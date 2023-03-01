«Первая неделя марта будет критической»: сейсмолог Хугербитс прогнозирует землетрясения в России

Ученый Фрэнк Хугербитс, который предсказал мощные землетрясения в Турции и Сирии, сделал теперь прогноз на март. По его словам, магнитуда очередных толчков может превысить 8,5. Сейсмолог утверждает, что землетрясения будут ощутимы и в России. Кроме того, «задеть» может Португалию, Грецию, Пакистан и часть Северной Америки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Сейсмолог Фрэнк Хугербитс из Нидерландов спрогнозировал новые землетрясения. По его словам, они произойдут в начале марта и дойдут до России. Ранее он предсказал масштабные землетрясения в Турции и Сирии.

«Я не преувеличиваю. Я не пытаюсь посеять страх. Это лишь предупреждение, потому что критическая планетарная геометрия вызывает большие сейсмические явления», – сказал он в видеоразборе на YouTube-канале научной организации Solar System Geometry Survey (SSGEOS).

Он подчеркнул, что наверняка узнать вероятность землетрясений нельзя. «Но первая неделя марта будет крайне критической. Мы можем увидеть землетрясения магнитудой более семи или восьми», – полагает он.

close 100% Сейсмолог Франк Хугербитс Takvim/YouTube

По его словам, подземные толчки с магнитудой 8,5 и выше ожидаются в 12 точках планеты.

Хугербитс считает, что потенциально «может задеть» и Португалию, Грецию, Пакистан и часть Северной Америки.

Сейсмолог призвал жителей этих регионов подготовиться на случай землетрясения. «Если вы находитесь в сейсмоопасном районе, вам всегда нужен план действий на случай землетрясения. Независимо от прогноза, вам нужен план действий при сейсмической активности. Когда земля начнет трястись, вы должны иметь возможность очень быстро выбраться из дома или здания. Это спасет жизнь», – пояснил ученый.

3 февраля он опубликовал в Twitter (недоступен на территории России) предупреждение о возможном землетрясении магнитудой 7,5 и выше на территории Турции и Сирии:

«Рано или поздно в этом регионе (юг — центр Турции, Иордания, Сирия, Ливан) будет землетрясение магнитудой около 7,5».

6 февраля, всего три дня спустя, на границе стран произошло такое ЧП. В СМИ «предсказания» Хугербитса называют мистикой, так как он якобы предсказал землетрясение 2015 года в Непале, из-за которого погибло 8 тыс. человек.

По данным на 1 марта, число жертв в Турции превысило 45 тыс. человек. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD). Из зон бедствия эвакуированы «более 1,9 млн граждан», пишет РИА Новости.

Тех, кто остался без крыши над головой, разместили в более чем 358 тыс. палаток и в контейнерных домах.

Афтершоки этих подземных толчков прошлись по 11 провинциям страны и соседним государствам. Очередное землетрясение в Турции произошло 27 февраля, но оно было менее сильным (обрушились ранее поврежденные здания).

После трагедии турецкие власти решили, что не будут выдавать разрешения на строительство в районах, близких к сейсмическим разломам.

Кроме того, были выявлены подозреваемые среди руководителей и сотрудников компаний-застройщиков и фирм-подрядчиков, которые могут быть виновны в обрушении зданий в результате землетрясений, произошедших в стране, сообщает агентство Anadolu. Отмечается, что 188 из них были арестованы.

По мнению научного руководителя геофизического института филиала ФГБУН ФНЦ «Владикавказский научный центр Российской академии наук», доктора физико-математических наук, профессора Владислава Заалишвили, землетрясения в Турции могут продолжаться еще от года до двух лет.

По его словам, любое землетрясение вызывает афтершоки. Эксперт пояснил, что чем больше магнитуда или энергия исходного землетрясения, тем продолжительность афтершоков дольше.