Прокурор запросил для Невзорова 9 лет колонии за фейки о российской армии

Прокурор запросил девять лет колонии для журналиста Александра Невзорова по делу о дискредитации ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК), приговор должны огласить 1 февраля. Самого Невзорова, как и его адвоката, на суде не было — его интересы представлял защитник по назначению. Также прокурор попросил на четыре года запретить журналисту администрировать интернет-ресурсы. Невзоров покинул Россию в марте 2022 года в связи с несогласием с проведением специальной военной операцией на Украине, и позже стало известно, что журналист обосновался в Италии. За что его судят — в материале «Газеты.Ru».

Приговор журналисту огласят 1 февраля. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ — 10 лет лишения свободы.

«Прошу признать Невзорова виновным... и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок девять лет колонии общего режима»,

— передает слова прокурора из зала суда корреспондент РИА Новости.

Он также попросил суд запретить Невзорову четыре года администрировать сайты и иные ресурсы.

Назначенный Невзорову адвокат Надежда Федосеева попросила оправдать журналиста в связи с отсутствием состава преступления, а также назвала его преследование «ущемлением законных прав репортера», передает BFM.ru. Адвокат отметила, что Невзоров работал в соответствии с законом «О СМИ», а его дело идет «вразрез» с Конституцией РФ.

«Это талантливый человек, историк, давно занимается общественной деятельностью. Он не участвует в военной деятельности и взял информацию из других источников <…> О событиях в Буче и Мариуполе не говорил только ленивый. <…> Проводились проверки ООН, на ООН можно и не обращать внимания, но Россия является членом его Совета Безопасности», — приводит слова Федосеевой BFM.Ru.

Александр Невзоров (признан в РФ иностранным агентом) — российский журналист, телеведущий, кинорежиссер и бывший депутат Госдумы (с 1993 по 2007 год). В марте 2022 года, после начала СВО, Невзоров с супругой Лидией уехали в Израиль. Позднее сообщалось, что они переехали в Италию, где, как указывали СМИ, у них есть вид на жительство и недвижимость. В настоящий момент журналист находится на гастролях в Канаде, планируются выступления в США.

Пост о роддоме

Внимание российских правоохранителей Невзоров привлек после публикации в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) от 16 марта, посвященной удару по больнице в Мариуполе 9 марта. СК называет это «заведомо ложной информацией об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе».

Невзоров опубликовал репортаж агентства Associated Press, на котором запечатлена эвакуация раненных и погибших из больницы в результате взрыва. Видео Невзоров сопроводил комментарием:

«Госпиталь в Мариуполе. После бомбежки. Тут пахнет уже не Гаагой, а чистым Нюрнбергом».

22 марта СКР возбудил уголовное дело.

В Следственном комитете России полагают, что публикация содержала недостоверные фотографии пострадавших от обстрела гражданских лиц. Отмечается также, что «источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ». К тому моменту Невзоров уже находился за пределами России.

В связи с инцидентом в мариупольском роддоме глава Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ Игорь Конашенков утверждал, что обвинения российской стороны в обстреле ложные, и украинской стороной были произведены ради постановочного взрыва у больницы для западной аудитории. Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что роддом использовался в качестве пункта дислокации полка «Азов» (организация запрещена в России).

27 марта Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту Невзорова. 22 апреля Минюст признал его СМИ-иноагентом.

4 мая Невзорова объявили в международный розыск. Уже 6 мая московский Басманный суд заочно арестовал журналиста.

«В связи с объявлением Невзорова в международный розыск названная мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания на территории Российской Федерации или с момента его экстрадиции на территорию России», — уточнили в суде.

Без земли, но с паспортом

10 июня Басманный суд в связи с делом о фейках наложил арест на земельный участок Невзорова в Санкт-Петербурге. По данным ТАСС, его стоимость составляет 7,87 млн руб.

3 июня советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что Невзоров и его супруга Лидия получили украинское гражданство «за выдающиеся заслуги» перед страной. Позже эту информацию подтвердил и сам журналист.

«Я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место», — написал Невзоров в Telegram.

Однако 7 июня в Совете нацбезопасности Украины отметили, что Невзоров гражданство не получал, отметив, что путь Невзорова к украинскому паспорту лежит через отказ от российского гражданства. Также там отметили, что журналист самостоятельно обратился к украинским властям за гражданством.