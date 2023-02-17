«Задел скалу». Что известно о падении вертолета на Сахалине

У пика Чехова на Сахалине утром в пятницу разбился вертолет Robinson. При крушении погибли два человека – пилот и пассажирка, второй пассажир выжил, его госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации. По одной из версий, причиной аварии могла стать ошибка пилотирования. Что известно о крушении вертолета – в материале «Газеты.Ru».

Ошибка пилотирования?

О том, что вертолет Robinson R44, летевший по маршруту Южно-Сахалинск — пик Чехова — Южно-Сахалинск, перестал выходит на связь, стало известно около 10:00 мск, рассказали РИА Новости в экстренных службах. Там также уточнили, что на борту воздушного судна были три человека.

В Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщили, что начали проверку в связи с происшествием.

«По предварительным данным, в ходе поисково-спасательной операции обнаружен разрушенный корпус воздушного судна», — сообщили в ведомстве, добавив, что вертолет «принадлежит предпринимателю».

Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что причиной жесткой посадки вертолета могла стать ошибка пилотирования, так как воздушное судно «задело скалу».

«Сообщение об аварийной посадке вертолета Robinson R44 северо-восточнее горы Красная поступило в ОДС МЧС от координационного центра поиска и спасения по Сахалинской области. Незамедлительно на поиски направлена наземная группа спасателей на снегоходах, в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России», — сказали ТАСС в пресс-службе МЧС России.

По информации Telegram-канала правительства Сахалинской области, при региональном управлении МЧС России был создан оперативный штаб.

«Вертолет совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. На борту были 3 человека, капитан и двое пассажиров. Есть информация, что одного из пассажиров уже эвакуировали с места происшествия и вскоре доставят в медицинское учреждение. Его состояние оценивается как средней тяжести», — говорится в сообщении.

Местные власти добавили, что «спасатели извлекли тело пилота из-под обломков вертолета».

Вскоре после информации о крушении вертолета новостные Telegram-каналы сообщили, что все пассажиры воздушного судна выжили. В частности, источники заявили журналистам канала Shot, что на борту были четыре пассажира и пилот, троих обнаружили выжившими, но с серьезными травмами, еще двое пропали. Однако эти данные не подтвердились.

По данным РИА Новости, Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Выживший

По информации Telegram-канала 112, при крушении вертолета на Сахалине погибли пилот и пассажирка. Женщина с мужем отправились на авиапрогулку. В итоге выжил только супруг. У пары есть ребенок, но родители не взяли его с собой, 4-летний мальчик остался в местной гостинице с няней.

«В областной клинической больнице начат комплекс диагностических исследований пациенту, доставленному после аварии вертолета. Предварительно состояние мужчины оценивается как средней тяжести. В медицинском учреждении будет проведено комплексное обследование для уточнения диагноза и назначения плана лечения», — рассказали в правительстве Сахалинской области.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что выжившего мужчину эвакуировали с места крушения в больницу на другом вертолете Robinson.

Заведующий травматологическим отделением больницы Сахалина заявил РЕН ТВ, что пострадавший пассажир – «человек издалека, турист из Хабаровского края».

«Он в сознании, видит все, все рассказывает. Он в состоянии средней степени тяжести», — сказал медик, уточнив, что изначально больнице сообщили о большем количестве пострадавших, но в итоге доставили только одного.

Позже он сообщил, что врачи выявили у мужчины травму шеи, его готовят к операции.

Крушения Robinson в России

За последний год вертолеты Robinson неоднократно попадали в экстренные ситуации или падали. В частности, 2 июля 2022 года частный вертолет этой марки совершил жесткую посадку в Хакасии, при этом пилот не пострадал. В экстренных службах рассказали, что воздушное судно «просто село неудачно», оказавшись «наполовину в воде».

Уже 9 июля того же года частный вертолет марки Robinson аварийно сел в Люберецком районе Подмосковья. На борту были три человека, все остались живы. Из-за технической неисправности машина совершила аварийную посадку в лесополосе в районе Лыткаринского шоссе.

16 июля Robinson разбился на Камчатке. За его штурвалом был биатлонист Игорь Малиновский, он перевозил двух пассажиров из поселка Мильково к кальдере вулкана Узон через Долину гейзеров. Воздушное судно обнаружили 17 июля в районе вулканического массива Большой Семячик — вертолет разрушился и сгорел, никто не выжил.

8 ноября 2022 года сразу два частных вертолета Robinson R44 пропали в Красноярском крае, но в тот раз все обошлось – оба воздушных судна в итоге благополучно сели.

27 ноября 2022 года частный вертолет Robinson R66 потерпел крушение под Тверью, пилот и пассажир погибли.