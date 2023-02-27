«Это могла быть ответная реакция на Турцию». Что известно о землетрясении в Крыму

В 25 километрах от Алушты 27 февраля произошло землетрясение. Толчки ощущали все жители южного берега Крыма. Эпицентр находился на глубине моря 15 км. Сначала сейсмоцентры сообщали о магнитуде 3,5, позже европейские системы мониторинга повысили магнитуду до 4,4. Часть экспертов полагает, что это было самостоятельное землетрясение, никак не связанное с турецким — на востоке этой страны несколькими часами ранее фиксировались толчки магнитудой 5,8. Другие сейсмологи не исключают, что землетрясение у берегов Крыма могло стать ответной реакцией на турецкое.

В Черном море недалеко от побережья Крыма 27 февраля произошло землетрясение. Одним из первых об этом сообщил советник главы Крыма Крючков в своем Telegram-канале.

«Жители Южного Берега Крыма сообщают о подземном толчке. По предварительной информации сила толчка меньше трех баллов. Эпицентр между Ялтой и Алуштой. Разрушений и жертв нет», — написал он.

По его словам, эпицентр располагался между Ялтой и Алуштой. Единая дежурно-диспетчерская служба МЧС сообщила, что эпицентр располагался в 30 км от Ялты по направлению к Алуште.

Позже Алуштинская сейсмическая станция сообщила, что в 16.25 в акватории Черного моря на удалении 25 км от прибрежной территории Алушты на глубине 15 км зафиксировали землетрясение магнитудой до 3,0 в эпицентре.

РИА Новости со ссылкой на сейсмологов передавало, что землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано в Черном море в районе Гурзуфа и Алушты.

«На данный момент мы проверяем все факты по подземному толчку. Относительно безопасности — пока повторных толчков мы не зарегистрировали. Однозначно сказать, что это землетрясение, которое будет иметь продолжение, я вам не могу. Для Крыма это обычное дело, регион постоянно трясет. Не всегда мы это чувствуем», — рассказала глава Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности Татьяна Горелова.

Ранее в понедельник новое землетрясение произошло в Турции. Толчки магнитудой 5,8 ощущались на востоке страны, эпицентр располагался в 123 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа. Погиб один человек, 69 госпитализированы. Жители Крыма в соцсетях связывали землетрясение у полуострова с сейсмособытием в Турции.

Однако директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что крымские подземные толчки не имеют никакого отношения к турецким.

«По обновленным данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра магнитуда землетрясения была 4,4. Это самостоятельное землетрясение, никакого отношения к трагедии в Турции не имеет. Там такие землетрясения происходят время от времени, это не является чем-то необычным», — объяснил эксперт.

По словам Шебалина, столь сильные землетрясения как в Турции (магнитудой более 7,5) в Крыму маловероятны. Однако относительно мощные толчки все же возможны. В качестве примера он привел ялтинские землетрясения в июне и августе 1927 года. Поскольку системы мониторинга тогда не существовало, их точная мощность неизвестна. Приблизительно магнитуда тогда составляла 5-6. Было трое погибших и несколько десятков раненых. В Ялте пострадали до 70% зданий, сильнее всего были разрушены постройки в прибрежной зоне от Алушты до Севастополя.

Однако эксперт Горелова в разговоре с ТАСС не исключила, что сегодняшнее крымское землетряскение могло стать ответной реакцией на толчки в Турции.

«Сейчас мы наблюдаем повторную активность в зоне землетрясения в Турции, которая, возможно, повлекла за собой такую реакцию в нашем регионе. Сохраняем спокойствие, проверяем всю информацию. Когда появятся у нас более точные данные, когда мы обработаем данные всей сети, мы сможем выйти с каким-то аналитическим прогнозом. Пока у нас ничего предвещающего что-то страшное не зафиксировано», — пояснила Горелова.