«Машина выдает все сама». Студент из Москвы получил «тройку» за диплом, написанный нейросетью

Диплом, написанный нейросетью ChatGPT, защитил в столичном РГГУ студент Александр. Комиссия поставила ему за работу «тройку». Нейросеть выдала студенту несколько глав – с аналитической частью и ссылками на научные труды. По словам Александра, дипломная работа «не стоит усилий», поэтому он решил провести эксперимент. В вузе пообещали придумать, как отличать написанные нейросетями работы, а в Госдуме призвали не аннулировать диплом студента.

Диплом от нейросети

Студент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр защитил дипломную работу, написанную нейросетью ChatGPT. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Никто ничего не заподозрил: рецензенты без проблем приняли работу, а затем комиссия поставила ему «удовлетворительно», — говорится в публикации.

По словам самого студента, ему было лень писать диплом самостоятельно, поэтому он решил передать эту работу нейросети. ChatGPT выдала по запросу несколько глав с оригинальным исследованием, аналитической частью и ссылками на научные работы. Студент только вносил правки, затратив в общей сложности на диплом менее суток.

«Тема диплома была «Анализ и совершенствование организации управления». ChatGPT работает на английском и на русском, но на русском она выдает запросы дольше раза в три, и, по моим ощущениям, там меньше символов. Я просил ее на английском, она выдавала ответы достаточно быстро, а затем я прогонял их через переводчик — и все», — рассказал Александр изданию. На создание черновика работы ушло 11 часов.

По его словам, проверка на плагиат показала 92% уникальности текста – сам студент думал, что будет около 70%. В результате, основные претензии комиссии были выдвинуты к оформлению дипломной работы.

Александр также выразил мнение, что если РГГУ аннулирует его диплом, то «покажет свою закостенелость», а если нет – то «покажут, что главное не то, что ты пишешь, а какие способы ты ищешь для получения информации».

Студент также выразил мнение, что «диплом — это переоцененная залупа, не стоящая стольких усилий», из-за чего он и решился на эксперимент.

Нейросети он давал команды «написать план диплома по теме», написать текст «про предмет», и даже «написать вывод по трем главам».

«Писать диплом с ChatGPT круто. Определенно нужно редактировать самому, но большинство машина выдает все сама», — написал студент в Twitter.

После этого некий пользователь Twitter написал жалобы в ректорат РГГУ и Минобразования с требованием проверить работу Александра.

Реакция на эксперимент

Пресс-служба РГГУ не сообщила «Газете.Ru», планирует ли вуз аннулировать дипломную работу студента, написанную с помощью нейросети. Тем не менее, в университете признали, что использование нейронных сетей «становится нормой жизни».

Раньше ключевой проблемой в сфере высшего образования был плагиат, однако теперь ситуация изменилась.

«Сейчас образовательное сообщество оказалось перед лицом нового вызова, связанного с применением нейронных сетей и искусственного интеллекта в научной и образовательной деятельности. Российские и зарубежные эксперты высказывают опасения по поводу возникшей проблемы и найти достойный выход – главная задача научного сообщества», — говорится в комментарии.

В сообщении пресс-службы также говорится, что ситуация с дипломом Александра «актуализировала необходимость оперативного решения задач, связанных с разработкой инструментов распознавания использования нейросетей». Кроме того,

в РГГУ считают, что необходимо увеличить количество «оригинальных индивидуальных заданий, кейсов, расчетов, которые обучающиеся могут выполнить только самостоятельно».

Наконец, в университете предложили «ограничить доступ к ChatGPT с образовательных организациях» из-за «опасений по поводу негативного воздействия на обучение, <…> по поводу безопасности и точности генерируемого системой контента».

В Госдуме предлагают не аннулировать

Первый зампред комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил «Газете.Ru», что вряд ли РГГУ стоит аннулировать дипломную работу, которую студент написал с помощью нейросети.

«Работа была оценена на «тройку». Это показывает, что сейчас искусственный интеллект пока не готов к тому, чтобы написать работу, заслуживающую отличной оценки. Мне кажется, что здесь преподавателю нужно было внимательно отнестись к этой работе. Задача научного руководителя сформулировать тему и на каждом этапе следить», — считает парламентарий.

По словам Мажуги, если преподаватель пропустил данную работу, то она действительно была «удовлетворительной», и отменять результат нельзя.

«Это очень важный сигнал для нашего педагогического сообщества, что нужно внимательно участвовать в процессе написания дипломных работ наших учащихся», — добавил депутат.

Зампред думского комитета добавил, что искусственный интеллект и раньше писал различные работы научного характера. А эксперимент он счел удавшимся.

«Студент провел хороший научный эксперимент, который показал возможности искусственного интеллекта при написании научно-исследовательской работы. Работа студента должна показать его умения анализировать существующую информацию, делать логические выводы, работать с литературой, показать свое научное исследование, рассказать о нем, письменно изложить. <…> Он сформулировал задачу, написал в каких разделах какие должны быть части, какие должны быть тексты, какое должно быть содержание» Александр Мажуга Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию

По его мнению, после этой истории вряд ли нужно проводить в РГГУ проверку.

«Мы живем в век новых технологий. У нас действительно появляются технологии, которые могут выдавать такие результаты. Просто преподавателям нужно обратить внимание на этот факт и более активно работать с учащимися», — резюмировал парламентарий.

Сам студент Александр заявил Baza, что принцип работы ChatGPT и всех остальных систем ИИ можно сравнить с поисковыми системами из 2000-х — вроде Google.

«Здесь важно учитывать, что появляются возможности упростить себе и людям жизнь, и важно этого не бояться. Потому что от этого появляется грандиозный опыт», — сказал он.

Нейросети пишут

В 2018 году программист Цзя-Бинь Хуан из Политехнического университета Виргинии (США) представил систему на основе нейросети, которая оценивает качество научных работ по компьютерным наукам, опираясь сугубо на внешний вид текста. Эксперименты продемонстрировали, что нейросеть научилась корректно отклонять до 50% плохих статей, при этом ошибочно она браковала всего 0,4% хороших статей. Научную статью с описанием разработки самой себя система отклонила. В материале говорится, что качество работы по компьютерным наукам определяют иллюстрации, графики и наличие математических расчетов.

В июле 2022 года шведская ученая из Гетеборгского университета Альмира Османович Тунстрем поставила эксперимент с помощью нейросети GPT-3 OpenAI. Она ввела в генератор команду «Напишите академическую статью в 500 слов о GPT-3 и добавьте научные ссылки и цитаты в текст».

Нейросеть всего за два часа написала академическим языком научную статью с заголовком «Может ли GPT-3 написать академическую статью о себе с минимальным участием человека?»

После этого Тунстрем решила опубликовать статью в научных журналах, получив у нейросети разрешение на публикацию «от имени GPT-3 OpenAI». Вскоре статья стала доступна для прочтения во французском сервисе предпросмотра научных статей HAL.