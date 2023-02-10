Поцарапал Жириновского, настраивал рояли. Что известно о миллиардере Горячеве, пропавшем в 1997 году

Спустя 26 лет полицейские раскрыли тайну исчезновения предпринимателя, экс-депутата Госдумы и одного из богатейших граждан России 90-х годов Марка Горячева. Мужчину похитили в 1997 году в Санкт-Петербурге. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что политика убили и расчленили в день похищения люди криминального авторитета Владимира Кулибабы.

Тайна раскрыта

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила ТАСС, что полицейские Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в причастности к похищению в 1997 году «известного российского предпринимателя и политика, который впоследствии был убит».

Источники в правоохранительных органах уточнили журналистам, что речь идет о бывшем депутате Госдумы Марке Горячеве.

По информации Telegram-канала 112, Горячев был одним из богатейших людей России в 90-е годы. 43-летний мужчина пропал 4 марта 1997 года возле Торжковского рынка – по одной из версий, он просто сбежал за границу. Согласно данным ТАСС, у Горячева могли быть проблемы с возвращением кредитов.

«Но все оказалось страшнее. Марка Горячева похитили. Возле Торжковского рынка мужчину посадили в иномарку криминального авторитета Владимира Кулибабы, увезли на дачу в Выборгский район, а через некоторое время убили, расчленили и выбросили в Невский залив, привязав к трупу блины от штанги», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Как уточнил Telegram-канал «Mash на Мойке», о расправе с экс-депутатом полицейским рассказал соратник Кулибабы Николай Поляков, которого правоохранительные органы проверяли на причастность к ОПГ.

По данным канала, на допросе подозреваемый заявил, что предпринимателя и политика похитили, посадили в бронированный «Мерседес» Кулибабы, за рулем которого был Поляков. Горячева «отвезли за 150 км от города в коттедж», затем отвели в баню, где, предположительно, задушили. Чтобы было сложнее установить личность убитого, ему отрезали руки и голову, «погрузили на снегоход, отвезли на Финский залив, привязали блины от штанги и утопили в полынье».

«Как рассказал Поляков, живший тогда неподалеку, летом того же года в районе этого места был переполох из-за найденного тела без головы и кистей, но никаких последствий это не имело. Сейчас из шести подельников в живых осталось трое: Кулибаба за решеткой, Дмитрий Скворцов (ставший впоследствии помощником замминистра МВД) скрывается за границей, а Поляков сотрудничает со следствием», — отметили журналисты канала.

Из настройщика роялей в миллиардеры

Согласно открытым источникам, Марк Горячев родился в 1954 году. Он построил необычную карьеру. Он окончил всего 8 классов средней школы и музыкальное училище по классу гитары. До 33 лет мужчина работал настройщиком роялей.

В 1987 году Горячев основал кооператив по производству роялей. С этого началась его предпринимательская деятельность.

По информации «Фонтанки», бизнесмен создал «Концерн Горячев», куда постепенно вливались заводы и недвижимость. Горячев заработал миллиарды и купил себе первую «Феррари» в Петербурге. Согласно некоторым источникам, в 1992 году у бизнесмена была аудиенция у Папы римского Иоанна Павла II.

В 1993 году он решил попробовать свои силы в политике. Тогда он окончил Школу международного бизнеса при МГИМО и был избран депутатом Государственной думы от фракции ПРЕС – Партии российского единства и согласия. Горячев был членом комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности. Мужчина участвовал в выборах в Госдуму второго созыва, но не прошел. Журналисты «Фонтанки» отметили, что к тому моменту он уже «имел колоссальные банковские долги».

В январе 1994 года, еще в бытность депутатом, Горячев возмутился, что официанты в буфете Госдумы обслуживают Владимира Жириновского без очереди. Предприниматель ударил главу ЛДПР по лицу и оцарапал, а затем отбился от охраны Жириновского стулом.

В том же году во время финансового кризиса компании МММ, Горячев в шутку предложил на заседании Госдумы назначить президента компании Сергея Мавроди министром финансов.

«Я вижу Сергея Мавроди, сына нашего народа, в должности министра финансов... Я вижу наш народ, процветающий с Мавроди. Мавроди послан нам Богом», — объявил парламентарий.

Горячев был женат, растил троих детей.