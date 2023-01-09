Кабмин расширил программу медицинской помощи в рамках ОМС

Программу госгарантий бесплатной медицинской помощи в России расширили до 2025 года, включив в нее с 1 января новые направления, в том числе раннее выявление сахарного диабета и профилактику гепатита C. Финансирование программы в рамках ОМС увеличили на 295 млрд рублей. Около 1,1 миллиона медицинских работников по всей стране будут получать надбавки к зарплате — от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в месяц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Правительство России продлило программу госгарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года, которая будет предусматривать увеличение числа доступных услуг, сообщается на сайте кабмина.

«Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Она предусматривает, в том числе, оказание высокотехнологичной и специализированной помощи», — объявил на сегодняшнем заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

Также он анонсировал расширение возможностей медицинской реабилитации. «Теперь она будет проводиться на дому с предоставлением пациентам необходимых для этого медицинских изделий. В программу включены новые направления, среди которых – профилактика и лечение больных гепатитом С, а также раннее выявление сахарного диабета и его лечение», — уточнил премьер.

Изменения в 2023-м

В 2023 году власти увеличили финансирование программы в рамках ОМС на 295 млрд рублей, включая увеличение фонда оплаты труда не менее чем на 8,5%. Расходы на оплату высокотехнологичной медицинской помощи увеличат почти на 8 млрд рублей, что позволит осуществить высокотехнологичные вмешательства для 1,3 млн пациентов.

Кроме того, с этого года впервые в отдельную категорию выделены объёмы медицинской помощи по диспансерному наблюдению россиян, имеющих хронические заболевания.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования с этого года обязали проводить анализ расходов медорганизаций в сравнении со структурой расходов 2022 года. Выявив отклонения, фонд обязан в срочном порядке направить всю информацию в Минздрав.

Выплаты медикам

Врачи дефицитных специальностей с 1 января будут получать дополнительные выплаты, установленные правительством. Прибавку получат также и эксперты, которые проводят сложные исследования, например, при диагностике онкологических заболеваний. Речь идет и о ученых, у которых нет медицинского образования.

«Размер такой доплаты к заработной плате составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в месяц — в зависимости от специальности сотрудника. В целом её получат около 1,1 миллиона человек по всей стране», — рассказали в правительстве.

На эти доплаты в 2023 году выделено более 152 млрд рублей. Самые большие надбавки в размере 18,5 тыс. рублей получат врачи центральных районных, районных и участковых больниц.

«Сейчас нужно принять все необходимые меры, чтобы дополнительные начисления осуществлялись без промедления. Денежные средства должны дойти до каждого доктора, фельдшера или медсестры, кому они положены. Обращаю на это внимание глав регионов и руководителей медицинских организаций», — подчеркнул Мишустин.

Медработники на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей также будут иметь возможность получать надбавки. Региональные отделения Социального фонда уже отрабатывают способы получения реестров медицинских работников и варианты перечисления выплаты, в том числе через «Почту России».

Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, первые социальные выплаты за январь будут произведены в феврале 2023 года.