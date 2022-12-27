Спасти Диксона

В сентябре весь мир потрясла история белого медведя, который был обнаружен в поселке Диксон с многочисленными ранениями. Тогда компания «Норникель» оперативно помогла организовать спасательную операцию и перевезти медведя в Москву, а ветеринары столичного зоопарка, несмотря на сильное обезвоживание зверя и порезы задних лап, пообещали до конца бороться за его жизнь. Сегодня Диксон уже гуляет по вольеру, барахтается в снегу и даже купается в бассейне.

В сентябре 2022 года на острове Диксон зоозащитники нашли подстреленного белого медведя. Возглавившая операцию по спасению, глава Росприроднадзора Светлана Радионова в тот момент призналась: «Мы не теряем надежды (…) Служба работает в уже отлаженной связке: природоохранная прокуратура, Охотнадзор, Росприроднадзор, «Норникель», Московский зоопарк. Узнав о ситуации, мы выдали разрешение на отлов хищницы. Ветеринары благодаря помощи ГМК «Норникель» прибыли на остров максимально оперативно. Сейчас специалисты готовят клетку для перевоза медведицы. Завтра ранним утром ее доставят в аэропорт Норильска, а оттуда — на лечение в Москву».

Эвакуация

Жители поселка Диксон Красноярского края обнаружили раненого белого медведя в угольной куче недалеко от жилых домов: он лежал на спине и едва шевелил головой и передними лапами. Местные специалисты попытались помочь животному, но это оказалось невозможно: медведь находился в критическом состоянии, он был частично парализован и сильно обезвожен, к тому же имел огнестрельные ранения.

Зоологи Московского зоопарка определили, что медведю, которого решили назвать в честь родного острова, около 2-3 лет, предварительно погрузив его в сон - осмотрели, перевязали и решили забрать с собой в Москву для более детального обследования. В Москву медведь прибыл в тяжелом состоянии. В зоопарке его осмотрели более предметно и сделали рентген: в результате у животного было обнаружено порядка 25-30 отверстий от картечи разного диаметра. Спустя несколько дней медведя отвезли в клинику на КТ и МРТ-диагностику.

Диагноз оказался неутешительным: металл был обнаружен в грудной полости, была задета голова и позвоночник. Врачи определили контузию спинного мозга, и обширный миозит - предположительно, от бокового удара. Из-за таких травм животное едва ли когда-нибудь сможет ходить, и операция при этом ситуацию не исправит. Прогноз на выздоровление медведя врачи делали крайне осторожный.

Лечение

Медведь боролся за жизнь. Каждый раз он благополучно отходил от анестезии и показывал хороший аппетит. Для хищника разработали специальный рацион, чтобы он получал все необходимые витамины и микроэлементы, но при этом не набирал лишний вес. Поначалу он съедал в день по 3-4 литра каши с нежирным мясом или рыбой, затем в его меню стали постепенно добавлять кролика, курицу, яйца и овощи. Медведю также проводили медикаментозную терапию - антибиотики и обезболивающие растворяли в еде. «С самого момента поступления мы удивились, насколько лояльно медведь относится к человеку, не проявляя никакой агрессии, – подчеркивает заведующий отделом хищных животных Московского зоопарка Иван Пажетнов. – Диксон был сразу нацелен на то, чтобы нам помогать и активно заниматься».

Манипуляции специалистов уже дают свои результаты. Например, недавно зоологи заметили, что медведь стал поджимать пальцы. «Во время тренингов мы проводим не только осмотр, но и стимуляцию движений Диксона. Мы тянем его вверх, он садится, ложится, а скоро будем учить его делать перекаты на спине. Так что у нас много реабилитационных мероприятий, после которых наблюдается положительная динамика», – рассказал Иван Пажетнов. Сегодня медведь, которого назвали Диксоном, уверенно идет на поправку. Ему обустроили просторный вольер со специальным бассейном и разработали программу реабилитации.

Медведь находится в воде столько, сколько ему захочется. После купания Диксон по собственному желанию возвращается в свое внутреннее помещение, где он может отдохнуть. По мнению специалистов, потребуется еще несколько недель, чтобы медведь окончательно привык к новой для себя обстановке. А со временем можно будет приступить непосредственно к водным тренингам.

Поддержка

В целом у Московского зоопарка совместно с Министерством природных ресурсов и Росприроднадзором есть большая программа по работе с белыми медведями, а в Фонде национальной природы для них открыт отдельный сбор средств. Но так как случай с Диксоном уникальный – то он вышел за пределы этих проектов.

«Такого в мире еще не было, чтобы крупного хищника с подобной травмой пытались вылечить», – поделилась Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка. «За судьбой Диксона продолжает следить большое количество людей, а также крупный бизнес. Например, «Норникель», благодаря которому мы смогли быстро и безопасно доставить медведя из Красноярского края в Москву, и сегодня очень помогает. Недавно компания заявила о намерении удвоить сумму пожертвований, которую соберет для мишки Фонд национальной природы.

Формат с двукратным увеличением собранных средств «Норникель» выбрал не случайно – в компании он давно работает в рамках программы личных пожертвований сотрудников. А потому должен быть успешно реализован и в истории с Диксоном.

«Мы прочитали, что руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова обратилась к гражданам России с просьбой собрать средства на поддержку медведя. И решили, что удвоим собранную сумму средств на содержание и лечение Диксона», – отметил вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев. «В таком виде и народная поддержка будет сохранена, и компания продолжит помогать медведю, в спасении которого принимала самое активное участие».

Что касается выздоровления, то специалисты отмечают у медведя возросшую активность. Движения голеностопа и пальцев на задних конечностях по-прежнему прослеживаются, при этом правая лапа показывает лучшую чувствительность. Путь выздоровления Диксона только начинается, но эта история еще раз доказывает – слаженная работа всех людей, любящих животных и природу, может спасти жизнь. «Мы продолжим реабилитацию Диксона и постараемся сделать все возможное, чтобы улучшить качество его жизни», – говорят в Московском зоопарке.