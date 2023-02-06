«Взяли документы, собак, попугая и выбежали на улицу». Что известно о землетрясении в Турции

В ночь на понедельник в Турции произошло сильнейшее землетрясение с 1939 года. Его магнитуда достигала 7,8 баллов, оно сопровождалось 32 мощными афтершоками. Подземные толчки также ощущались в Сирии, Ливане, Ираке и Израиле. Известно о сотнях погибших и тысячах пострадавших жителей Турции и Сирии. Сотни домов обрушились, под завалами остаются люди. Очевидцы рассказали «Газете.Ru», как пережили стихию. Что известно о землетрясении – в материале «Газеты.Ru».

Самое сильное землетрясение с 1939 года

Землетрясение началось в турецкой провинции Кахраманмараш в ночь на понедельник в 4:17. Его эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, а очаг залегал на глубине 10 километров. По данным властей, магнитуда подземных толчков достигала 7,4 баллов, а Европейско-Средиземноморский сейсмоцентр сообщил, что магнитуда составила от 7,5 до 7,8 баллов.

close Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр, 6 февраля 2023 года Эпицентр землетрясения находился в 27 км от турецкого города Газиантеп с населением более 1 млн человек Последствия землетрясения на юге Турции, 6 февраля 2023 года Последствия землетрясения в турецком городе Малатья, 6 февраля 2023 года Последствия землетрясения в турецком городе Малатья, 6 февраля 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Телеканал CNN сообщил, что землетрясение произошло перед рассветом, «когда жители, вероятно, спали и не были готовы к удару». В интернете появились видео, снятые очевидцами, на которых видно, как испуганные жители выбегали на улицы, пытаясь спастись от стихии.

Журналисты телеканала сообщили со ссылкой на данные Геологической службы США, что нынешнее землетрясение стало самым сильным в Турции с 1939 года. Тогда подземные толчки той же силы унесли жизни 30 000 человек.

«Землетрясения такой силы редки, в среднем в мире происходит менее пяти землетрясений в год. За последние 25 лет в Турции произошло семь землетрясений магнитудой 7,0 и более, но землетрясение в понедельник стало самым мощным», — говорится в статье.

Доцент Школы наук о Земле и атмосфере Технологического университета Джорджии Карл Ланг рассказал CNN, что район на юге Турции, пострадавший от нынешнего землетрясения, подвержен сейсмической активности, так как «это очень большая зона разлома».

Примерно через 11 минут после основного землетрясения начались мощные афтершоки. Магнитуда сильнейшего из них достигла 6,7 баллов. Он произошел примерно в 32 километрах к северо-западу от эпицентра основного землетрясения. Еще один сильный афтершок магнитудой 5,6 произошел через 19 минут после основного землетрясения. Всего, согласно данным СМИ, было 32 афтершока.

Журналист Эйад Курди, который живет в турецком городе Газиантеп, рассказал CNN, что менее чем за минуту после землетрясения магнитудой 7,8 произошло до восьми «очень сильных» подземных толчков, из-за этого вещи в его доме упали на пол.

Газета Yeni Şafak сообщила, что историческая турецкая крепость в провинции Газиантеп, которая включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушилась в результате мощного землетрясения.

Сотни погибших

На данный момент известно уже о сотнях погибших. По последней информации количество погибших в результате землетрясения возросло до 284 человек, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай в обращении к нации по местному телевидению.

«Жертвами землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш стали 284 человека, 2 323 получили ранения. Свыше 1 700 домов обрушились», - сказал он.

Вице-президет Турции также добавил, что наибольшие разрушения произошли в районе Кахраманмараш, где погибло не менее 70 человек. При этом власти страны признают, что точное число жертв назвать пока невозможно: обрушились сотни зданий, под завалами остаются люди.

В Сирии из-за стихии по меньшей мере 237 человек погибли и 639 получили ранения, сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения. Таким образом, официальное число погибших в Турции и Сирии в настоящее время составляет более 300 человек, около 2000 получили ранения.

Министерство обороны Сирии также сообщило, что оно «мобилизует все свои подразделения, формирования и учреждения» для «оказания срочной помощи жителям, пострадавшим от землетрясения, поиска людей, оказавшихся под завалами, и для лечения раненых».

Подземные толчки также ощущались в Ливане и Ираке. Вскоре стало известно, что землетрясение почувствовали и жители Израиля. По информации CNN, люди в Иерусалиме и Тель-Авиве ранним утром жаловались на тряску. Израильская полиция заявила, что получила более 3000 таких сообщений. При этом новостей о пострадавших или разрушениях в Израиле пока не было.

Поиск выживших

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что на юг страны направлены поисково-спасательные команды. Агентство по чрезвычайным ситуациям AFAD объявило, что запросило международную помощь через Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC), гуманитарную программу Европейского союза.

Сойлу уточнил, что к началу понедельника в стране произошло шесть землетрясений магнитудой более 6 баллов. По его словам, землетрясения затронули несколько провинций, включая Газиантеп, Османию, Малатью, Адыяман, Адану, Диярбакыр, Килис и Шанлыурфу.

«В стране объявлен самый высокий уровень тревоги четвертой степени. Мы совместно с Управлением по чрезвычайным ситуациям направили спасателей в регионы», — подчеркнул Сойлу, отметив, что «к отправке готовятся грузовые самолеты с гуманитарной помощью».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелал гражданам, пострадавшим от землетрясения, которое ощущалось во многих частях Турции, скорее оправиться от пережитого.

«Поисково-спасательные группы были срочно направлены в районы, пострадавшие от землетрясения. Министерства внутренних дел и здравоохранения, Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD), губернаторы провинций и все другие ведомства быстро начали работу. Мы координируем работу, начатую после землетрясения», — говорится в Telegram-канале турецкого лидера.

Свидетельства очевидцев

Россияне, живущие в Турции, рассказали «Газете.Ru», как пережили землетрясение. Рустем заявил, что подземные толчки начались примерно в 4:30 утра.

«Мы оделись, сели в машину и отъехали на место, где нет зданий, на пустырь, потому что мы живем на 15 этаже и ощущалось очень сильно, то есть у нас люстры тряслись, утюг с гладильной доски упал. Такие толчки были, что невозможно не проснуться», — сказал он.

По словам еще одной очевидицы, Веры, «будить никого не пришлось» — она, муж и двое детей ощутили, как «качало кровати».

«Живем на 8 этаже, поэтому может чувствовалось сильнее. Когда шатало дом, мы сидели в дверных проемах. По времени казалось минуты три. Не знаю точно. Потом закончились. Мы быстро схватили документы, деньги. Толчки снова повторились, но не такие сильные и короче по времени. Надели первое, что попало под руки, и спустились по лестнице в лобби. Там уже были люди. У нас есть небольшой пустырь у дома, хотели в случае повтора бежать туда. Просидели 40 минут и поднялись домой <...> Сады и школы отменили занятия», — рассказала женщина.

Валерия сообщила, что живет на втором этаже. Едва началось землетрясение, она выбежала с семьей на улицу, прихватив «документы, собак и попугая».

«Пошли туда, где нет высоких домов. Было жутко», — сообщила она.