которого предположительно и заразился человек, и наблюдалось ли животное ветеринарами.

«Мы работаем в рамках наших полномочий, чтобы понять пути заноса вируса, откуда он взялся. Наши специалисты сейчас в пути на это место», — добавил Палькин.

Ранее глава республики Олег Николаев сообщил в своем официальном Telegram-канале, что лица, контактировавшие с пациентами, здоровы. По его словам, зараженные проживают в Цивильском муниципальном округе.

Николаев рассказал, что в связи с инцидентом было проведено оперативное совещание. Также состоялась республиканская санитарно-противоэпидемиологическая комиссия.

«Вместе с Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике, Госветслужбой Чувашии, МВД по Чувашской Республике проводятся необходимые процедуры, выработан регламент действий по недопущению распространения инфекции», – написал он, пообещав, что задача по обеспечению безопасности жителей региона будет выполнена.

По данным Telegram-канала Mash, госпитализированный мужчина заразился сибирской язвой, поранившись ножом при разделке быка.

«Зараженное мясо животного, а это примерно 500–600 кг при среднем весе быка в 700–900 кг, мужчина успел продать. Предположительно – цыганам на трассе. Куда они перекочевали, остались ли в регионе, и где сейчас полтонны мяса с сибирской язвой — неизвестно», – говорится в посте.

Отмечается, что мужчина и его жена почувствовали себя плохо после вероятной продажи мяса и самостоятельно обратились к медикам. Telegram-канал утверждает, что для лабораторного анализа не осталось мяса, а источником заболевания животного якобы стал покупной корм. «Сейчас Россельхознадзор выясняет, откуда он взялся в Чувашии», – пишет Mash.

Инфекционист Владимир Никифоров считает, что местные жители могли заразиться сибирской язвой при возделывании почвы или при контакте с больным животным.

«Если в этих местах, где описывается в Чувашии случай, 200-300 лет назад была сибирская язва, то человек мог заразиться и при контакте с землей. Если, например, раскапывал яму.

Перед смертью у больного животного возникает рвота и понос, возбудитель выделяется в окружающую среду, превращается в споры и земля на этой территории будет навечно заражена», – пояснил он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн обратил внимание, что заболевание – тяжелое и потенциально смертельное.

«Но от человека к человеку передается с очень большим трудом, поэтому два выявленных в Чувашии случая не грозят России эпидемией. Эпидемии сибирской язвы среди людей не бывает. Они обычно заражаются от заболевших животных, например коров», – отметил специалист в разговоре с News.Ru.

Доктор медицинских наук, ведущий программы «Жить здорово» Андрей Продеус рассказал «Газете.Ru», как люди могут защитить себя от сибирской язвы.

«Надо просто не покупать мясо и не заниматься непрофессиональным разделыванием тех животных, которые не прошли ветконтроль. И в общем-то, Роспотребнадзор делает шикарную работу по контролю над спорадическими случаями сибирской язвы», – констатировал медик.

Он отметил, что в России и мире нередко встречаются случаи этого заболевания. При этом службы Роспотребнадзора контролируют ситуацию и проводят все необходимые мероприятия по изоляции очага и по контролю за очагом.

«Поэтому бояться гражданам России не нужно, ведь мы же не занимаемся охотой в диких лесах и разделкой шкур. Если мы этого не делаем, то и шансов у нас заболеть сибирской язвой нет», – уверен Продеус.

Есть несколько форм течения заболевания, говорится на сайте «Волосовской межрайонной больницы» Ленинградской области. При кожной инфекции сначала появляется зуд, а затем возникает гнойное пятно, через 2–6 дней оно превращается в безболезненную язву, покрывающуюся черным струпом. Вместе с этим у больного повышается температура, слабость, болит голова и ломит тело.

Легочная форма заболевания сопровождается повышенной температурой, ознобом, болью в груди, обильным выделением мокроты. Через 3–5 дней развивается острая легочная недостаточность, которая может привести к шоку и смерти.

Кишечная форма сибирской язвы начинается с болей в животе и пояснице, тошноты, рвоты, жидкого стула с кровью.

Инкубационный период заболевания длится от 2 до 7 дней.