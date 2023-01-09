«Сильный туман, полярная ночь». У берегов Северного Ледовитого океана упал самолет

В НАО упал легкомоторный самолет Ан-2. На борту было 12 человек, в том числе двое членов экипажа. Известно о четырех пострадавших и двух погибших, один из которых — пилот воздушного судна. По данным «112», среди пассажиров были двое детей. Очевидцы говорят, что в районе падения, недалеко от побережья Северного Ледовитого океана, туман и полярная ночь, видимость ограничена.

В Ненецком автономном округе упал легкомоторный самолет Ан-2. Первым об этом вечером 9 января сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Агентство писало, что, по предварительным данным, в результате крушения погибли два человека.

«Из-за обледенения произошла авария самолета Ан-2 в 10 км от поселка Каратайка», — рассказал источник ТАСС в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, на борту воздушного судна находились 12 человек — 10 пассажиров и двое членов экипажа. Один из пассажиров после падения самолета связался с экстренными службами.

Поселок Каратайка расположен в 175 км к северо-западу от Воркуты и примерно в 24 км к югу от побережья Печорского моря. По данным метеорологических сервисов, на протяжении дня в этом районе было около 15 градусов мороза и шел снег.

Позже пресс-служба МЧС России подтвердила падение Ан-2, добавив, что связавшийся со спасателями пассажир рассказал о гибели двух человек. В МЧС уточнили, что самолет летел по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. К месту крушения направили спасательную группу на вертолетах и наземную группу на снегоходах. РИА Новости писало, что к упавшему Ан-2 вылетели два вертолета Ми-8.

Однако губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный сообщил, что поисками самолета пока что занимаются наземные службы. Два вертолета Ми-8 готовы к вылету, но отправятся на место происшествия сразу, как только позволят погодные условия.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре уточнили, что самолет не разбился, речь идет о жесткой посадке. Сначала ведомство организовало доследственную проверку случившегося. Позже Следственный комитет сообщил, что в связи с ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло смерть двух и более лиц по неосторожности).

Позже РИА Новости со ссылкой на МЧС передало, что один из двух погибших — пилот упавшего Ан-2. В результате жесткой посадки самолета травмы получили еще четыре человека.

Генеральный директор «Нарьян-Марского объединенного авиаотряда» Валерий Остапчук в беседе с ТАСС рассказал, что самолет летел в сложных погодных условиях.

«Два члена экипажа, 10 пассажиров на борту. Что произошло, пока не знаем, сработал аварийный радиомаяк. У нас полярная ночь, туман. Наземные бригады выехали для оказания помощи», — пояснил Остапчук.

Телеканал «360» также сообщил, что причиной катастрофы мог стать туман. Житель села Каратайка рассказал журналистам, что из-за тумана в окрестностях сохраняется низкая видимость. По его словам, почти все жители села поехали на место авиакатастрофы, чтобы помочь пострадавшим.

Около 18:20 мск МЧС сообщило, что эвакуация выживших с места крушения завершена. Telegram-канал «112» опубликовал списки летевших в самолете. Согласно этим данным, в катастрофе погиб мужчина-пилот 1964 года рождения и пассажирка 1968 года рождения. Кроме того, по информации «112» на борту находилось минимум двое несовершеннолетних — мальчики 2008 и 2011 годов рождения.