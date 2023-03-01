Борьба за жизнь: достижения науки в сфере терапии раковых заболеваний

Ежегодно в России выявляют около 600 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, под диспансерным наблюдением находится более 4 миллионов человек, сообщал в начале сентября 2022 года министр здравоохранения Михаил Мурашко. Но есть и ободряющие новости: с 2018 года, благодаря модернизации онкологической службы, пятилетняя выживаемость онкопациентов увеличилась на 5,5%. Повысился и уровень диагностики: врачи почти на 3% чаще стали выявлять онкозаболевания на ранней стадии. Каждый год в области онкологии внедряются новые методики - как диагностики, так и лечения. Только за последнее время появился целый ряд перспективных разработок, о пяти из них - в материале «Газеты.Ru».

Онкология в крови

Программы скрининга на те или иные виды злокачественных заболеваний предлагаются здоровым (как многие о себе думают) людям, чтобы выявить рак на самой ранней стадии и тем самым спасти жизнь. До недавнего времени - несмотря на все усилия ученых - с помощью данного вида исследований можно было выявить лишь пять типов рака. На большинство видов злокачественных заболеваний скрининг не проводится вообще, поскольку каждое из них в отдельности сравнительно редко встречается в общей популяции, а профилактические обследования для больших групп населения себя не оправдывают.

Компании Grail, однако, удалось разработать анализ крови, способный распознать на самой ранней стадии более 50 раковых заболеваний. Из них 45 на сегодняшний день не входят ни в одну программу скрининга.

Принцип инновации состоит в следующем. Все клетки в человеческом теле имеют доступ к системе циркуляции крови. Как доказали недавние открытия, все клетки, в том числе и раковые, высвобождают фрагменты ДНК в кровь. Эти фрагменты ДНК содержат бесценную информацию. А именно — биологические коды всех клеточных функций, которые, в свою очередь, позволяют отличить здоровые клетки от раковых. Производитель создал технологию, позволяющую на базе обычного образца крови выявить и проанализировать крошечные фрагменты ДНК, и тем самым установить, есть ли в организме раковые клетки.

Исследованием руководил профессор Марк Мидлтон, заведующий онкологическим отделением Оксфордского университета. «Эти тесты должны трансформировать протокол ведения раковых пациентов в течение 5 лет, — объясняет ученый. — Они повысят шансы больных на получение успешного лечения и на выживание».

Анализ на рецидив рака

Самый большой страх для пациентов, перенесших рак — рецидив заболевания после завершения курса лечения. И дело не только в психологическом стрессе: возможность узнать заблаговременно о высокой вероятности рецидива рака, или о том, что заболевание прогрессировало, критически важно для спасения жизни. Это информация, которая позволит оперативно принять решения по выбору оптимального плана лечения.

Термин «MRD» (minimal or molecular residual disease, «минимальное остаточное заболевание») означает наличие остаточных элементов рака. Положительный тест указывает на рецидив заболевания.

Раковые заболевания — даже с одной и той же локализацией — различаются у разных пациентов. Каждый злокачественный процесс имеет свои уникальные характеристики, так называемые «генетическими сигнатуры», или «генетические отпечатки».

Тест Signatera адаптируется под каждого пациента, чтобы распознать генетическую сигнатуру рака в его организме. Тестирование начинается с лабораторного анализа биопсии опухолевой ткани, в которой идентифицируются конкретные генетические характеристики рака у пациента. Иными словами, речь идет об идентификации генетической сигнатуры данного конкретного злокачественного новообразования, выявленного у пациента.

Далее производитель разрабатывает персонализированный тест, который способен идентифицировать данный вид рака в образце крови в любой момент времени. Важно отметить, что лаборатории обычно хранят образцы раковых тканей до 7 лет после постановки диагноза, так что данный тест может быть выполнен для всех пациентов спустя годы после выполнения биопсии.

Тест может быть выполнен как до, так и после проведения операции и химиотерапии. Он позволяет поставить диагноз, оценить ответ на терапию и, что особенно важно, отслеживать возможный рецидив рака. На сегодняшний день тест применим только к заболеваниям с солидными злокачественными новообразованиями.

«Обнаружение рецидива рака до того, как он проявит себя симптомами, требует тестирования очень высокой точности, — поясняет профессор Лайош Пушта, руководитель исследования в области генетики рака в Онкологическом центре Йельского университета. — Тест позволяет нам с уверенностью идентифицировать пациентов с молекулярным рецидивом на той стадии, когда заболевание еще не может быть обнаружено методами диагностической визуализации».

Новое химическое оружие против рака

В отличие от конвенциональной химиотерапии, которая может причинить вред здоровым клеткам, антитела ADC (конъюгаты «антитело-лекарственное средство») демонстрирует другой подход — это таргетная терапия, доставляющая химиотерапевтический препарат непосредственно в раковые клетки, и, согласно утверждениям разработчиков, оставляющая невредимыми здоровые.

Технология, лежащая в основе терапии, основана на концепции антител и антигенов. Антитела представляют собой белки, естественным образом синтезирующиеся в человеческом организме. Каждый из них призван связываться только и исключительно с конкретным антигеном — наподобие ключа и замка. Таким образом создаются таргетные препараты, содержащие сконструированное антитело с химиотерапевтическим агентом, которое способно специфически связываться с раковыми клетками и доставлять химиотерапию непосредственно в них.

Подобными лекарствами уже лечат раковые заболевания крови, груди и мозга. В настоящее время более 60 компаний по всему миру работают над новыми препаратами ADC, многие из них проходят клинические испытания.

«ADC — многообещающая терапия раковых заболеваний, способная убивать клетки злокачественных новообразований без ужасающих побочных эффектов классической химиотерапии, — говорит доктор Яэль Голд-Замир, исследовательница, возглавляющая израильскую международную компанию Gold Health.

CAR-T-терапия для пациентов с лимфомой и лейкемией

Обычно Т-клетки отвечают за распознание и уничтожение «чуждых интервентов» — возбудителей заболеваний, инфекционных и даже раковых, которые могут нанести вред организму.

Проблема заключается в том, что некоторые виды рака могут маскироваться и «уворачиваться» от Т-клеток и иммунной системы в целом. Научная база, лежащая в основе CAR-T-терапии, такова: человеческие Т-клетки могут быть перепрограммированы таким образом, чтобы приобрести сверхспособность убивать раковые клетки и не позволять им скрываться от иммунной системы.

Процесс терапии начинается с забора образца крови у пациента. Кровь пропускают через фильтрационную систему, которая отделяет Т-клетки. Затем они проходят процесс перепрограммирования, длящийся несколько недель. В ходе этой процедуры клетки меняют свои генетические характеристики и приобретают способность эффективно бороться с раком, атакующим организм хозяина. Последний этап процесса – инфузия. Перепрограммированные, «обученные» убивать рак Т-клетки возвращают в кровоток пациента.

Терапия CAR-T-клетками утверждена в качестве лечения второй линии при лимфомах и лейкемиях. На данный момент она предлагается лишь в нескольких странах — в том числе в США, Великобритании и в Израиле.

«Мы разработали лечение на всех этапах, от лабораторного и до клинического использования, — говорит профессор Васим Касим, специалист по клеточной и генной терапии из Университетского колледжа Лондона, один из первых врачей, успешно применивших терапию CAR-T-клетками на детях с трудно поддающимися лечению раковыми заболеваниями. — Теперь мы продолжаем лечение детей по всей Великобритании».

Тераностика — «умная» бомба в борьбе с раком

Название «тераностика» образовано комбинацией двух слов — «терапия» и «диагностика». Речь идет о новом подходе, в корне изменившем представление о лучевой терапии.

При проведении стандартной химиотерапии заведомо известно, что препараты нанесут определенный вред и здоровым тканям. При этом невозможно заранее оценить, какое количество препарата непосредственно достигнет раковых клеток. В случае с тераностикой ситуация принципиально иная. Облучение в данном случае направлено только на уничтожение раковых клеток - то есть, все здоровые ткани организма в ходе этой терапии полностью сохраняются.

При облучении данным методом в кровоток запускается препарат, который связывается только со специфическими мишенями опухолевых клеток. Содержащийся в препарате тераностики радиоактивный агент прицельно поражает раковые клетки.

Первый этап лечения — визуализация. Врач вводит препарат, содержащий очень низкую дозу радиации - изотоп. Изотоп связывается с раковыми клетками и легко может быть визуализирован с помощью ПЭТ-сканирования, что позволяет установить точную локализацию злокачественного новообразования. После этого врач вводит препарат в терапевтической дозе, который будет специфически связываться с раковыми клетками и высвобождать достаточное количество радиации, чтобы уничтожить их. Данный вид терапии уже утвержден для лечения рака щитовидной железы, простаты и нейроэндокринных злокачественных опухолей. В настоящее время ученые работают над применением тераностики и к другим видам рака.

«Тераностика — это препарат высочайшей точности, практически не имеющий побочных эффектов, — говорит Франсуа Ламуре, профессор кафедры ядерной медицины в Монреальском университете, врач - специалист по лучевой терапии в больнице Валь-д'Ор в Канаде. — Он строго персонализирован для каждого пациента. На сегодняшний день это должно быть стандартом».

«Важно, что все представленные выше разработки по борьбе с раком прошли стадию клинических испытаний. Теперь ими могут распоряжаться не только ученые в лабораториях. Все эти пять новейших разработок, действительно пять веских доводов в пользу того, что рак не приговор», — утверждает доктор Яэль Голд-Замир.

Уже сейчас эти методики применяют в Великобритании, Германии, Израиле и США. Однако далеко не все эти страны теперь одинаково доступны и «дружественны» для россиян. И дело здесь не только в визах. Поэтому лечение рака в Израиле сейчас, как и прежде, выглядит наиболее оптимальным вариантом из указанных.