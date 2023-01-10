Штраф или год колонии? Что грозит модели Полине Фейс за обнаженные фото у храма в Москве

Уголовное дело, вызвавшее широкий общественный резонанс, поступило на рассмотрение в Головинский районный суд Москвы — тату-модель Полину Фейс обвиняют в оскорблении чувств верующих. Поводом стал ее пост в соцсетях, в котором она опубликовала свои фотографии в обнаженном виде на фоне столичного храма Покрова Пресвятой Богородицы. Девушке грозит штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до одного года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На рассмотрение в Головинский районный суд Москвы поступило уголовное дело в отношении тату-модели Полины Фейс (настоящее имя — Полина Моругина), которое в прошлом году возбудили по статье об оскорблении чувств верующих. Об этом во вторник, 10 января, сообщает ТАСС.

«В суд поступило уголовное дело в отношении Моругиной П.Д., возбужденное по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Дата заседания по нему пока не назначена», — рассказали агентству в суде.

Поводом для уголовного преследования модели стал ее пост в соцсетях, в котором она опубликовала свои фотографии в обнаженном виде на фоне столичного храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Согласно действующему законодательству, обвиняемой грозит штраф до 300 тыс. руб., обязательные работы или лишение свободы на срок до одного года.

Суть дела

25-летняя Полина Фейс отличается нестандартной внешностью с татуировками по всему телу и лицу. Как пишут о ней в интернете, широкую известность модель получила благодаря съемкам в роликах для аудитории старше 18 лет.

Напомним, в 2021 году она разместила в соцсетях фотографии, на которых была полностью без одежды у храма Покрова Пресвятой Богородицы в районе Фили. Инцидент вызвал общественный резонанс. Вскоре после публикации фотографии из аккаунтов модели были удалены.

Ровно год назад, в январе 2022-го, полиция начала проводить проверку по данному факту.

Изначально ее хотели привлечь к административной ответственности, однако затем решили возбудить уголовное дело.

«Данное деяние тату-модели подпадает под состав ст. 148 УК РФ, поэтому сомнений о признании ее виновной не возникает. Однако статья имеет довольно широкое толкование, поэтому каждый суд может интерпретировать то или иное деяние как оскорбление чувств верующих, основываясь на своем внутреннем убеждении», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» независимый юрист Дарья Ахтырко.

Она уточнила, что оскорбление чувств верующих относится к преступлениям небольшой тяжести, поэтому реальное лишение свободы не назначается подсудимому, если ранее у него не было судимости. «На практике суды ограничиваются штрафами, исправительными работами либо условным наказанием. К примеру, в 2017 году жителю Сочи был назначен штраф в размере 50 тыс. рублей по данной статье — на его странице были обнаружены карикатурные изображения Христа с нецензурными надписями и использованием нацистской символики.

В 2016 году в Кировской области были осуждены двое граждан, которые сделали чучело, прикрепили на него надпись оскорбительного содержания и подвесили на крест в публичном месте — в итоге они получили по 230 часов исправительных работ. А в Екатеринбурге в 2017 году по делу «о ловле покемонов» в одном из местном храмов осужденному дали 3,5 года условно», — рассказала Ахтырко.

Секс у храма

Впрочем, были и инциденты с реальным лишением свободы за оскорбление чувств верующих. Так, в октябре 2021 года суд в Москве приговорил блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову к 10 месяцам колонии за провокационное фото, сделанное на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади.

Молодых людей признали виновными по ч. 1 ст. 148 УК РФ. На опубликованном в соцсетях фото блогер с девушкой, одетой в куртку с надписью «полиция», имитировали оральный секс. Их задержали уже после того, как фото появилось в интернете, напоминает РБК.