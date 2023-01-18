«Это сопряжено со здоровьем граждан». В России задумались о полном запрете вейпов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента внести предложения по возможному запрету вейпов в России. В 2020 году была запрещена их продажа несовершеннолетним. В думском комитете по охране здоровья рассказали, что на данном этапе речь идет о создании рабочей группы по этому вопросу, а инициатива Володина «стопориться» не будет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил внести предложения о возможности запрета вейпов.

«Давайте мы с вами, если вы не возражаете, поручим профильным комитетам… изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов», — заявил Володин на заседании.

Поручение адресовано комитету по охране здоровья, комитету по делам молодежи, а также комитету по вопросам просвещения, «так как речь идет о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов», рассказал спикер Думы.

Он также поручил вице-спикеру Госдумы Петру Толстому «координировать эту работу».

«Комитет по охране здоровья, а потом уже мы с вами, выработав позицию на основе экспертной оценки <...>, предложим профильному комитету по промышленности то, что выработаем», — указал спикер Госдумы.

По мнению Володина, нормы, которые депутаты приняли ранее, в том числе предоставление регионам полномочий по регулированию этой сферы, не работают.

Председатель Госдумы заявил, что в этом вопросе не стоит «уходить в обсуждение вопросов прибыли».

«Та сфера, которой сейчас мы с вами коснулись, она носит особый характер. Это не предприятие по выпуску одежды, не завод, извините меня, по выпуску автомобилей. Это все сопряжено со здоровьем граждан», — подчеркнул он.

Ввести полный запрет вейпов и электронных сигарет в 2022 году предлагала фракция ЛДПР. Эту инициативу поддержал глава МВД Владимир Колокольцев, но раскритиковал Минпромторг. В министерстве заявили, что такие запреты приводят к формированию черного рынка, а также призвали сосредоточиться на борьбе с нелегальным оборотом никотиносодержащей продукции.

IQOS запрещать пока не планируют

Первый зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль рассказал изданию «Подъем», что «стопориться» инициатива не будет.

«Мы поддерживаем это разумное предложение Вячеслава Викторовича. Такого предложения от председателя еще не было, сейчас вот поступило. Я думаю, что оно стопориться не будет, оно будет подробно разобрано, и будут даны уже какие-то предложения», — сказал он.

На вопрос журналистов о запрете IQOS депутат заявил, что в комитете ограничатся поручением Володина.

«Я так думаю, что какое было предложение председателя, так оно уже и пошло по стенограмме, так и будем... А остальное – там уже время покажет», — отметил он.

18 января Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который увеличивает ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания и жидкости для вейпов. Акциз на сами вейпы при этом отменяется.

Первое чтение документ прошел в сентябре 2022 года. В ноябре Минфин предложил установить ставку акциза на жидкости для вейпов на уровне 33 рубля за миллилитр (мл). В декабре министерство предложило проиндексировать акцизы на никотиносодержащую продукцию на 25–30%.

В 2020 году в России приняли закон о запрете продажи вейпов, кальянов и других устройств для курения несовершеннолетним. Кроме того, вейпы и кальяны законодательно были фактически приравнены к табачным изделиям, а их курение в общественных местах ограничено.

«Наскоком такие вопросы не решаются»

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что на данном этапе речь идет о создании рабочей группы под председательством Толстого.

«Я трезво смотрю на ситуацию. Навряд ли кто-то сегодня возьмет и запретит сразу все эти табакосодержащие жидкости. Потому что большое количество тех, кто ее употребляет, потому что это надо делать постепенно, аккуратно. Ну и потому что наскоком такие вопросы не решаются», — сказал депутат.

Он напомнил, что продажа несовершеннолетним гражданам табакосодержащей продукции уже запрещена.

«Смещать какие-то возрастные рамки, не знаю, насколько это будет целесообразно. До 21-го года, как по алкоголю были предложения. Пока не знаю, все это абсолютно в сыром варианте спонтанно предложено», — поделился парламентарий.

По его словам, документ должен соответствовать антитабачной концепции Минздрава, которая к 2025 году предполагает искоренение табакокурения и употребления табакосодержащей продукции во всех ее вариантах.

«То есть снижение меньше 5% числа тех, кто в той или иной степени их употребляет. Сейчас этот процент разный. По сигаретам около 30% сегодня в целом. Это те кто постоянно курит. Такой статистики по вейпам, к сожалению, четкой и объективной нет», — указал Куринный.

Где запрещены вейпы

Вейпинг запрещен в ряде стран мира, в том числе в Сингапуре, Малайзии, на Филиппинах, в Ливане, Бразилии, Уругвае, Аргентине, Мексике и Канаде.

Жесткие ограничения в отношении вейперов действуют в Таиланде. В эту страну нельзя ввозить электронные сигареты и жидкости для вейпа, их запрещено даже просто иметь при себе. Запрет распространяется как на местных жителей, так и на туристов. Использование электронных сигарет, их продажа и реклама запрещены в Индии.

Импорт и продажа электронных сигарет запрещены в Катаре, Иордании и Омане.

В большинстве стран Европы использование вейпов разрешено, но не в общественных местах. Исключением являются Дания и Норвегия. В Дании действует полный запрет на электронные сигареты, а в Норвегии — на употребление жидкостей для вейпов, содержащих никотин. Ограничения на курение вейпов действуют в ряде штатов США, а также в Австралии.