«Роскосмос» показал снятый спутником тектонический разлом после землетрясения в Турции

«Роскосмос» показал, как выглядит с орбиты гигантский разлом в земной коре в турецкой провинции Хатай — его снял спутник «Канопус-В». Кадры огромной трещины в земле (200 метров в длину, 30 в глубину) появились вчера — местные жители говорили, что ее образование сопровождалось звуком мощного взрыва. Количество погибших в результате землетрясения в Турции тем временем достигло 29,6 тысяч человек, 148 тысяч человек эвакуировали в менее пострадавшие районы.

«Роскосмос» у себя в Telegram-канале опубликовал новый снимок гигантского разлома на юго-западе Турции, появившегося в результате произошедшего 6 февраля землетрясения.

На кадрах «до» и «после» отчетливо видно, что участок поля «вспучился» посередине и вдоль его края образовалась трещина в земной коре. Снимок был сделан спутником «Канопус-В». В госкорпорации отметили, что продолжают космический мониторинг последствий землетрясения в Турции.

Кроме того, российское космическое агентство опубликовало спутниковые снимки аэропорта Хатай, на котором отметило зоны подтопления — в окрестностях сошли оползни. Сам аэропорт пострадал не сильно, турецкие власти сообщали, что повреждения взлетно-посадочных полос устранены, сейчас идут тестовые полеты.

Информация о гигантском разломе длиной 200 метров и глубиной 30 метров в турецкой провинции Хатай появилась накануне. Он разделил пополам оливковое поле рядом с небольшой деревней. Местные жители рассказывали, что в момент землетрясения слышали звук мощного взрыва — вероятно это трескалась земная кора.

Кроме Хатая, разломы фиксировались и в других турецких провинциях — некоторые достигали пяти метров в ширину. На фотографиях видно, что сдвиги земной коры раскололи автомобильные трассы, фактически разорвали надвое жилые дома. По информации местного института исследований землетрясений, трещины в земле шириной в несколько метров и длиной в сотни могут наблюдаться на большой территории Турции общей протяженностью 300-350 км.

По последним данным, количество погибших в результате землетрясения в Турции уже превысило отметку в 29,6 тысяч человек, более 80 тысяч ранены, еще почти 148 тысяч жителей были эвакуированы из наиболее разрушенных районов. Несмотря на то, что пошли уже седьмые сутки с момента самых сильных толчков, спасательные работы в большинстве пострадавших райнов продолжаютсям — под завалами до сих пор находят живых людей.

Землетрясение произошло рано утром 6 февраля. Толчки ощущались не только в Турции, но и в Сирии (там число погибших, по официальным данным, составляет около 4,5 тысяч), Израиле, Ливане и других странах. Сильных толчков было два — магнитудой 7,7 и 7,5. Они оказывали разрушительное воздействие на протяжении 65 и 45 секунд соответственно. После них было зафиксировано более 2700 афтершоков, они все еще продолжаются. Сейсмособытие стало самым сильным в истории Турции с 1939 года.

В стране было разрушено более 6 тысяч зданий. Власти сообщили, что многие из них были возведены с нарушениями требований, предъявляемых к строительству в сейсмоактивных зонах. В связи с этим в Турции задержали 134 представителя подрядчиков, строивших пострадавшие дома. Кроме того, полиция арестовала несколько десятков мародеров.

В результате Аравийская тектоническая плита сдвинулась примерно на три метра с северо-востока на юго-запад по отношению к Анатолийской плите. Проще говоря, Турция стала на три метра ближе к Сирии. Обычно литосферные плиты за год сдвигаются на 3-30 см.

В NASA сообщали, что землетрясение в Турции очень похоже на сейсмособытие, разрушившее Сан-Франциско в 1906 году. Эпицентр тогда тоже находился на небольшой глубине, энергия выходила на поверхность вдоль серии длинных разломов земной коры. Именно поэтому оно вызвало столь большие разрушения на большой территории.

Ученые утверждают, что афтершоки после турецкого землетрясения могут продолжаться на протяжении года. Сейчас сейсмологи фиксируют около 500 толчков в сутки. Их мощность будет постепенно снижаться, но специалисты предупреждают — отдельные могут достигать магнитуды в 5-6.