Более 100 ножевых: в Омской области суд вынес приговор подросткам, убившим семью ради дружбы

18-летний парень и 15-летняя девушка осуждены на 6 лет 7 месяцев и на 6 лет 6 месяцев соответственно за спланированное убийство семьи из трех человек. В январе 2022 года школьница попросила своего парня убить ее мать с сожителем, а также 10-летнюю сестру с отклонениями здоровья. Взрослые были против общения молодых людей, а за девочкой школьница не хотела ухаживать после гибели взрослых. В живых остался только шестилетний брат девушки. Подробности преступления — в материале «Газеты.Ru».

Павлоградский районный суд Омской области завершил рассмотрение уголовного дела о тройном убийстве в январе 2022 года, которое совершил 18-летний студент по просьбе своей 15-летней подруги.

Им назначили 6 лет 7 месяцев в исправительной колонии и 6 лет 6 месяцев в воспитательной колонии соответственно. Об этом сообщила старший помощник регионального управления Следственного комитета России (СКР) Лариса Болдинова.

Оба подростка также должны вместе выплатить 1 млн рублей семилетнему сыну погибших. Приговор в законную силу пока не вступил, пишет «Российская газета».

Убийство с особой жестокостью

Под утро 22 января 2022 года в одном из частных домов в селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 35-летней женщины, ее 10-летней дочери-инвалида и 38-летнего сожителя.

Старшая дочь погибшей рассказала, что ночью к ним в дом ворвался неизвестный мужчина и зарезал ее родственников. Удалось спастись только ей и ее младшему брату, которому на тот момент было шесть лет. По ее словам, они убежали к соседям.

На место происшествия приехала оперативно-следственная группа. В доме пол, стены и мебель были в крови. «На теле женщины судмедэксперты насчитали около 40 ранений, около 60 – у мужчины, примерно 30 – у девочки-инвалида», – пишет «Коммерсант».

Школьница рассказала сотрудникам полиции приметы предполагаемого убийцы, чтобы можно было составить фоторобот.

Неизвестного объявили в розыск, его искали больше суток. «Самые опытные следователи с применением криминалистической техники осмотрели место происшествия и, проанализировав полученные доказательства, показания и поведение девушки, усомнились в ее правдивости», – рассказала Болдинова в прошлом году.

Спустя два дня после трагедии школьницу и ее молодого человека задержали по подозрению в убийстве. Подростки сознались в содеянном.

«По версии следствия, 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были против ее дружбы с ним, и из-за этого в семье сложились неприязненные отношения», – сообщили в СК в январе прошлого года.

Девушка также попросила убить свою 10-летнюю сестру, которая страдала ДЦП. Семикласснице не хотелось за ней ухаживать. Кроме того, школьницу раздражало, что младшая сестра берет ее вещи.

Следствие установило, что подростки полностью продумали план преступления. Молодой человек взял у своего друга штык-нож и наточил его. Около 2 часов ночи 22 января 17-летний парень с заднего двора пробрался в дом. Дверь ему заранее открыла сообщница. После этого он нанес смертельные ранения спящим взрослым и младшей сестре своей подруги.

На допросах на тот момент подозреваемый подробно рассказал следователям о совершенном преступлении. В СК сообщили, что он также «выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож – орудие убийства – и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент убийства».

Пока молодой человек убивал родственников девушки, она забрала своего брата и побежала с ним к соседям, сказала им, что в дом ворвался неизвестный и убил ее близких.

Молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, девушка признала вину частично, так как она якобы не хотела смерти сестры. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что подростки вменяемые.

Подозреваемым предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору), затем поместили в СИЗО.

В середине сентября прошлого года омское управление СКР завершило расследование этого дела и передало материалы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Затем документы ушли в суд. Разбирательство проходило в закрытом для СМИ режиме. Максимальное наказание для несовершеннолетних за особо тяжкие преступления составляет 10 лет лишения свободы.

В управлении СКР также обратили внимание, что местная полиция не контролировала девиантное поведение молодого человека, который ранее состоял на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних. В итоге должностные лица привлекли к дисциплинарной ответственности.