Госдума продолжает бороться с вейпами. В магазинах начались рейды

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что в нижней палате парламента обсуждают разные варианты регулирования продажи вейпов в России – от ужесточения наказания за продажу детям до полного запрета таких устройств.
«Несколько здесь вариантов – [вплоть] до полного запрета вейпов. <...> Не могу сказать, к чему мы в итоге придем, но как программа максимум, речь идет об ужесточении наказания за продажу детям, <...> за усилением контроля за этим, в том числе до полного [запрета]»,
— сказал Хубезов в разговоре с ТАСС, не уточнив, коснется ли запрет молодежи или людей всех возрастов.
Он отметил, что курительные жидкости для вейпа несут дополнительную опасность – там, по его словам, содержатся формальдегид, ацетальдегид и соли тяжелых металлов.
Тем временем проект «Трезвая Россия» накануне запустил мониторинг, в ходе которого по стране пройдут рейды на предмет продажи вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев. Депутат уточнил, что рейды волонтеров и небезразличных граждан уже прошли вчера и сегодня, что привело к массе «фото-видео подтверждений того, что детям беспрепятственно вся эта продукция продается». Второй задачей мониторинга станет оценка доли контрафакта среди вейпов и электронных сигарет, отметил он.
Народный суд
Утром 20 января спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале разместил опрос для читателей, в котором предлагается выбрать возможные меры регулирования продажи вейпов. На 17 часов в опросе поучаствовали около 200 тыс. человек, большинство высказалось за полный запрет устройств.
18 января Володин поручил комитетам палаты по охране здоровья, по просвещению и по делам молодежи изучить ситуацию с электронными системами доставки никотина и внести предложения о возможности их запрета. Координировать вопрос он поручил вице-спикеру Госдумы Петру Толстому.
«Давайте мы с вами, если вы не возражаете, поручим профильным комитетам — комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения, так как речь идет о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов, а также комитету по делам молодежи — изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов», — сказал Володин на заседании палаты.
Володин отметил, что нормы, которые депутаты ранее приняли, предоставив регионам полномочия по регулированию этой сферы, не работают.
Он также подчеркнул, что в данном вопросе не следует «уходить в обсуждение вопросов прибыли», поскольку это сопряжено со здоровьем граждан.
«Здравый подход» к регулированию
19 января глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев сообщил ТАСС, что рабочая группа по вопросу регулирования вейпов в ближайшее время представит соответствующие предложения, в числе мер — приравнивание на законодательном уровне вейпов к сигаретам, чтобы «вся сегодняшняя система ограничений и контроля за сигаретами распространилась и на вейпы», а также запрет их рекламы. Также, по его словам, предлагается запретить не только продажу самих устройств, но и комплектующих к ним. Также может быть введена просветительская работа в школах, где детям будет рассказывать о вреде курения не только табака, но и вейпов. Кроме того, предлагается контролировать оборот курительных устройств через таможню, чтобы избежать контрафакта.
«Все эти предложения мы аккумулируем, соберем мнения экспертов по этой теме и под руководством Петра Олеговича Толстого в рамках этой рабочей группы выработаем [меры] законодательного ограничения», — резюмировал Метелев.
По его мнению, в данном вопросе стоит выработать «здравый подход», поскольку подростки склонны не замечать вред от вейпов и используют их «в режиме нон-стоп».
Инициативу Володина поддержали в Роспотребнадзоре. Там подчеркнули, что концептуально поддерживают любые инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколений.
В Минздраве также поддержали предложение. Руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян заявила, что для достижения результата необходимо запретить всю новую никотиносодержащую продукцию, включая продукты нагревания табака».
По ее словам, несмотря на то, что ароматизаторы и красители, которые делают вейпы привлекательными для детей и создают иллюзию безвредности, могут вызвать, тем не менее, те же последствия, что и потребление табака — никотиновую зависимость, инфаркт, инсульт, импотенцию, бронхит, пневмонию, а также хроническую обструктивную болезнь легких.
В беседе с «Газетой.Ru» 18 января зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный обосновал возможный запрет вейпов с антитабачной концепцией, направленной на сокращение числа курильщиков в России. Он также отметил, что если запрет и будет, то «постепенный и аккуратный».
Ввести полный запрет вейпов и электронных сигарет еще в июле 2022 года предлагала фракция ЛДПР. Тогда идею поддержал глава МВД Владимир Колокольцев, однако раскритиковал Минпромторг, мотивируя это тем, что полный запрет может привести к возникновению черного рынка. Там предложили сосредоточиться на борьбе с нелегальным оборотом никотиносодержащей продукции и реализовать проект по маркировке вейпов и электронных сигарет.
«Одного запрета мало»
19 января депутат Госдумы Яна Лантратова также выступила за полный запрет вейпов, в том числе и для взрослых.
«Поддерживаю Вячеслава Викторовича в этом вопросе. Необходим полный запрет продажи вейпов. Неоднократно заявляла об этом», — сказала Лантратова.
Также она рассказала о случаях уклонения от уплаты акциза посредством ввоза нелегальных электронных средств доставки никотина через страны-члены Евразийского экономического союза.
«Сейчас на рынке данной продукции огромную долю составляет контрафактная и просто некачественная продукция, потребление которой приводит к заболеваниям и даже летальным исходам, особенно среди молодёжи и детей. <…> Одного лишь запрета мало. Нелегально ввозить все равно продолжат. Поэтому в обязательном порядке нам надо разработать меры борьбы с контрафактом», — отметила она.
Опора на науку
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономполитике Алексей Синицын считает, что запрет может привести к возникновению теневого рынка. По словам сенатора, запрет вейпов может привести к тому, что россияне станут чаще курить табак, хотя научных исследований, в которых был бы назван менее вредный способ курения, до сих пор нет.
Говоря о возможном запрете для взрослых, он отметил, что подобная практика малоэффективна, иначе, «помимо никотина, стоило бы запретить алкоголь, сладкую газированную воду, высококалорийную пищу, малоподвижный образ жизни и так далее».