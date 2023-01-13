«Это средневековье». В России запретят заковывать в кандалы женщин и детей

Владимир Путин поручил запретить до 1 мая использовать кандалы для женщин, детей и подозреваемых в ненасильственных преступлениях. Автор идеи, правозащитница Ева Меркачева заявила «Газете.Ru», что применение кандалов – это пытка и унижение человеческого достоинства, которые применяют к людям, чья вина порой не была еще доказана. Поручение президента РФ дано МВД, Генпрокуратуре, СК и ФСИН.

Президент РФ Владимир Путин поручил запретить использование кандалов для женщин, детей и подозреваемых в ненасильственных преступлениях. Как сообщает ТАСС, такое поручение он дал МВД России, Генпрокуратуре РФ, Следственному комитету и Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Поручение дано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), прошедшего 7 декабря.

«Принять меры по недопущению применения специальных средств ограничения подвижности «Ажур», — говорится в сообщении.

Доклад о решении поставленной президентом задачи должен быть представлен до 1 мая 2023 года.

«Почему это важно? Потому что это [практика применения «Ажура»] появилось только в этом году, никогда раньше мы таких обращений не получали. Получается, на фоне общей напряженности кому-то пришла в голову идея надевать на людей кандалы. Есть даже видео, на которых ведут молодых людей в этих кандалах, они за ненасильственное преступление были задержаны. И они сами говорят: «это средневековье, смотрите, куда мы возвращаемся», — заявила в разговоре с «Газетой.Ru» автор правозащитной инициативы, член СПЧ Ева Меркачева.

Она добавила, что применение кандалов унижает человеческое достоинство и, по сути, представляет собой «пытку».

«Мы должны учитывать, что эти люди даже не признаны виновными. Обычно в кандалах людей перевозили из СИЗО в суд, на следственные действия. Все они проходили только подозреваемыми. Описать это вообще сложно», — возмутилась правозащитница.

Меркачева добавил, что у нее даже была версия, что эти кандалы могут быть связаны с коррупцией: якобы кто-то из МВД «сделал заказ на поставку кандалов» какому-то своему знакомому.

По словам члена СПЧ, в случае лиц, совершивших тяжкие преступления – убийц и террористов – применяются действительно жесткие и особые меры для недопущения побега. Однако, добавила она, кандалы не должны надевать на тех, кого судят «по экономических делам, за растраты, за мошенничество, за налоговые преступления и массу всяких других».

7 декабря прошло заседание СПЧ при президенте, а уже 8 декабря МВД РФ запретило полиции применять наручники-кандалы «Ажур» в отношении задержанных женщин и детей. Кроме того, ведомство разрешило не заковывать в кандалы подозреваемых в совершении экономических преступлений.

«В целях исключения фактов необоснованного применения направлены разъяснения… в регионы РФ», — сообщила представитель МВД Ирина Волк.

«Ажур» — вид наручников, которые либо могут использоваться как кандалы, либо быть комбинацией – наручниками, которые цепью соединяются с кандалами.

«Победа! Еще вчера мне позвонили из МВД по итогам моего выступления перед ВВП. Мгновенно отреагировали!» — написала Меркачева в своем Telegram-канале.

Правозащитница добавила тогда, что передала президенту Путину еще две просьбы: во-первых, попросив решить проблему с неисполнением судебных решений по делам об определении места жительства детей.

Во-вторых, член СПЧ призвала разобраться с отсутствием реакции правоохранительных органов «на факты преступлений в отношений женщин, совершенных по дискриминирующему признаку» — практику женских обрезаний.

«В ряде российских регионов до сих пор практикуется женское обрезание. В современном медицинском мировом сообществе (в том числе в научных трудах, в учебниках по медицине) этот термин не используется, его намеренно заменили на «нанесение увечий женским гениталиям» или «калечащие операции на женских половых органах».

Тем самым медики подчеркнули — процедура подразумевает ампутацию полового органа (и ее нельзя сравнивать с мужским обрезанием», — пишет Ева Меркачева.

Меркачева также призвала президента РФ Владимира Путина приказать провести встречи по поводу проблемы женских обрезаний с руководством СК и МВД Чечни, Дагестана и Ингушетии. В опубликованном на сайте главы государства перечне поручений по итогам заседания СПЧ 7 декабря об этом не говорится.