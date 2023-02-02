Присяжные по делу Фургала признали виновными всех подсудимых. Но Марат Кадыров заслужил снисхождение

Присяжные по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала признали его виновным по всем трем эпизодам уголовного дела — организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также виновным в покушении на бизнесмена Александра Смольского в 2004-2005 годах. Вину Фургал не признает. Накануне он выступил перед судом и призвал присяжных не доверять стороне обвинения, поскольку в ходе прений, по его словам, реальных доказательств его вины предоставлено не было. На 6 февраля запланировано обсуждение вердикта присяжных. За что судят экс-губернатора — в материале «Газеты.Ru».

Суд присяжных признал подсудимых по делу экс-губернатора Хабаровского края виновными в покушении, организации и совершении убийств предпринимателей в 2004–2005 годах. На скамье подсудимых оказались бывший губернатор Сергей Фургал и его предполагаемые сообщники Андрей Карепов, Марат Кадыров и Андрей Палей.

«Виновен», — заявил присяжный-старшина, отвечая на вопрос суда. Он подчеркнул, что Фургал не заслуживает снисхождения.

Дело слушается в Люберецком суде (входит в Мособлсуд). Рассматривается дело об убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского в 2004–2005 годах.

Присяжные полагают, что не только Фургал, но и другие подсудимые, кроме Марата Кадырова, виновны и не заслуживают снисхождения. Вероятно, присяжные посчитали Кадырова заслуживающим снисхождения в связи с онкологическим заболеванием, с которым он борется на протяжении нескольких лет. В 2021 году суд отказал Кадырову проходить лечение за пределами СИЗО.

Фургал во время зачитывания вердикта не согласился с его содержанием:

«Ну стыдно! Поднимите глаза, стыдно же! Вы с ума сошли!»

Позже судья заявил, что 6 февраля суд будет обсуждать последствия обвинительного вердикта присяжных.

Согласно Уголовному кодексу России, Фургал мог бы получить по итогам суда пожизненное заключение, однако срок давности по делам истек (ч. 4 ст. 78 УК РФ).

Вопросы заседателям

Перед оглашением вердикта присяжные в совещательной комнате ответили на 35 вопросов. Точное их содержание неизвестно, однако есть сведения, что они были разбиты на четыре группы. Присяжным предстояло ответить, имело ли место преступление и если да, то принимал ли каждый подсудимый участие во вменяемом ему эпизоде и заслуживает ли он снисхождения в случае, если его признают виновным.

В подготовке вопросов участвовали все участники процесса, однако Фургал выражал свое несогласие с их содержанием: «Я прочитал вопросы, и неправильно ставить вопросы перед присяжными, которые не исследованы и которых нет в обвинительном заключении». Адвокаты также заявили, что видят в полученных вопросах фактические ошибки и несоответствие обвинению.

«Вопросы носят громоздкий формальный характер и отвлекают присяжных от сути событий. Вопросы должны базироваться на доказательствах, которые исследовались в присутствии присяжных», — заявил адвокат Фургала Борис Кожемякин, отметив необходимость убрать из списка ненужные детали.

Также он увидел в проекте вопросов способ недопустимого давления на присяжных и обратил внимание судьи, что в проекте вопросов не упоминались Михаил Тимофеев и Николай Мистрюков, хотя в ходе слушаний эти фамилии фигурировали — Тимофеева называли в суде криминальным авторитетом и главарем ОПГ «Тимофеевские», а Мистрюков является бывшим партнером Фургала по бизнесу — он сотрудничал со следствием и дал против Фургала показания.

Последнее слово Фургала

Накануне экс-губернатор выступил перед судом с последним словом. Он попросил присяжных не доверять стороне обвинения и дать возможность расследовать его дело, опираясь на факты. В связи с эмоциональностью выступления экс-губернатора, судья несколько раз прерывала его с требованием «не нарушать порядок и выполнять требования закона».

«Ваша честь, я все понимаю, вы все понимаете, и присяжные все понимают. Я единственное говорю, дайте возможность расследовать это дело. А его хотят закрыть. Поверьте же вы просто фактам. Я предлагаю разобраться. Наказывать невиновных — это грех. Уважаемые присяжные, готовы взять на себя это? Согласиться с тем, что меня должны уничтожить, — я не могу»,

— сказал он.

Также он заявил, что сторона обвинения повела присяжных по ложному пути:

«Прокуроры сказали: «Мы представляем государство». И тут же ввели вас в заблуждение и пустили по неправильному пути. Никогда прокуроры не представляют государство, они представляют прокуратуру, где решение, вынесенное в пользу подсудимых, является очень серьезным и ведет к серьезным последствиям», — отметил он.

По его словам, «прокуратура и председатель суда понимают, что это за дело», и возлагают всю ответственность на присяжных. Фургал отметил, что так и не услышал доказательств, которые сообщали бы о его виновности.

Дело Фургала

Сергей Фургал был губернатором Хабаровского края с сентября 2018 года по июль 2020 года, когда его арестовали и поместили в СИЗО «Лефортово» в Москве. На Дальнем Востоке в связи с арестом Фургала прошли массовые протесты в его поддержку, они продолжались почти полгода.

В основу уголовного дела легли события 2004-2005 годов на Дальнем Востоке — в Хабаровском крае и Амурской области, когда, по версии следствия, Фургал, будучи бизнесменом, был заказчиком преступлений, а его сообщники – Карепов, Палей и Кадыров – организаторами и исполнителями.

Первый эпизод касается покушения на амурского предпринимателя Александра Смольского в июле 2004 года. В ходе слушаний прокурор рассказал, что Смольский в начале 2000-х вел бизнес в поселке Прогресс Амурской области и занимался скупкой металлолома, чем создавал конкуренцию компании Фургала за счет более высоких закупочных цен. По версии обвинения, Фургал требовал уравнять цены, однако это ни к чему не привело и в итоге Смольского пытались подорвать гранатами. В том же присяжные признали виновным Марата Кадырова.

Второй эпизод касается убийства бизнесмена Евгения Зори в 2004 году у подъезда своего дома. По данным обвинения, поводом для убийства послужил контроль над железнодорожным путем, который вел к площадке по переработке металла на Заводе железобетонных изделий №2. Железнодорожный путь не принадлежал компании Фургала, однако она им пользовалась. Зоря выкупил путь у третьей стороны.

Третий эпизод связан с убийством экс-сотрудника компании Фургала Олега Булатова 31 января 2005 года. Утверждается, что он знал об одном из совершенных преступлений. Булатова расстреляли возле гаража и бросили гранату к нему домой.

Следствие считает, что организацией покушения и убийствами занимался Андрей Карепов, помогая Фургалу и его бизнес-партнеру Мистрюкову в решении вопросов «особого характера». Также обвинение считает, что Карепов привлекал в качестве исполнителей участников Хабаровской ОПГ – Палея и Кадырова из группировки «Тимофеевские» криминального авторитета Михаила Тимофеева, который в 2019 году, отбыв срок по другому делу, освободился и покинул Россию. Он объявлен в международный розыск по делу Фургала.