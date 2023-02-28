Три причины использовать банковскую рассрочку. Чем она удобна

Покупки в рассрочку россиянам не в новинку. Но до недавнего времени такие программы предлагали преимущественно магазины. Теперь можно оформить рассрочку и от банка. Причем, если магазину надо будет выплачивать долг из собственных денег, то банковскую рассрочку можно оформить и на заемные средства. Как работает этот банковский продукт и чем отличается от привычного кредита, разбиралась «Газета.Ru».

Все мы периодически сталкиваемся с незапланированными расходами, когда денег нужно больше, чем есть в наличии. Чего только в жизни не случается: вдруг сломался ноутбук, разбился смартфон, порвалась зимняя обувь, разболелись зубы, неожиданно понадобилось оплатить дальнюю поездку, заболел питомец.

А бывает, что внезапно вас одолело желание побаловать себя. Например, захотелось съездить отдохнуть на выходные. Или вы осознали, что вам позарез не хватает какой-то ценной вещи.

В каждом из таких случаев волей-неволей придется задуматься, как раздобыть денег взаймы. Чаще всего для спонтанных покупок используют кредитные карты, но теперь банки предлагают в качестве альтернативы рассрочку. В чем ее преимущества, рассмотрим на примере банковского предложения ВТБ.

Магазин или банк?

Многие российские магазины предлагают программы рассрочки по формуле BNPL, от английского Buy Now Pay Later — «Покупай сейчас, плати потом». Очевидными в них выглядят три преимущества.

Очевидными в них выглядят три преимущества.

Оформляя рассрочку в магазине, вам придется расплачиваться с ним своими собственными деньгами, а вот рассрочку от банка можно оформить с привлечением заемных средств - по кредитной карте. Кроме того, в банке ее можно подключить и для уже оплаченных покупок, даже если они уже были совершены на свои деньги с дебетовой карты. Но для этого в дополнение к обычной карте потребуется кредитная.

В таком случае рассрочка оформляется через онлайн-приложение банка: в нем надо найти операцию по оплате товара и перевести ее в рассрочку. После этого потраченная сумма вернется на личный счет, а сумма рассрочки и комиссия за подключение услуги спишутся с кредитной карты.

Второе преимущество банковской рассрочки в том, что можно получить кешбэк за покупку, если она попадает в соответствующую категорию. К примеру, у ВТБ это расходы на покупки в супермаркетах (для зарплатных клиентов еще и в аптеках), оплата счетов в кафе, ресторанах, поездок на городском и пригородном транспорте.

«Наиболее выгодными для потребителей можно назвать программы, которые в своих условиях содержат начисление бонусных баллов и предоставление дополнительных скидок от партнеров», — отмечает Евгения Лазарева, заместитель генерального директора Ассоциация развития финансовой грамотности.

Третье преимущество состоит в том, что банковская рассрочка четко регулируется законодательством и при возникновении конфликтной ситуации клиент всегда может рассчитывать на защиту со стороны регулятора — Центрального банка РФ. Тогда как договоры рассрочки с магазинами никем не регулируются и права потребителей в этом плане никто не защитит.

«Банк России неоднократно поднимал вопрос отсутствия регулирования на рынке BNPL, поскольку, хотя сама по себе рассрочка — финансовый продукт, предоставляющие ее игроки, как правило, неподконтрольны ЦБ, — отмечает Анатолий Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку. — По мнению ЦБ, отсутствие единого свода правил ставит под угрозу права потребителей, а компаниям и банкам не дает адекватно оценивать кредитоспособность граждан».

Аксаков подчеркивает, что оформляя магазинную рассрочку, человек совершает покупку в долг, но не имеет такой защиты, как у заемщика банка: у него нет информации обо всех условиях договора, о стоимости услуг по предоставлению рассрочки и о размере возможной переплаты. Также он может не знать о высоких штрафах за просрочку и не может воспользоваться реструктуризацией.

По словам Евгении Лазаревой, приобретая что-то в рассрочку, потребителю стоит помнить об этом и внимательно изучить все положения договора и условия программы, ведь их нарушения, даже случайные, могут обернуться неприятными последствиями.

Кредит или рассрочка?

В прошлом году кредитные карты в России стали самым популярным форматом использования кредитных средств. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), к середине 2022 года на 82 миллиона трудоспособных граждан пришлось 36,6 миллиона кредитных карт.

Однако мировая практика показывает, что нарастает и тенденция использовать рассрочку, ежегодно ее объем в мире увеличивается примерно на 40 процентов. В России рассрочка тоже вызывает большой интерес: по данным экспертов ВТБ, в 2022 году такую функцию использовал каждый третий владелец кредитной карты. Эта услуга уже вошла в топ-10 самых востребованных операций у россиян по кредитной карте. Как ожидают в ВТБ, среди их клиентов рассрочкой уже до конца этого года воспользуются порядка 150 тысяч владельцев кредитных карт.

«Программы рассрочки – это простой продукт и общемировая практика, порой они намного комфортней и проще для потребителя, чем POS-кредит. Таких продуктов будет все больше», — считает Евгения Лазарева.

Рассмотрим в деталях, чем же отличается рассрочка от кредитной карты. Используя кредитную карту вы занимаете деньги у банка под проценты. Сначала какое-то время проценты не начисляются, пока действует льготный период (грейс-период). В России грейс-период, как правило, составляет от 55 до 180 дней. Но в любом случае заемщик ежемесячно должен вносить хотя бы минимальную часть задолженности, которая составляет в среднем от трех до 10 процентов суммы долга. Если просрочить платеж по кредитной карте, банк начислит пени и штраф, а за просрочку более трех месяцев имеет право потребовать досрочно полностью погасить задолженность.

Рассрочка также позволяет разбить оплату на части, но можно самому выбрать срок погашения в установленных банком пределах. Соответственно, можно самому выбрать и посильную сумму ежемесячного платежа. За пользование рассрочкой проценты не начисляются, но надо оплатить единовременную комиссию.

Возьмем конкретный пример с «Картой возможностей» ВТБ. Сначала покупка оплачивается с кредитного счета. Затем владелец карты в своем личном кабинете через сайт или мобильное приложение ВТБ Онлайн находит эту покупку в истории операций и подключает рассрочку. Сумма должна быть не меньше тысячи рублей и не больше установленного лимита по кредитной карте. Для погашения долга можно выбрать срок от трех до 12 месяцев. Подключение рассрочки подтверждается с помощью смс-сообщения.

ВТБ позволяет подключать рассрочку «задним числом» — к операциям, которые были совершены в течение предшествующих 30 дней, а также оформить ее сразу на несколько покупок.

Причем рассрочку по кредитке можно оформить как на одну, так и на несколько покупок.

Стоит учитывать, банки предоставляют рассрочку не на любую расходную операцию. По карте ВТБ, к примеру, не получится оформить рассрочку для операций по переводам, снятию наличных, пополнению электронных кошельков, оплате ставок букмекерам, покупке лотерейных билетов и ряду схожих операций. Какие операции доступны для рассрочки, можно посмотреть в личном кабинете через мобильное приложение или в онлайн-банке, они помечены специальным значком.

Маневр или ловушка?

С распространением банковской рассрочки у людей появляется дополнительный инструмент для планирования личного бюджета. Он может помочь более равномерно распределить финансовую нагрузку как при крупных покупках, так и более гибко распоряжаться своими деньгами при повседневных тратах. Допустим, вы запланировали обновить мебель через полгода и копите деньги. Но тут мебельный магазин объявил распродажу и можно существенно сэкономить на скидке, если не откладывать покупку. Тут рассрочка как раз поможет совершить выгодное приобретение.

«Рассрочка — это возможность запланировать покупку на более ранний срок, нежели в случае покупки исключительно за счет накоплений, — комментирует Андрей Паранич, директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования. — Экономика в планировании не изменится, но нужно не забывать про возможные затраты на обслуживание карты. Нужно очень внимательно относиться к соблюдению сроков платежей, иначе для потребителя такая рассрочка обойдется очень дорого».

Поэтому важно соблюдать элементарные правила финансовой грамотности — внимательно изучать условия рассрочки, тщательно рассчитывать, какой платеж будет посильным, — тогда она добавит свободы маневра, упростит и улучшит вашу жизнь.