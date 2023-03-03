Задушили ремнем, добили ножом. Что известно о гибели разработчика «Спутника V» в столице

В столичном районе Щукино 2 марта был убит один из создателей вакцины от коронавируса «Спутник V» Андрей Ботиков. Полиция быстро установила и задержала подозреваемого — им оказался 29-летний уроженец Калуги. Вечером в четверг он приехал к ученому-вирусологу домой, где произошла ссора. Злоумышленник задушил Ботикова ремнем, а затем добил ножом, украл ценные вещи и скрылся. Его обвинили по ст. 105 УК РФ и арестовали на два месяца. В центре Гамалеи, где работал погибший, рассказали, что на нем держалась работа всей лаборатории Государственной коллекции вирусов. Ботикову было 48 лет, за создание вакцины от коронавируса он был награжден президентом России.

В Москве убили ученого-вирусолога, старшего научного сотрудника центра им. Гамалеи, одного из создателей вакцины от коронавируса «Спутник V» Андрея Ботикова. Первыми об этом сообщили Telegram-каналы, позже информацию подтвердили РИА Новости и РБК в силовых ведомствах.

Инцидент произошел на северо-западе столицы в районе Щукино на улице Рогова в квартире Ботикова. Как сообщили в Следственном комитете

убийство случилось 2 марта — в ходе ссоры 29-летний мужчина задушил 48-летнего хозяина жилья, после чего скрылся с места преступления.

Местонахождение подозреваемого определили в кратчайшие сроки и задержали. В ходе допроса мужчина признал вину, ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей — 15 лет лишения свободы. В СК отметили, что раньше мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.

Вечером в пятницу пресс-служба Мосгорсуда сообщила, что Хорошевский районный суд арестовал подозреваемого на два месяца. Мужчину зовут Алексей Змановский. Он подтвердил признание вины в ходе судебного заседания.

«Погибшим оказался один из создателей вакцины «Спутник V» Андрей Ботиков, 1974 года рождения», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Представитель СК Юлия Иванова в беседе с агентством уточнила, что мужчину задушили ремнем.

Ряд СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на очевидцев и источники приводили некоторые детали преступления. В частности, сообщалось, что на место происшествия оперативно прибыли медики и пытались спасти Ботикова, но он в итоге скончался.

Кроме того, Mash писал, что на теле Ботикова обнаружили несколько ножевых ранений и ссадин. Кроме Змановского полиция задержала подозреваемую — 18-летнюю подругу предполагаемого убийцы Ольгу Дубойскую.

Также говорилось, что и Змановский, и Дубойская родом из Калуги. По информации Telegram-канала, Змановский приехал к Ботикову в гости, где у них произошел конфликт, завершившийся убийством. 29-летний мужчина украл личные вещи погибшего и скрылся. Девушка все это время ждала его в подъезде.

По данным канала «112», Змановский ранее отбывал десятилетний срок в колонии за похищение человека. После удушения Ботикова ремнем 2 марта он добил его ножом, украл из квартиры ценности и ушел. Своей подруге он сообщил об убийстве, но та не стала заявлять в полицию. Утром 3 марта Ботикова «потеряли» коллеги в центре Гамалеи и обратились в правоохранительные органы, которые и нашли тело в квартире.

Андрей Ботиков является соавтором патента на вакцину от COVID-19 «Спутник V» и летом 2021 года был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени указом президента Владимира Путина.

Как рассказали «Газете.Ru» в центре Гамалеи,

на Ботикове держалась работа всей лаборатории Государственной коллекции вирусов. «Андрей Геннадьевич работал в Институте вирусологии им. Д.И. Ивановского, входящем в состав ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, с 2002 года.

Основные направления его работы были связаны с проведением исследований вирусов 2-4 групп патогенности», — сообщили в научном центре.

Коллеги убитого рассказали, что с начала пандемии он принимал активное участие во всех исследованиях, связанных с коронавирусом. В частности, он разрабатывал модели распространения COVID-19, а потом — создавал вакцину от коронавируса.

«Андрей Геннадьевич был не только высококлассным специалистом, но и очень добрым и отзывчивым человеком, который всегда готов прийти на помощь. Это невосполнимая потеря для всех нас», — сообщили в центре им. Гамалеи.