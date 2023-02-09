Умер последний глава правительства СССР Иван Силаев

На 93-м году жизни умер последний глава советского правительства Иван Силаев. За годы карьеры он руководил созданием множества самолетов как министр авиапрома, управлял ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы, а в 1990 году оказался в центре противостояния между Горбачевым и Ельциным. «Газета.Ru» вспоминает жизненный путь Ивана Силаева.

В возрасте 92 лет умер последний председатель Совета министров РСФСР, Герой социалистического труда, бывший директор авиастроительного завода «Сокол» Иван Силаев. О его кончине сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«8 февраля на 93-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» в 1970-1974 гг. Иван Степанович Силаев. <…> Коллектив… выражает искренние соболезнования родным и близким И.С. Силаева и скорбит вместе с ними», — говорится в сообщении.

Силаев родился 21 октября 1930 года в селе Бахтызино Вознесенского района Нижегородского края в семье крестьян.

«Я же сам из крестьян, что такое земля — знаю. Мой отец попал под каток коллективизации, хоть и не был кулаком»,

— рассказывал он сам в интервью Олегу Кашину (признан в РФ иностранным агентом) (признан Минюстом РФ иноагентом) для журнала «Русская жизнь».

По словам Силаева, его отец избил председателя комбеда, который был влюблен в мать Ивана Степановича и «потребовал отдать Марью ему». После этого семью сослали в Донбасс.

Силаев хотел стать летчиком, но из-за проблем со зрением его не взяли, поэтому оставалось только строить самолеты. Окончив в 1954 году Казанский авиационный институт, Иван пошел работать мастером на Горьковский авиазавод – сейчас Нижегородский авиационный завод «Сокол». Спустя годы Силаев стал директором завода – в середине 1970-х.

Директором он был хорошим. «Силаев… внес большой организационный вклад в техническое перевооружение и реконструкцию завода, строительство новых производственных корпусов, организацию комплексно-механизированных цехов, участков и технологических линий, создание передового складского хозяйства», — говорится в заводском некрологе.

За годы работы на заводе Силаев участвовал в создании и строительстве истребителей МиГ разных моделей – от раннего реактивного МиГ-15 до сверхзвукового МиГ-31.

close 100% Истребитель-перехватчик МиГ-31 Нина Падалко/РИА «Новости»

После трех лет управления заводом, Силаева в 1974 году направили в Министерство авиационной промышленности СССР. Там до 1980 года он был замминистра, после чего перешел на должность министра станкостроительной и инструментальной промышленности. Однако уже в 1981 году Силаев был назначен главой всей советской авиапромышленности. Будучи министром авиапрома, он руководил работами по созданию истребителей МиГ-29, Су-27, бомбардировщика Ту-160, тяжелого транспортника Ан-124 и пассажирского самолета Ил-86, крылатой ракеты X-55 и космического корабля «Буран».

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«На авиастроение работала вся страна. Во всех промышленных центрах были авиазаводы, а где авиазаводов не было, обязательно были какие-нибудь вспомогательные производства — приборостроение, алюминиевая промышленность, моторные заводы и так далее. У меня был свой служебный самолет, и я большую часть времени проводил в поездках», — вспоминал Силаев.

Разъезжая по Уралу, Силаев познакомился с первым секретарем свердловского обкома – Борисом Ельциным.

С 1985 года Силаев стал зампредом Совета министров СССР по машиностроению. В 1986 году – стал главой правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

15 июня 1990 года Иван Силаев стал председателем Совета министров РСФСР – его на эту должность назначил президент РСФСР Ельцин. Но уже через пару недель президент СССР Михаил Горбачев снял Силаева с должности главы российского правительства. В 1991 году Ельцин снова поручил Силаеву обязанности главы Совмина РСФСР.

С 24 августа 1991 года – после провала путча ГКЧП – Иван Силаев руководил Комитетом по оперативному управлению народным хозяйством СССР, то есть фактически был последним советским главой правительства – поскольку на комитет возложили функции Совмина СССР.

В тот момент Силаев окончательно убедился, по его словам, что «Ельцина одолевал змий», и отмежевался от первого российского президента. 26 сентября он подал в отставку «в связи с переходом на другую работу» — под давлением сторонников «независимости» России от СССР.

Сам Ельцин в своих мемуарах объяснил уход Силаева следующим образом (по публикации газеты «Коммерсантъ» от 02.02.1995): «При всем уважении к Ивану Степановичу Силаеву я понимал, что такой человек дальше находиться на этом посту не может. Настала пора привести экономиста со своей концепцией... Настала пора самых решительных действий в экономике».

Силаев не принял Беловежских соглашений. «О Беловежских соглашениях он вспоминает с плохо скрываемой ненавистью. — Их посадить надо было за такое. Ну как это — собрались трое пьяных и распустили Союз. Это был переворот. Если бы не они, Союз бы существовал до сих пор. <…> Когда я узнал о том, что они там в Беловежье решили, я не поверил своим ушам, я был очень возмущен», — говорится в статье Кашина о Силаеве.

Впоследствии Силаев был назначен постпредом РФ при Евросообществах в Брюсселе. В 1994 году вернулся в Россию, возглавил Международный союз машиностроителей, впоследствии занимался бизнесом. В 2005 году вошел в совет директоров ЮКОСа. В 2007-м – баллотировался в Госдуму от «Аграрной партии», но в парламент не прошел из-за слабых результатов политического объединения. В 2008 году вступил в «Единую Россию».