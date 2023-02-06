Взрыв беспилотника под Калугой. Что об этом известно

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью жители Калуги слышали хлопок — около города взорвался беспилотник. Повреждений нет, пострадавших тоже нет. Прошлые попытки проникнуть на территорию региона, который граничит с Московской областью, произошли в октябре 2022 года.

В ночь на 6 февраля жители Калуги слышали хлопок. Это на высоте 50 м вблизи города в лесу взорвался беспилотник, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Город находится в 200 км от Москвы.

«Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. Пострадавших нет. На месте работают представители силовых структур», – говорится в его посте в Telegram.

За время спецоперации это не первый случай, когда над Калужской областью появляется беспилотный летательный аппарат. Например, предыдущие случаи падения дронов были зафиксированы в октябре прошлого года.

7 октября беспилотник упал на военный аэродром «Шайковка» в Калужской области. Произошел взрыв. «Упал беспилотник, предположительно прилетевший со стороны границы», — пояснил губернатор. Регион граничит с Брянской и Смоленской областями, а они — с Украиной и Белоруссией.

Губернатор успокоил жителей, заявив, что обошлось без пострадавших. Он уточнил, что инфраструктура аэродрома и техника повреждены не были.

Аэродром «Шайковка» находится в западной части Калужской области. Там дислоцируется 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк.

Другой беспилотник средства ПВО сбили на юге региона 12 октября. Также никто не пострадал, разрушений не было. Беспилотник опознан не был, его обломки упали в безлюдной местности, объект уничтожили.

«Средства ПВО надежно закрывают наше небо», – добавил Шапша.

На следующий день после этого власти региона обязали россиян не менее чем за сутки предупреждать дежурные службы силовых структур о том, что планируется запуск беспилотника. Заявлялось, что это необходимо для «облегчения работы структур, обеспечивающих безопасность».

Но в декабре местные чиновники и вовсе запретили использовать дроны. Об этом говорится в сообщении на сайте городской управы Калуги.

В некоторых других регионах России также действуют запреты на использование беспилотников — например, в Волгоградской, Нижегородской, Саратовской, Рязанской, Воронежской областях, Крыму и др.

Другие обстрелы приграничных районов

1 февраля компания «Транснефть» сообщила о попытке обстрелять нефтеперекачивающую станцию Новозыбково (трубопровод «Дружба») со стороны ВСУ. Она находится на границе с Белоруссией и Украиной. Отмечалось, что станция 31 января не работала, так как предназначена для пиковых режимов. Нефтепровод, заверили в организации, работает штатно.

О том, что Новозыбковский городской округ был обстрелян, сообщал также глава Брянской области Александр Богомаз.

31 января также было несколько ударов над Белгородским районом и Шебекинским городским округом. Неоднократно сработала система ПВО. Белгородская область попала под обстрел и 30 января – двое мужчин пострадали.

За неделю до этого взрывы слышались над Белгородом и Белгородским районом – сработала система обороны. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, обстреляли также Шебекино и Валуйский городской округ.

16 января ПВО и Черноморский флот сбили над морем десять беспилотников, они летели в сторону Севастополя.

В январе также была сбита «Точка-у» над Клинцовским районом Белгородской области, под обстрел попадали Теткино в Курской области и Новая Таволжанка в Белгородской области. Два беспилотника на новогодних каникулах сбили в районе аэропорта Бельбек близ Севастополя.

2 января под обстрел попали населенные пункты Муром и Вязовое Белгородской области. Днем ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о работе ПВО над Белгородом и одноименным районом. В ночь на 2 января воронежская система ПВО сбила на подлете к административному центру украинский разведывательный беспилотник.