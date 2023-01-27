Вертолет спецотряда «Россия» повредил рулевой винт при взлете во Внуково

Вертолет Ми-8 повредил винт при взлете во Внуково. Пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В качестве причины ЧП рассматривают ошибку пилотирования, порыв ветра и отказ техники. Борт принадлежит спецотряду «Россия», который находится в ведении Управделами президента РФ и оказывает услуги по обеспечению и выполнению авиаперевозок руководства страны.

Днем 27 января во »Внуково» вертолет Ми-8 повредил винт, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«При посадке в аэропорту Внуково вертолет специального летного отряда »Россия» повредил винт», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет о рулевом винте, который находится на хвосте вертолета. По данным «Интерфакса», борт зацепил лопастями землю и получил повреждения.

В службах столичного аэропорта сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Известно, что речь идет о вертолете специального летного отряда «Россия», который находится в ведении Управления делами президента РФ и оказывает услуги по обеспечению и выполнению авиационных перевозок руководства страны.

В Управделами президента уточнили, что ЧП произошло при взлете. «Вертолет только готовился к вылету, возможно, из-за сильного ветра его «раскрутило», из-за чего поврежден винт», — сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

Она также указала, что неисправность обнаружилась «в процессе взлета». «Вертолет получил незначительные повреждения, ведется разбирательство произошедшего», — добавила Крылова.

В качестве причины аварии рассматривают ошибку пилотирования, а также внезапный порыв ветра. Кроме того, изучается версия об отказе техники.

Аэропорт Внуково работает в штатном режиме, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе воздушной гавани. На месте работают экстренные службы, вертолет буксируют на стоянку.

По состоянию на июль 2022 года, размер флота ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами Президента РФ» составлял 48 самолетов и 23 вертолета.

Согласно указу президента РФ, воздушные суда специального назначения выделяются с письменного согласия главы государства для перевозки лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, отдельные должности федеральной госслужбы, и иных лиц.

Специальный летный отряд «Россия» осуществляет, в частности, персональное обслуживание президента, премьер-министра, спикеров Совфеда и Госдумы, председателей Верховного и Конституционного судов, генпрокурора, председателя СКР, министра иностранных дел и руководителя администрации президента.

16 декабря прошлого года в Бурятии разбился вертолет Ми-8, который совершал перелет из аэродрома Восточный в аэропорт Байкал. На борту были трое членов экипажа — все они погибли. Вертолет не находился в эксплуатации и предназначался для экспорта. Причиной крушения мог стать пожар в двигателе. Также рассматриваются версии о технической неисправности и ошибке пилотов.