Свидетель по делам Захарченко, Немцова и ландромата. В Москве умер банкир Петр Чувилин

В Москве на 55-м году жизни умер бывший банкир Петр Чувилин. Он был одним из ключевых свидетелей по делам полковника Захарченко и о «российском ландромате». В 2014 году сам Чувилин стал фигурантом дела о мошенничестве. Он вышел на свободу по УДО и какое-то время находился за границей. Фамилия банкира фигурировала и в расследовании убийства Бориса Немцова. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В частной клинике в московском районе Отрадное скончался Петр Чувилин, бывший банкир и экс-советник главы Чечни Рамзана Кадырова. Ему было 54 года. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает РБК со ссылкой на источники из окружения финансиста.

По словам одного из них, Чувилин находился на лечении в стационаре. «Он долго болел, и у него развился сепсис», — уточнил собеседник издания.

В свою очередь, Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что банкир скончался в ночь с 26 на 27 февраля «при странных обстоятельствах». При этом какие-либо подробности в публикации не приводятся.

Чувилина называют «теневым банкиром» – ранее он возглавлял несколько обанкротившихся банков, а также хоккейный клуб «Спартак».

Дело о «ландромате»

Крупнейшая в истории СНГ операция по отмыванию денег, зафиксированная правоохранительными органами Молдавии, России и стран Балтии, получила широкую огласку в прессе как «российский ландромат» — одной из крупнейшей финансовых афер, по которой миллионные транши прошли через несколько десятков банков из России в Молдавию.

По данным издания The Moscow Post, нити этой преступной схемы якобы ведут к бывшему молдавскому депутату Владимиру Плахотнюку. Как полагают авторы материала, «гибель замешанных в ней людей может свидетельствовать о том, что другие участники тех дел не хотят, чтобы кто-то «открывал рот».

Дело о мошенничестве

Петр Чувилин родился в 1968 году в российской столице, окончил Московское высшее техническое училище им. Баумана. В 1990-х и начале 2000-х годов управлял рядом финансовых структур. В частности, работал в руководстве ОАО «Спецремстроймаш», был гендиректором ООО «Конфитум-1», а также вице-президентом Инкредбанка и членом правления «Конверсбанка-Москва».

В 2014 году Чувилин стал фигурантом дела о мошенничестве. По версии следствия, он обещал банкирам «решать их проблемы с контролирующими органами в обмен на крупные суммы». Так, вместе с двумя подельниками финансист обещал за $5 млн урегулировать конфликт банка «Европейский экспресс» с Центробанком.

В апреле 2016-го Чувилин был осужден на четыре года. Он был условно-досрочно освобожден в 2018 году и позднее сообщал, что находится за пределами России.

Уже после вынесения приговора Чувилин стал одним из основных свидетелей по делу экс-полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко. По словам банкира, высокопоставленный полицейский якобы участвовал в схемах покровительства финансовым учреждениям за взятки — около $150 тыс. в месяц «за прикрытие по линии МВД».

Дело об убийстве Немцова

Фамилия банкира Чувилина фигурировала и в ходе расследования убийства политика Бориса Немцова, застреленного в спину на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.

Находившийся тогда в СИЗО Чувилин, который ранее представлялся советником главы Чечни, дал показания следователям по этому делу. Все детали допроса финансиста неизвестны, но утверждалось, что он якобы упоминал сенатора Сулеймана Геремеева и депутата Госдумы Адама Делимханова.

При этом источники газеты «Коммерсантъ» отмечали, что Чувилин и бывший президент Конверсбанка Герман Горбунцов не дали показаний, на которые рассчитывало следствие.