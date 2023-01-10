В помиловании отказано. Россиянка Софья Сапега осталась в белорусской тюрьме

Белорусский суд отказал гражданке РФ Софье Сапеге в помиловании. Ранее ее приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению в преступлениях против общества, чиновников и силовиков Белоруссии. Адвокат россиянки Антон Гашинский заявил, что защита будет просить перевести Сапегу для отбывания наказания в Россию. «Газета.Ru» вспоминает детали громкого дела.

Российскую гражданку Софью Сапегу отказались помиловать. Об этом со ссылкой на отчима россиянки Сергея Дудича сообщает РИА Новости.

Комиссия по вопросам помилования при президенте Республики Беларусь рассмотрела прошение Сапеги о помиловании, но отказала. Ответ девушка получила 2 января, сообщив родным о вердикте.

«До последнего надеялись, что решение будет принято положительное и Софью помилуют. Но комиссия по помилованию, видимо, посчитала, что она недостойна помилования»,

— сказал адвокат Сапеги Антон Гашинский РБК.

Юрист добавил, что теперь будет просить у белорусских властей, чтобы его подзащитную отправили отбывать наказание в Россию. «В дальнейшем у нее будет право обратиться к президенту России с просьбой об освобождении ее от отбытия оставшийся части наказания», — отметил Гашинский.

Запросить перевод в Россию может либо сама Софья, либо ее семья. Однако процедура рассмотрения такого запроса занимает очень много времени, указал адвокат.

«Дальше запускается достаточно длительная процедура по ее переводу. Но для начала на это должна согласиться белорусская сторона. Но [глава Белоруссии] Александр Лукашенко заявлял, что он не против этого, поэтому будем надеяться, что ее отправят в Россию», — резюмировал Гашинский.

В разговоре с РИА Новости адвокат добавил, что комиссия по помилованию не объяснила причины отказа, поскольку обычно они не раскрываются.

Отчим Софьи Сергей Дудич в свою очередь сообщил, что они не обсуждали дальнейшие шаги, поскольку надеялись на помилование. По его словам, с момента начала заключения Сапега только один раз ненадолго встретилась с родными.

«Скажем так, чуда не случилось. Никаких новостей по поводу прошения о помиловании Софии нет», — сказал Дудич в конце декабря.

Отчим подчеркнул, что семья не теряет надежду на помилование их дочери в 2023 году. «Единственное, что вселяет надежду, – нет и отрицательного ответа из комиссии по помилованию», – говорил он.

В октябре 2022 года адвокат Сапеги сообщил, что профильная комиссия при президенте РБ получила прошение девушки о помиловании.

Гродненский областной суд ранее приговорил Софью Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной в преступлениях по статьям белорусского УК об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим.

Девушка отбывает наказание в Гомельской женской колонии.

Сапегу задержали белорусские силовики весной 2021 года – вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Оппозиционный канал власти РБ признали экстремистским и террористическим медиа.

Сапега и Протасевич были пассажирами самолета авиакомпании Ryanair и летели из Афин в Вильнюс. Когда борт находился в воздушном пространстве Белоруссии, диспетчерам минского аэропорта поступило сообщение о минировании самолета – оно не подтвердилось, но самолет совершил экстренную посадку. В результате Протасевич и Сапега были задержаны белорусским КГБ.

Генпрокуратура РБ утверждала, что Софья Сапега создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где публиковали персональные данные 238 человек – белорусских силовиков, прокуроров, судей и чиновников.

Ведомство утверждает, что после публикации информации фигурантам списка угрожали, а в отношении некоторых «совершали преступления».

Упомянутые «сливы» личных данных белорусских силовиков происходили на фоне широкомасштабных акций протеста, развернувшихся в Белоруссии летом 2020 года. Протестующие выходили на улицы, требуя пересчета голосов на президентских выборах (по официальным данным, победил на них Александр Лукашенко — уже в пятый раз). В ответ силовики жестко разгоняли акции, применяя дубинки и оружие. В результате столкновений, по разным данным, погибло от 4 до 11 человек, сотни подверглись пыткам и издевательствам.

В августе 2021 года представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио КП заявила, что интерес российской общественности к Софье Сапеге якобы начал угасать.

«Тогда, когда это все случилось с Софьей Сапегой, наверное, не было ни одного, кто что-то не написал. Я имею в виду блогеров, журналистов. А вот когда этот процесс начал разрешаться, — допустили адвоката, встретился консул, — ровно с обратной прогрессией начал спадать интерес», — сказала она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг задержания российской гражданки властями РБ сдержанно.

«Это решение белорусской стороны», — говорил представитель Кремля.