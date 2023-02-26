«Гигантские, умные и неуловимые». США угрожает нашествие суперсвиней

Канадские «суперсвиньи» готовы вторгнуться на территорию Соединенных Штатов, предупреждают ученые. Животные способны нанести ущерб окружающей среде, уничтожить домашний скот и урожай и стать распространителями вирусов. Гибридные особи являются помесью европейского дикого кабана и домашней свиньи. Они невероятно умны, выносливы и обладают высокой скоростью передвижения.

Северные штаты США готовятся к нашествию «суперсвиней» — гибридных особей кабанов и одичавших свиней, пришедших из Канады, сообщает The Guardian.

«Северная Америка столкнулась с новой угрозой, связанной со свиньями, поскольку канадская «суперсвинья», гигантское, невероятно умное, крайне неуловимое животное, способное выживать в холодном климате, прокладывая туннели под снегом, готово проникнуть на север страны», — пишет журналист газеты Адам Гэббат.

По оценкам американского правительства, около 6 миллионов диких или одичавших свиней ежегодно наносят ущерб в размере 1,5 миллиарда долларов.

«Они убивают молодых оленят, как известно, являются расхитителями гнезд, поэтому они охотятся и на индеек и, возможно, перепелов», — рассказал помощник руководителя национальной программы Министерства сельского хозяйства по управлению ущербом от диких свиней Майкл Марлоу.

Кроме того, свиньи поедают урожай фермеров, уничтожают деревья и загрязняют воду. Они также способны переносить вирусы, например, грипп, а потому представляют угрозу для человека.

К настоящему моменту число обычных свиней в США выросло до более чем 6 миллионов, они обитают в 34 штатах.

«Самое инвазивное животное»

Весной прошлого года о нашествии «суперсвиней» предупредили власти канадской провинции Альберта. К тому моменту дикие свиньи были замечены за пределами их среды обитания уже в 28 округах.

В случае появления кабана жителям советовали передвигаться медленно и не совершать резких движений, а собачников — держать собак на привязи.

Специалист по сельскому хозяйству из Университета Саскатчевана Райан Брук тогда отмечал, что гибриды кабанов и одичавших свиней, уже несколько поколений живущие на воле, представляют большую опасность. Именно Брук впервые назвал их «суперсвиньями» из-за их крупных размеров и призвал правительство срочно принять меры по сдерживанию роста популяции этих животных, чтобы они не стали постоянными гостями на задних дворах домов и городских улицах.

«Они невероятно подвижны. Очень умны. Практически всеядны. Они могут выжить в огромном диапазоне мест обитания. Это самое опасное инвазивное животное на планете», — подчеркивал эксперт.

Тогда же жители канадского Баррхеда получили оповещения городской системы предупреждения об опасности: по жилым кварталам бегали, как предполагали, три диких кабана. Когда их все же поймали, выяснилось, что животные жили на ферме и смогли убежать, когда их везли на убой.

Гибриды могут весить до 150 килограммов, от холода их защищает шерстяной подшерсток. Они достаточно выносливы и могут преодолевать более 40 километров в день.

Как появились «суперсвиньи»

В 1980-х годах канадские фермеры скрестили диких кабанов и домашних свиней. Получившиеся особи давали больше мяса и их было проще застрелить в охотничьих угодьях, так как они еще не умели прятаться.

Вскоре многие такие суперсвиньи сбежали от фермеров и быстро распространились по всей Канаде. Эксперты не видели в этом опасности, так как считалась, что такие особи не способны выжить в диких условиях, особенно зимой. Однако позже стало понятно, что большой размер и жировая прослойка позволяют им стойко переносить даже понижение температуры до минус 50 градусов. «Оказывается, быть большим — огромное преимущество для выживания в холоде», — сообщил Брук.

Свиньи выживают в экстремальных погодных условиях, прокладывая под снегом туннели глубиной до 2 метров. Они также додумались срубать своими острыми бивнями рогоз и использовать это растение в качестве теплоизолирующего слоя для своих пещер.

Внутри, действительно, тепло: если подойти рано утром к такому жилищу, можно увидеть, как оттуда вырывается пар.

По словам Райана Брука из Университета Саскатчевана, сейчас усилия властей направлены на устранение и предотвращение ущерба, наносимого свиньями. Об их истреблении речи не идет.

«Вероятно, в период с 2010 по 2012 год был шанс найти и истребить их. Но сейчас они настолько широко распространены и настолько многочисленны, что уже в 2018 или 19 году я перестал говорить, что искоренение возможно», — резюмировал канадский ученый.