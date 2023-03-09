«На его месте должна была быть я». Мужчина толкнул подростка под поезд в московском метро

В Москве на станции метро Киевская 61-летний мужчина столкнул под поезд 15-летнего подростка. Мальчик чудом выжил и отделался лишь ушибами и царапинами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство». Выяснилось, что нападавшего сегодня же выписали из психоневрологического диспансера, а жена сообщила журналистам, что на лечение его положили после попытки задушить супругу. Что известно о происшествии – в материале «Газеты.Ru».

Столкнул под приближающийся поезд

Мужчина толкнул 15-летнего подростка в спину на станции метро «Киевская» в Москве, ребенок упал прямо под приближающийся поезд. В интернете появились кадры происшествия, на которых видно, как мальчик после сильного толчка исчезает под прибывшим составом, а на злоумышленника сразу бросаются неравнодушные пассажиры, оказавшиеся рядом.

По информации Telegram-канала 112, нападавший оказался 61-летним москвичом Владимиром Кизиком. Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Как уточнили журналисты канала, никакого конфликта между злоумышленником и ребенком перед нападением не было.

К счастью, подросток серьезно не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Telegram-канал Mash сообщил, что у подростка – ушибы и царапины, но его госпитализировали.

Уголовное дело

Управление Следственного комитета по Москве после происшествия возбудило уголовное дело по статье «покушение на убийство».

«По данным следствия, мужчина, находясь в одном из вестибюлей столичного метро, беспричинно толкнул 15-летнего подростка на железнодорожные пути. Юноша не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Предварительно установлено, что подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Там уточнили, что на месте происшествия работают следователи, они допрашивают очевидцев и изучают видеозаписи с камер наблюдения, чтобы установить полную картину произошедшего.

Ситуацией также заинтересовались в прокуратуре Москвы. На сайте ведомства появилось сообщение, что прокуратура поставила на контроль расследование случая на станции «Киевская». Там также подтвердили, что нападавший мужчина родился в 1961 году. А мальчика увезли в больницу только для дополнительного осмотра.

«Злоумышленник задержан», — добавили в прокуратуре.

В пресс-службе столичного главка полиции ТАСС рассказали, что сразу после нападения на мальчика пассажиры метро задержали мужчину, а потом передали его сотрудникам правоохранительных органов.

«Явный алкоголик»

Очевидица рассказала «Газете.Ru», что пришла на станцию «Киевская», когда поезд уже остановился.

«Мужчина, который толкнул мальчика, был в неадекватном состоянии, скорее всего, пьян. Мальчику повезло — при падении он упал прямо в яму, поэтому поезд проехал просто над ним. Потом поезд остановили, отключили энергорельс и вытащили мальчика <…> С ним все в порядке», — сказала женщина.

По ее словам, вскоре на станции появились полицейские, которые задержали нападавшего мужчину, а мальчика увели «в переход на голубую ветку».

«Когда его (61-летнего мужчину – «Газета.Ru») задержали сотрудники, он был спокоен и не кричал <…> Я видела, как его уводили. Как будто уснул. Его возраст примерно от 30 до 40 лет, выглядел неопрятно, на вид не русской национальности, лицо было опухшее, было видно, что мужчина явный алкоголик», — добавила очевидица.

«100% он мальчика не знал»

Жена Владимира Кизика рассказала Telegram-каналу 112, что мужчину не должны были выпускать из медучреждения.

«Его сегодня выпихнули без родни, без всего, из ПНД. Из психбольницы имени Алексеева его отправили в дневной стационар на 2-ю Филевскую, а там ординатор отпустила его до моего приезда», — сказала она.

Женщина уточнила, что в больнице ей не сообщили, чем именно ее супруг болен. Но в местном диспансере ставили диагноз «Органическое поражение головного мозга с аффективным расстройством».

«Человек лечился от длительной депрессии и все. Первый раз и единственный 7 февраля он пытался меня задушить дома, поэтому он и оказался в больнице», — добавила жена.

Она подчеркнула, что ее муж «100% он мальчика не знал».

«Скорее всего, подросток моего роста и выглядит как я. На месте подростка, вероятнее всего, должна была быть я», — предположила супруга.