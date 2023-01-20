Госдума продолжает бороться с вейпами. В магазинах начались рейды

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что в нижней палате парламента обсуждаются несколько вариантов мер регулирования продажи вейпов, в том числе полный запрет всех видов этих устройств. По его словам, в вейпах, помимо никотина, есть дополнительные опасные вещества — формальдегид, ацетальдегид и соли тяжелых металлов. В рамках проекта «Трезвая Россия» уже запустили мониторинг по выявлению контрафактной продукции и незаконной продажи вейпов детям. Вопрос регулирования электронных курительных устройств обсуждается во власти последнюю неделю, спикер ГД Вячеслав Володин 18 января поручил профильным комитетам палаты внести предложения по возможному запрету электронных девайсов для курения.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что в нижней палате парламента обсуждают разные варианты регулирования продажи вейпов в России – от ужесточения наказания за продажу детям до полного запрета таких устройств.

«Несколько здесь вариантов – [вплоть] до полного запрета вейпов. <...> Не могу сказать, к чему мы в итоге придем, но как программа максимум, речь идет об ужесточении наказания за продажу детям, <...> за усилением контроля за этим, в том числе до полного [запрета]»,

— сказал Хубезов в разговоре с ТАСС, не уточнив, коснется ли запрет молодежи или людей всех возрастов.

Он отметил, что курительные жидкости для вейпа несут дополнительную опасность – там, по его словам, содержатся формальдегид, ацетальдегид и соли тяжелых металлов.

Тем временем проект «Трезвая Россия» накануне запустил мониторинг, в ходе которого по стране пройдут рейды на предмет продажи вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев. Депутат уточнил, что рейды волонтеров и небезразличных граждан уже прошли вчера и сегодня, что привело к массе «фото-видео подтверждений того, что детям беспрепятственно вся эта продукция продается». Второй задачей мониторинга станет оценка доли контрафакта среди вейпов и электронных сигарет, отметил он.

Народный суд

Утром 20 января спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале разместил опрос для читателей, в котором предлагается выбрать возможные меры регулирования продажи вейпов. На 17 часов в опросе поучаствовали около 200 тыс. человек, большинство высказалось за полный запрет устройств.

18 января Володин поручил комитетам палаты по охране здоровья, по просвещению и по делам молодежи изучить ситуацию с электронными системами доставки никотина и внести предложения о возможности их запрета. Координировать вопрос он поручил вице-спикеру Госдумы Петру Толстому.

«Давайте мы с вами, если вы не возражаете, поручим профильным комитетам — комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения, так как речь идет о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов, а также комитету по делам молодежи — изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов», — сказал Володин на заседании палаты.

Володин отметил, что нормы, которые депутаты ранее приняли, предоставив регионам полномочия по регулированию этой сферы, не работают.

Он также подчеркнул, что в данном вопросе не следует «уходить в обсуждение вопросов прибыли», поскольку это сопряжено со здоровьем граждан.

«Здравый подход» к регулированию

19 января глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев сообщил ТАСС, что рабочая группа по вопросу регулирования вейпов в ближайшее время представит соответствующие предложения, в числе мер — приравнивание на законодательном уровне вейпов к сигаретам, чтобы «вся сегодняшняя система ограничений и контроля за сигаретами распространилась и на вейпы», а также запрет их рекламы. Также, по его словам, предлагается запретить не только продажу самих устройств, но и комплектующих к ним. Также может быть введена просветительская работа в школах, где детям будет рассказывать о вреде курения не только табака, но и вейпов. Кроме того, предлагается контролировать оборот курительных устройств через таможню, чтобы избежать контрафакта.

«Все эти предложения мы аккумулируем, соберем мнения экспертов по этой теме и под руководством Петра Олеговича Толстого в рамках этой рабочей группы выработаем [меры] законодательного ограничения», — резюмировал Метелев.

По его мнению, в данном вопросе стоит выработать «здравый подход», поскольку подростки склонны не замечать вред от вейпов и используют их «в режиме нон-стоп».

Инициативу Володина поддержали в Роспотребнадзоре. Там подчеркнули, что концептуально поддерживают любые инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколений.

В Минздраве также поддержали предложение. Руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян заявила, что для достижения результата необходимо запретить всю новую никотиносодержащую продукцию, включая продукты нагревания табака».

По ее словам, несмотря на то, что ароматизаторы и красители, которые делают вейпы привлекательными для детей и создают иллюзию безвредности, могут вызвать, тем не менее, те же последствия, что и потребление табака — никотиновую зависимость, инфаркт, инсульт, импотенцию, бронхит, пневмонию, а также хроническую обструктивную болезнь легких.

В беседе с «Газетой.Ru» 18 января зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный обосновал возможный запрет вейпов с антитабачной концепцией, направленной на сокращение числа курильщиков в России. Он также отметил, что если запрет и будет, то «постепенный и аккуратный».

Ввести полный запрет вейпов и электронных сигарет еще в июле 2022 года предлагала фракция ЛДПР. Тогда идею поддержал глава МВД Владимир Колокольцев, однако раскритиковал Минпромторг, мотивируя это тем, что полный запрет может привести к возникновению черного рынка. Там предложили сосредоточиться на борьбе с нелегальным оборотом никотиносодержащей продукции и реализовать проект по маркировке вейпов и электронных сигарет.

«Одного запрета мало»

19 января депутат Госдумы Яна Лантратова также выступила за полный запрет вейпов, в том числе и для взрослых.

«Поддерживаю Вячеслава Викторовича в этом вопросе. Необходим полный запрет продажи вейпов. Неоднократно заявляла об этом», — сказала Лантратова.

Также она рассказала о случаях уклонения от уплаты акциза посредством ввоза нелегальных электронных средств доставки никотина через страны-члены Евразийского экономического союза.

«Сейчас на рынке данной продукции огромную долю составляет контрафактная и просто некачественная продукция, потребление которой приводит к заболеваниям и даже летальным исходам, особенно среди молодёжи и детей. <…> Одного лишь запрета мало. Нелегально ввозить все равно продолжат. Поэтому в обязательном порядке нам надо разработать меры борьбы с контрафактом», — отметила она.

Опора на науку

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономполитике Алексей Синицын считает, что запрет может привести к возникновению теневого рынка. По словам сенатора, запрет вейпов может привести к тому, что россияне станут чаще курить табак, хотя научных исследований, в которых был бы назван менее вредный способ курения, до сих пор нет.

Говоря о возможном запрете для взрослых, он отметил, что подобная практика малоэффективна, иначе, «помимо никотина, стоило бы запретить алкоголь, сладкую газированную воду, высококалорийную пищу, малоподвижный образ жизни и так далее».