СК опроверг причастность хоккеиста Артема Иванюженкова к убийству. Свидетели отказались от своих слов

Подмосковный СКР утверждает, что нападающий хоккейного клуба «Сочи» Артем Иванюженков, сын депутата Госдумы и экс-министра спорта РФ Бориса Иванюженкова, не причастен к убийству в подольском ресторане. В ночь на 12 марта там зарезали молодого человека – поножовщина произошла после ссоры. Следователи утверждают, что подозреваемый по делу сдался властям. Сам Иванюженков опубликовал видео, где он объясняет ситуацию, находясь в Сочи. Его брат Антон при этом, по данным СМИ, живет в Подольске.

Сын депутата Госдумы и форвард ХК «Сочи» Артем Иванюженков не причастен к убийству в одном из ресторанов подмосковного Подольска. Об этом заявила РИА Новости старший помощник главы Следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

«Данная информация не соответствует действительности», — отметила она, отвечая на вопрос журналистов о правдивости сообщений СМИ о якобы причастности Иванюженкова к преступлению.

Управление СК также заявило, что «распространенная некоторыми СМИ информация о причастности к убийству спортсмена не соответствует действительности». Силовики предупредили «об ответственности за распространение фейковых новостей».

Ночью 12 марта в ресторане поссорились двое молодых людей. После словесной перепалки один из них ударил ножом другого в грудь. От полученного ранения 23-летний мужчина скончался.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на друга погибшего сообщает о событиях этой ночи. По словам друга, раненый Евгений доехал до больницы на его машине и самостоятельно обратился за медицинской помощью. Он умер, когда его осматривали врачи.

Мужчина также заявил каналу, что раненый «был в состоянии шока и порывался выйти из авто, чтобы отомстить обидчику».

Погибший служил в спецназе, родом он был из Пензенской области. У него остались мать и брат. Друг Евгения также заявил SHOT, что его «убил хоккеист», однако официальные органы опровергают это заявление.

Телеканал РЕН ТВ сообщает со ссылкой на подругу убитого, что молодой человек работал частным охранником, и в эту ночь сопровождал нанявшего его человека. По ее словам, Евгений был единственным сыном в семье и приехал в Подольск, чтобы заработать денег на лечение матери.

«Для нас это очень горестная весть, потому что мы знаем его маму, она очень тяжело больна. И как она сейчас всю эту ситуацию принимает, нам очень печально», — сказала девушка.

Вскоре старший помощник главы подмосковного СУ СК Ольга Врадий сообщила РБК, что следователи задержали подозреваемого в убийстве. Им, по заявлению правоохранителей, является «местный житель 1995 года рождения».

Врадий добавила, что молодой человек «написал явку с повинной». На месте продолжают работать следователи и криминалисты, был также изъят нож, смывы и другие предметы

При этом свидетели поножовщины, передают Telegram-каналы Mash и «112», утверждали утром в воскресенье – якобы именно Иванюженков нанес смертельный удар, после чего якобы «скрылся».

Однако ближе к вечеру 12 марта СМИ сообщили, что все свидетели «отказались от своих слов».

Вскоре Telegram-канал SHOT сообщил, что владелец подольского ресторана, где произошло убийство, договорился с журналистами о встрече, чтобы передать кадры с камер видеонаблюдения — «чтобы все узнали правду!».

Однако вскоре он сообщил, что камеры внутри были отключены. После этого мужчина не пришел на встречу и перестал выходить на связь.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что «Артем Иванюженков безвыездно находится в Сочи с середины текущей недели, его старший брат Антон — также имеет 100%-ное алиби и в ночь убийства был дома. Это подтверждается не только многочисленными родными, но и записями с видеокамер, установленных на его доме».

Сам Артем Иванюженков записал – спустя 10 часов после произошедшего — видео «со сборов из Сочи». По его словам, он уже третий день находится в городе на хоккейных сборах. Он также назвал «ложью» заявления о своей якобы причастности к убийству в Подмосковье, передает Telegram-канал Baza.

Глава пресс-службы ХК «Сочи» Владимир Самохин сообщил, передает газета «Известия», что сейчас у хоккеистов «выходные, так как команда не вышла в плей-офф». Он также добавил, что Артема Иванюженкова в клубе последний раз видели 26 февраля. Одноклубник хоккеиста заявил «112», что «10 марта прошла последняя тренировка, после который они с Артемом разъехались по разным городам».

Две аварии братьев Иванюженковых

В июле 2020 года Артем Иванюженков, управляя автомобилем BMW X6, насмерть сбил велосипедиста в Подольске. По версии ГИБДД, 45-летний мужчина на велосипеде пытался проскочить перед автомобилем, но водитель иномарки не затормозил. От полученных травм велосипедист скончался на месте, сообщал ТАСС.

После этого молодому человеку стало плохо, когда его везли на медицинское освидетельствование. Спирт в его крови, согласно данным полиции, обнаружено не было.

В 2016 году произошла еще одна авария с участием сына депутата ГД. Как сообщало РИА Новости, под колесами автомобиля оказались два человека, за рулем в это время находился старший брат Артема — Антон Иванюженков. Раньше тоже был хоккеистом, но в отличие от младшего брата закончил профессиональную карьеру. Пострадавшие выжили.

Telegram-канал ОБХСС также сообщает, что Антон живет в Подольске. Отец братьев, депутат Госдумы Борис Иванюженков – бывший министр спорта РФ. Его однокурсником по подольскому ПТУ был Сергей Лалакин, известный также как «Лучок» — лидер Подольской ОПГ (сообщал в 1995 году «Коммерсантъ»).

В 1999 году «Ъ» писал со ссылкой на «оперативное досье милиции», что Иванюженков-старший был близким другом Лалакина.

«Вот вы говорите: лидер ОПГ, правая рука Лучка и прочее. Лучка я не знаю. Я знаю Сергея Николаевича Лалакина. Знаю его очень давно, 15-20 лет. Учились даже в одном ПТУ, он, правда, немного раньше. Подольск — город небольшой. Здесь проходят соревнования разные, общественные мероприятия. Сергей в этих мероприятиях участвует. Я постоянно там с ним встречался. Его считают лидером ОПГ. Но ни один человек не скажет, что его хоть раз вызвали в милицию», — приводила слова Иванюженкова газета.