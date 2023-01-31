«Ну, сгорел и сгорел». Астрономы расходятся в оценках об НЛО над Красноярском

Неопознанный быстролетящий объект пронесся над Красноярском вечером 31 января. Специалисты сходятся во мнении, что это был болид — яркий метеор, — однако есть сомнения в его происхождении. Так, например, прозвучала версия, что это могла быть ступень ракеты-носителя. Что может скрываться за таким редким явлением и можно ли его сравнить с Челябинским метеоритом — в материале «Газеты.Ru».

Жители Красноярского края сняли пролетавший над регионом метеор. Видео опубликовано в Telegram-канале «ЧП Красноярск».

На кадрах, полученных с автомобильного видеорегистратора, видно, как небесный объект пролетает над населенным пунктом. Несколько мгновений небесное тело горело и излучало яркий свет, а затем взорвалось, распалось на несколько частей и исчезло.

В Главном управлении МЧС по Красноярскому краю сообщили РИА Новости, что с информацией о пролетавшем объекте к ним никто не обращался.

По словам очевидцев, они слышали громкие звуки, а некоторые из людей ощутили тряску в домах. Небесное тело приземлилось в Красноярске.

Красноярцы в социальных сетях разделились во впечатлениях. Одни рассказывали, что зрелище их ужаснуло, а другие смогли насладиться красотой редкого явления. Часть комментаторов вовсе приняли летящий объект и последовавший взрыв за работу ПВО.

В разговоре с «Газетой.Ru» доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин заявил, что красноярцы были свидетелем чрезвычайно редкого явления – они видели болид, и наблюдать его над городом приходится нечасто. Также сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга предположил, что это мог быть старый спутник или ступень ракеты-носителя.

«Это, безусловно, был болид. Болид — это просто очень яркий метеор. Не абы что, а когда тени оставляет. <…> Это редкий метеор, яркий. Такое впечатление, что это все-таки был не естественный камень, а космический мусор. По тому, как он медленно и долго летел, на части разваливался, скорее всего, какая-то последняя ступень ракеты-носителя или спутник старый»,

— считает Сурдин.

Он отметил, что наблюдать подобное явление над крупными городами – большая редкость: «Я в своей жизни раз пять, наверное, видел. А я все время наверх смотрю. Ну, сгорел и сгорел».

«Спутники часто засекают»

По словам руководителя обсерватории университета им. Решетнева Сергея Веселкова, красноярцы действительно видели болид, передает ТАСС.

«Судя по его яркости, а он ярче полной Луны, болид имеет размер нескольких метров, от одного до пяти. А такие камни при пролете в атмосфере сгорают практически полностью, хотя некоторое количество вещества может и выпасть на поверхность Земли», — сказал он.

По словам доцента кафедры теоретической физики и волновых явлений Сибирского федерального университета Николая Паклина, болид, вероятно, сгорел в плотных слоях атмосферы. Он также заметил, что это пролет болида над крупными городами – редкость.

«Над океаном спутники частенько засекают и более крупные объекты»,

— заявил он ТАСС.

Однако ведущий научный сотрудник красноярского Института физики им. Киренского Сергей Карпов считает, что его размеры, предположительно, скромнее – от нескольких сантиметров до метра, иначе, отмечет он, «была бы сильная ударная волна со звуком».

Не чета Челябинску

Несмотря на редкость болида, его нельзя поставить в сравнение с метеоритом, упавшим близ Челябинска в 2013 году. 15 февраля 2013 года астероид диаметром около 18 метров и массой, по оценкам НАСА, порядка 11 тыс. тонн вошёл в атмосферу Земли на скорости около 18,6 км/с. По оценкам НАСА, это крупнейшее из известных небесных тел, падавших на Землю после Тунгусского метеорита в 1908 году.

Научный журнал Geophysical Research Letters (англ.), со ссылкой на результаты, полученные после анализа, заявил, что ударная волна от Челябинского метеорита дважды обогнула Землю. По разным оценкам, общее количество высвободившейся энергии от 100 до 440 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Всего пострадало 1615 человек, большинство из них — от выбитых стёкол. Были госпитализированы по разным данным от 40 до 112 человек. Суммарный материальный ущерб от падения метеорита составил около 1 млрд рублей.

Первые осколки в виде небольших метеоритов были найдены несколькими днями позже. При последующих поисках в озере Чебаркуль был обнаружен самый крупный осколок массой 570 кг и множество мелких осколков суммарной массой несколько килограммов.