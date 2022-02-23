Показавшая ягодицы у храма в Филях блогерша стала фигуранткой уголовного дела

После голой фотосессии на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях правоохранители завели уголовное дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», сообщает Telegram-канал 112.

Сообщается, что по делу проходит только 24-летняя модель Полина Моругина, так как личности остальных участников фотосессии установлены не были.

Дело заведено по ст. 148 УК РФ — «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Девушке грозит штраф или годовое ограничение свободы.

Ранее сообщалось, что Полина Моругина, известная под псевдонимом polina ice, летом оголилась на фоне храма и опубликовала эти фото на своей личной странице.

До этого уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» было заведено в отношении девушки, опубликовавшей в соцсетях свои обнаженные фото на фоне Исаакиевского собора.