Коптер, почтомат, фотовидеофиксация: в русском языке зарегистрировали новые слова

В словаре русского языка ИРЯ РАН появились три новых слова – коптер, фотовидеофиксация и почтомат. Это обновление стало первым в 2023 году. За минувший 2022 год «официальный» русский язык пополнился более чем 200 новыми словами. Неделю назад Владимир Путин запретил употребление иностранных слов в государственных документах.

Три новых слова пополнили орфографический словарь Института русского языка Российской академии наук (ИРЯ РАН), и на сайте словаря «Академос»

появились слова «коптер», «фотовидеофиксация» и «почтомат».

Словарь содержит нормативы написания более 200 тыс. языковых единиц – не только слов, но также первых частей слов и имен собственных. Словарь регулярно дополняют специалисты ИРЯ.

В сентябре 2022 года в орфографический словарь добавили 151 новое слово, среди которых оказались «шаверма» и «решала». Помимо этого, в списке новых слов появились относительно недавно пришедшие в язык «антиваксеры», «бумеры», «погуглить» и «покерфейс».

28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о государственном языке, регулирующий употребление иностранных слов. Согласно нововведениям, при использовании русского языка как государственного недопустимо применение иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, которые зафиксируют в нормативных словарях.

16 февраля председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила РИА Новости, что вопрос замены иностранных слов при использовании русского языка как государственного станет актуальным к 2025 году, когда появятся нормативные словари.

«То, что есть в законопроекте ценного, это то, что с 2025 года — норма отложенного действия — появятся словари, справочники и грамматики эталонные... Это очень серьезный труд для больших научных коллективов, поэтому и закладывается 2025 год», — сказала парламентарий.

2 марта руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко заявил «Газете.Ru», что в России вскоре должна появиться единая цифровая платформа русского языка. Возглавляемый им сайт станет основой для этой платформы.

«В России создадут единую цифровую платформу русского языка, которая объединит все существующие ресурсы в данной сфере — станет инструментом координации органов власти в вопросах реализации государственной языковой политики. В основу этой платформы будут положены наработки ресурса «Грамота.ру». На сегодняшний момент это самый авторитетный ресурс по русскому языку, — его аудитория составляет порядка 20 млн человек из более сотни стран», — сказал Деревянко.

Он также заявил, что члены Совета при президенте РФ по русскому языку хотят ввести в стране обязательный языковой экзамен для выпускников всех российских вузов.

«Члены совета также выступали с предложением ввести выпускной экзамен по русскому языку во всех вузах страны. Совет при президенте РФ также выступает категорически против решения Министерства науки РФ об отмене обязательного экзамена по русскому языку для поступающих в инженерные вузы и по техническим специальностям. <…> [Это] противоречит задаче повышения языковой культуры в стране», — подчеркнул Константин Деревянко.

Наконец, из-за «катастрофического падения речевой культуры» у подрастающего поколения власти намерены внедрить в школу специальные учебные словари с языковыми нормами и лексикой «всех предметных областей».

«Большие фундаментальные словари в ближайшее время должны активно пополняться новой лексикой, лексикой отраслевой, в сфере IT, рекламы и других. Вскоре будут подготовлены нормативные акты правительства. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшие несколько месяцев. <…> Дальше мы будем дискутировать о том, какие слова и почему туда вошли», — подытожил специалист.