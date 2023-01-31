«Не было оснований». В Минске объяснили отказ Лукашенко помиловать россиянку Сапегу

Заместитель главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс заявила, что россиянке Софье Сапеге было законно отказано в помиловании. По ее словам, девушка не отсидела в тюрьме и половины срока, а у главы государства Александра Лукашенко не было оснований для того, чтобы воспользоваться своим правом помиловать осужденную за ведение Telegram-канала гражданку РФ.

«Никаких исключений»

Заместитель главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс ответила на вопросы журналистов о причинах отказа в помиловании осужденной в стране за экстремистскую деятельность гражданке России Софье Сапеге.

«Отказано совершенно законно. Чтобы состоялся акт помилования, необходимо, чтобы был соблюден ряд условий. Она имеет право обратиться, как и любые другие граждане Республики Беларусь, и иностранцы. Здесь никаких исключений или какого-то предвзятого отношения. Потому что обращаются очень многие на самом деле», — приводит слова Чуприс агентство БЕЛТА.

По ее словам, обращение о помиловании всегда оценивается на предмет соответствия критериям. Чиновница пояснила, что «изъявившая желание написать такое ходатайство на имя президента» Сапега не отбыла в тюрьме и половины назначенного ей срока, хотя право на обращение к Лукашенко у нее было.

«У президента было право помиловать и в этом случае. Но, если оценивать в целом все критерии, то в данном случае исключений, которые бы послужили основанием для того, чтобы глава государства принял такое решение, не было», — подчеркнула Чуприс.

Она уточнила, что «с точки зрения комиссии» нельзя «оценивать позицию и мнение президента по этому вопросу».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что Москва продолжит внимательно отслеживать соблюдение прав Сапеги.

«Оказались недостаточными, потому что все-таки речь идет о суверенном государстве со своими законами, со своими подходами <...> Разумеется, были предприняты все возможные усилия. В любом случае мы будем продолжать внимательно отслеживать, как соблюдаются права российской гражданки», — прокомментировал представитель Кремля слова Чуприс.

Дело Сапеги

По версии правоохранительных органов Белоруссии, Софья Сапега была администратором экстремистского Telegram-канала «Черная книга Беларуси».

В конце мая 2021 года девушку задержали вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta. Тогда они летели из Афин в Вильнюс самолетом авиакомпании Ryanair. Из-за сообщения о минировании воздушное судно вынуждено было сесть в Минске. Впоследствии угроза не подтвердилась, но белорусские правоохранительные органы успели задержать молодых людей. Изначально их поместили в СИЗО, но затем перевели под домашний арест.

В начале мая 2022 года Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима, признав девушку виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников и чиновников.

Россиянка отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора она написала прошение о помиловании на имя Лукашенко.

10 января отчим Сапеги, Сергей Дудич, сообщил РИА Новости, что ей отказали в помиловании. Он пояснил, что комиссия по вопросам помилования при главе государства «рассмотрела прошение и отказала». Эту информацию агентству подтвердил адвокат осужденной россиянки Антон Гашинский.

По их данным, ответ комиссии датирован 2-м января этого года, девушка рассказала о его получении в письме.

«Будем просить перевести ее в Россию для отбытия наказания», — подчеркнул адвокат, уточнив, что ничего не знает о причинах отказа в помиловании.

Реакция МИД России

12 января официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с адвокатами осужденной в Белоруссии Сапеги.

«Посольство России в Минске непосредственно занимается судьбой россиян, которые находятся под следствием или осуждены в Белоруссии, в том числе за антиправительственную деятельность или участие в несанкционированных акциях. Эта тема регулярно затрагивается в ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств стран», — сказала она.

По словам Захаровой, российские дипломаты регулярно призывают белорусских коллег к «максимально гуманному отношению к таким лицам».

«Что касается россиянки Софьи Сапеги <...> консульские сотрудники находятся в постоянном контакте с ее родителями и адвокатами, и это не просто некие дипломатические контакты, это регулярная работа по всем тем аспектам, которые мы обязаны отрабатывать», — добавила представительница МИД РФ.

По информации БЕЛТА, 19 января глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, что на совместном заседании в Минске коллегий МИД Белоруссии и России обсуждалась ситуация с гражданами РФ, которые задержаны на территории Беларуси, и с гражданами РБ, которые в аналогичной ситуации находятся на российской территории.

«У нас есть понимание того, что мы будем руководствоваться прежде всего законодательством каждой из наших стран и теми процедурами, которые для такого рода случаев существуют. Прежде всего по линии генеральных прокуратур и министерств юстиции. Эти вопросы находятся у нас на контроле, в том числе по линии внешнеполитических ведомств», — заявил Лавров.