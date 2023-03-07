«Люди возвращаются в ДНР». Что изменилось в регионе после референдума?

Председатель правительства Донецкой народной республики, финалист второго сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Виталий Хоценко в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, что изменилось в ДНР после референдума, какие возможности там открываются, и почему люди возвращаются в республику.

— Что входит в ваши задачи на посту председателя правительства ДНР?

— Спектр задач, которые стоят перед правительством республики, достаточно широк. Выделю две приоритетные. Прежде всего, наша интеграция в большую Россию. Это последовательная, очень кропотливая работа по унификации республиканского законодательства с нормами права Российской Федерации, планомерное вхождение в единое социально-экономическое пространство. С каждым днем интеграционные процессы усиливаются. Второе – это восстановление. У нас грандиозная стройка. Включилось более полусотни российских регионов. Они взяли шефство не только над городами и районами республики, но даже над отдельными предприятиями.

— Какое главное событие, по вашему мнению, случилось в ДНР после референдума?

— Мы вошли в состав Российской Федерации, то есть вернулись домой. Поэтому и люди стали возвращаться в республику, поскольку видят, что восстанавливается жилье, социальная и транспортная инфраструктура. Точные цифры назвать сложно, потому что параллельно наблюдаем отток жителей из прифронтовых районов. По данным администрации Мариуполя сейчас в городе проживает более 200 тысяч человек, а мэр соседней Волновахи неделю назад доложил, что население города достигло 10 тысяч. Люди возвращаются, и это главное.

— Как реализуется новая программа социально-экономического развития ДНР?

— Буквально на днях представил заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину программу социально-экономического развития региона до 2030 года, которая включает в себя планы работ по строительству и восстановлению Донецкой народной республики. Верстая документ, мы ориентировались исключительно на создание комфортной инфраструктуры для наших жителей. В центре каждого мероприятия – человек и его потребности.

Нам необходимо восстановить промышленную и коммунальную инфраструктуру, повысить качество жизни людей и качество предоставляемых услуг. Необходимо, чтобы в регионе динамично развивалась транспортная система, дорожное хозяйство, создавались новые рабочие места с достойной заработной платой, строились и восстанавливались объекты соцкультбыта и запускались предприятия.

Отдельное внимание будет уделяться цифровизации. Важно, чтобы уже в ближайшее время каждый житель республики имел доступ к государственным услугам в электронном виде. В целом программа большая и слаженная, будем работать над ее выполнением.

— А что насчет стройки, которая сейчас считается самой масштабной в России?

— Донбасская стройка по своей масштабности сравнима ну разве что со всесоюзной. На строительных площадках республики в пике строительного сезона трудились около 40 тысяч человек из разных уголков России. Работы проводятся в рекордно сжатые сроки и очень качественно.

Уже восстановлено почти две тысячи социальных объектов. Отремонтировано более пяти тысяч частных домостроений, поврежденных в результате боевых действий. Всего за полгода построены с нуля и введены в эксплуатацию 25 многоквартирных домов, еще 20 – на подходе. В общем, по жилому фонду сделано немало, и сбавлять темп мы не настроены. Напротив, в этом году планируем с помощью наших регионов-шефов ввести и восстановить более 300 тысяч кв. м. жилой площади. Также у нас появилась ипотека под 2%, в этой связи будем раскачивать строительство коммерческого жилья.

Среди ключевых социальных объектов выделю перинатальный центр в Донецке, который строится по указу президента России. На сегодняшний день строители возводят уже второй этаж, а всего их будет шесть. Работы планируем завершить до конца 2023 года. Впервые города ДНР примут участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Безусловно, восстанавливать регион на фоне военного положения сложно. Сколько было случаев, когда противник прицельно бьет по уже восстановленным объектам социальной инфраструктуры – детсадам и больницам. Именно поэтому в ряде городов, которые находятся под постоянными обстрелами, в том числе в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой, процесс восстановления идет медленнее. Но все равно идет.

— Какая в ДНР сейчас ситуация в образовательном секторе? Какие меры безопасности есть в образовательных учреждениях региона?

— С начала проведения СВО обстрелами со стороны противника в ДНР повреждено 152 школы, 144 детских сада, восемь вузов, десятки учреждений дополнительного и среднего образования. Ремонтно-восстановительные работы проведены в 115 школах и 80 детских садах. В 2023 году запланирован ремонт еще в 84 образовательных организациях.

Главное для нас – обеспечить безопасность детей и педагогов, именно поэтому в ряде населенных пунктов организовано дистанционное обучение: в Донецке, Макеевке, Горловке, Дебальцево, Ясиноватой, Кировском, Докучаевске. В Волновахском и Володарском районах часть школ работает в очном формате, остальные – дистанционно. Это меры вынужденные. Еще раз повторюсь: безопасность – в приоритете.

Образовательные организации высшего и среднего профессионального образования сегодня нацелены на подготовку специалистов, необходимых для восстановления и развития нашего региона. При Министерстве образования и науки ДНР действует Совет по социальному партнерству, который организует взаимодействие между образованием, работодателями и органами власти.

В ближайшее время в системе среднего профессионального образования планируется внедрение федерального проекта «Профессионалитет» с участием индустриальных партнеров и создание образовательно-производственных центров (кластеров).

— Виталий Павлович, расскажите, пожалуйста, какой вы видите молодежь ДНР?

— Старшеклассники и студенты хотят активно участвовать в жизни республики, приносить пользу, поэтому мы предложили создать Молодежное правительство ДНР. В него обязательно войдут инициативные, творческие, неравнодушные молодые люди, уже разрабатывающие и готовые реализовывать социально значимые проекты. Планируем регулярно встречаться, обмениваться мнениями, идеями и инициативами. Для нас очень важен диалог между молодежью и властью. Уверен, нам есть чему научиться друг у друга.

Донецкая народная республика – это действительно территория возможностей, где каждый может реализовать свои таланты и способности. Наша задача – поддерживать и направлять.

— 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Как он пройдет в республике?

— У нас в республике запланировано порядка ста масштабных мероприятий. Впервые будем проводить собственный республиканский конкурс профмастерства «Педагог года Донецкой народной республики», который поможет выявить талантливых педагогов и повысить престиж профессии. Также впервые пройдет фестиваль «Профессия учитель – важная и благородная», форум классных руководителей и спартакиада среди педагогов. Кроме того, рассчитываем создать два «Кванториума», открыть «Точки роста», Центр поддержки одаренных детей и Центр цифрового развития «IT-куб». Отмечу, что всего в системе образования ДНР работает более 34 тысяч педагогов.

— Как в регионе обстоят дела с трудовой занятостью населения? Какие профессии сейчас самые востребованные?

— Республиканские центры занятости располагают информацией о наличии более чем 68 тысяч вакансий от работодателей. В числе наиболее востребованных профессий – учитель, медицинская сестра, социальный работник, бухгалтер, инженер, водитель автомобиля, продавец, уборщик, сторож, кочегар.

Один из путей решения проблемы занятости населения – организация работ временного характера. Это особенно актуально для жителей освобожденных территорий, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. В 2022 году было создано 34,6 тыс. временных рабочих мест, из них 28 тыс. – на освобожденных территориях. Организованы дополнительные виды работ временного характера, например, расчистка от разрушений и повреждений жилых домов, объектов инфраструктуры, производственных и служебных помещений.

— Расскажите о конкурсах «Лидеры России» и «Лидеры возрождения». Какое значение они имеют для региона?

— Мы заинтересованы, чтобы как можно больше активных, талантливых, целеустремленных людей стали частью сплоченных коллективов правительства, региональных министерств, ведомств и госпредприятий. Участники конкурса управленцев «Лидеры России» и республиканского кадрового проекта «Лидеры возрождения» проходят уникальную школу профессионального и личностного роста, поэтому они имеют определенное преимущество перед другими соискателями. В нашей команде работает победитель четвертого сезона конкурса «Лидеры России» Олег Трофимов, он был приглашен на должность заместителя министра образования и науки ДНР, а сейчас является первым заместителем.

— Как в республике проходит выплата пособий и как в целом обстоит ситуация с социальным обеспечением?

— В ДНР производится выплата 14 видов социальных пособий, большая часть из которых предназначена семьям с детьми. Право на эти выплаты имеют и жители освобожденных территорий. Самые востребованные меры господдержки – выдача сертификата на материнский (семейный) капитал и предоставление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. В ближайшее время перечень услуг дополнится установлением всех видов пенсий, предоставлением денежных выплат и компенсаций военнослужащим и членам их семей, обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации и необходимыми услугами.

— В каком состоянии сейчас находится система здравоохранения региона?

— Сегодня строительные бригады работают на 69 объектах сферы здравоохранения в Волновахе, Мангуше, Новоазовске, Тельманово, Мариуполе, Снежное, Амвросиевке, Харцызске, Ясиноватой. Совсем недавно после масштабных работ торжественно открыли в Волновахе станцию переливания крови – ямальцы полностью восстановили кровлю, стены и остекление, обновили все коммуникации. Отработали качественно и с душой. А челябинские строители завершают здесь же капремонт стоматологической поликлиники. Планируется, что первые пациенты придут на прием уже весной.

О возведении перинатального центра в Донецке сказал. Среди других крупных объектов могу выделить два центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП), несколько городских больниц и больницу интенсивного лечения в Мариуполе, Новоазовскую центральную районную больницу, ЦПМСП в Снежном и городскую больницу Волновахского района. В последней работы еще много. Отступая, вооруженные силы Украины основательно разрушили комплекс из семи зданий. Часть отделений пришлось буквально выстраивать заново. На сегодняшний день работы на объекте выполнены более чем на 70%. Отмечу, что наряду с ямальскими специалистами здесь работают и местные строители.

На мой взгляд, сегодня система здравоохранения ДНР особо нуждается в переоснащении и замене устаревшего оборудования на новое высокотехнологичное, в подключении к реализации национальных проектов и цифровизации медицины. Кстати, большая работа по цифровизации проделана в Шахтерске. Сахалин помог нам наладить систему записи на прием к врачу через единый номер 1500. Кроме того, проведено обучение медперсонала, введено в эксплуатацию 60 автоматизированных рабочих мест для медработников. Этот опыт планируем внедрять в других городах республики.

Но наша главная боль – кадровый дефицит врачей и среднего медицинского персонала. Мы очень благодарны за помощь врачам-добровольцам. Сейчас в ДНР, в том числе на освобожденных территориях, включая Мариуполь и Светлодарск, находятся более 60 волонтеров. В поселке Старобешево на постоянной основе в режиме ротаций работают девять медиков ФМБА России.

— А что насчет спорта в ДНР? Есть ли какие-либо профессиональные спортивные команды?

— На территории республики расположено более трех тысяч объектов спорта. Благодаря шефской помощи субъектов РФ полностью восстановлены 11 физкультурно-спортивных сооружений, на 20 объектах проведены ремонтно-восстановительные работы, построены два новых. В ДНР развивается 92 вида спорта, в том числе более 30 олимпийских, включая футбол, плавание, легкую и тяжелую атлетику, велоспорт, шахматы, спортивную борьбу, дзюдо. В спортшколах занимается 25 тыс. ребят. В образовательную программу по физической культуре включен проект «Самбо в школу». По месту жительства работают центры физического здоровья населения «Спорт для всех». Они открыты в шести городах: Макеевке, Харцызске, Кировском, Ждановке, Енакиево, Ясиноватой, кроме того, несколько специалистов центров занимаются с жителями сельских районов. Республиканский центр адаптивной физической культуры и спорта координирует работу с людьми с ограниченным здоровьем. В республике развивается более 25 видов спорта среди инвалидов с нарушением слуха, зрения, умственного и физического развития, поражением опорно-двигательного аппарата.

К сожалению, на сегодняшний день у нас нет возможности создания профессиональных спортивных команд. Они содержатся в основном за счет внебюджетных средств, а многие предприятия либо еще не работают, либо только начинают оживать после многолетнего простоя. Тем не менее, саму идею со счетов не сбрасываем.