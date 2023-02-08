«Он зашел в школу с пистолетом. Было очень страшно». Что известно о драке в челябинской школе

Подростки в балаклавах, вооруженные молотками, палками и травматическим пистолетом, ворвались в здание Образовательного центра №5 в Челябинске. Они сильно избили двоих учащихся, после чего скрылись. Пострадавших госпитализировали, а управление следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело по статье «хулиганство». Полиция уже задержала нападавших. Что известно о массовой драке в фойе школы – в материале «Газеты.Ru».

«Стрелка» в школе

Драка в школе Челябинска началась из-за ссоры двух девятиклассников. По данным Telegram-канала Baza, они конфликтовали на почве национальности. Один подросток постоянно задевал второго. Как сообщает Telegram-канал Shot, он увлекался «идеологией скинхедов». После очередной ссоры ученики решили «серьезно поговорить», но за пределами школы.

Каждый привел на «стрелку» друзей. Обидчик позвал шестерых человек. «Разговаривать» подростки пришли, вооружившись молотками, палками и травматическим пистолетом. Жертва травли позвал на помощь лишь одного мальчика. Когда стало понятно, что двое в схватке проигрывают, они укрылись в школе, но семеро противников забежали за ними в здание.

В интернете появилось видео нападения. На кадрах с камер наблюдения видно, как один из нападавших достал из кармана пистолет и направил его на пострадавшего. Охранник не стал вмешиваться в происходящее – он лишь подошел посмотреть на драку поближе, а затем ушел.

«Дети начали звонить родителям и рассказывать, что по школе бегают мужчины «в балаклавах и с пистолетами». Они не смогли успокоиться, даже когда избиение прекратилось — в итоге младшеклассников забрали с учебы родители», — говорится в сообщении канала Baza.

В итоге мальчики, оказавшиеся в меньшинстве, были сильно избиты, их госпитализировали.

Управление СК по Челябинской области возбудило уголовное дело по статье «хулиганство», сообщается на сайте ведомства.

«По данным следствия, в дневное время 8 февраля текущего года на территории одной из школ Курчатовского района областного центра произошла драка на почве бытового конфликта между двумя группами подростков – учащихся старших классов. В лечебное учреждение поступили двое пострадавших с побоями», — рассказали в пресс-службе СК.

По информации Рен ТВ, вскоре выяснилось, что один из нападавших подростков учится в городской школе №2, а второй — в пятой.



В пресс-службе школы заявили RT, что личности всех участников массовой драки в фойе школы установлены.

Через несколько часов после драки полиция нашла участников, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД «Подъёму». Там также уточнили, что сотрудники полиции находятся в квартире, где скрываются подозреваемые.

«Установлена квартира, где находятся возможные участники сегодняшних событий в школе. Полицейские выясняют все обстоятельства. Пока там работают наши сотрудники».

Учащиеся рассказали журналистам издания Readovka, что все произошло неожиданно. Сначала в школу вбежал один мальчик, а за ним — четыре человека в масках, которые попутно разбили дверь в гардеробе. Свидетели говорят, что ученика били пистолетом по голове и телу.

После драки нападавшие скрылись «на двух черных машинах, учащиеся успели разглядеть, что один из автомобилей был марки Toyota».

Telegram-канал Shot уточнил, что с участниками драки уже разговаривают полицейские.

«Вопиющее нарушение общественного порядка»

«Старшеклассник зашел в школу с пистолетом. Из-за этого было очень страшно», — рассказали Рен ТВ девочка и мальчик, учащиеся в школе.

Еще один ученик-старшеклассник рассказал, что во время урока по классу пошли слухи, что в школе кто-то стреляет.

Пресс-секретарь школы рассказал журналистам, что учебный процесс из-за инцидента не прерывался, уроки прошли «в штатном режиме».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил детально разобрать происшествие, а также дать оценку действиям охраны и должностных лиц, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Сегодня произошел вопиющий факт нарушения общественного порядка в стенах образовательного центра №5 в Челябинске. Прошу правоохранительные органы детально разобраться в этой ситуации, усилить профилактическую работу, это касается всех образовательных организаций региона, а министерству образования и администрации Челябинска провести анализ действий должностных лиц и охраны школы в этом конкретном случае», — сказал он.

Глава Челябинска Наталья Котова также поручила провести служебную проверку по факту инцидента, пишет Telegram-канал «Новости Челябинска». Согласно его данным, медики оценивают состояние пострадавших как стабильное.

По информации канала, родители учеников возмущены действиями охранника во время нападения.

«Дети очень напугались. Нападавшие угрожали оружием в своей драке. Кто-то наверх бежал, кто-то — на выход через другое крыло. Столько трагедий последние годы, и мы как обычно не готовы (это я про охрану школы). Молодец учитель, детей в классе закрыла и успокоила», — рассказала в соцсетях родитель одного из учащихся.

Журналисты уточнили, что в ОЦ № 5 есть два поста охраны: один — в начальной школе со стороны улицы Головницкого, другой — со стороны улицы Шмакова. На каждом — по охраннику, которые работают круглосуточно.

«У нас только лицензированный ЧОП, никаких сторожей — все это осталось в прошлом. Охрана обходится дорого — за год мы платим больше миллиона. Контракт получает тот, кто на торгах предложит меньшую цену, но с теми требованиями, которые предъявлены. Мы смотрели рынок охранных предприятий: есть цена 120 рублей в час, а есть 180. Нетрудно умножить на 24 часа и посчитать, сколько это будет в месяц и за год», — сказал журналистам канала заместитель директора ОЦ № 5 по комплексной безопасности Олег Рифель.