«Просто расстреляли и ушли». Что известно об убийстве восьми человек в Макеевке

Задержаны подозреваемые в расстреле семьи из восьми человек, сообщил СК. Основная версия следствия — грабеж, так как злоумышленники угнали со двора автомобиль. Однако выживший глава семейства не верит в это. По его словам, ничего, кроме машины, не пропало.

Следственный комитет России в своем Telegram-канале сообщил о задержании четырех подозреваемых в убийстве семьи в Макеевке.

«Поступила информация об обнаружении в частном доме в городе Макеевке ДНР тел 8 человек, из которых трое являются детьми. Оперативно был установлен автомобиль, на котором скрылись лица, подозреваемые в совершении преступления. Позже в одной из квартир в г. Донецке были задержаны 4 человека», — рассказали в ведомстве.

Во время обыска в квартире подозреваемых правоохранители нашли и изъяли «автомат АК-74, три магазина к нему, а также две гранаты». Оружие отправят на экспертизу.

Донецкие правоохранители приводят другие данные. Ранее МВД ДНР сообщило, что по «горячим следам» задержаны три жителя микрорайона «Калининский», подозреваемые в убийстве восьми человек. Подчеркивается, что задержанные ранее были судимы.

«26 декабря в 21:15 в дежурную часть Червоногвардейского РО полиции Макеевки поступило сообщение об обнаружении на территории одного из домовладений трупов 8 человек, в том числе четверых несовершеннолетних», – говорится в Telegram-канале МВД республики.

По данным следствия, злоумышленники похитили со двора автомобиль Skoda.

В сообщении указывается, что задержанные «признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества».

Глава администрации Макеевки Владислав Ключаров рассказал ТАСС подробности трагедии. «Это был чистой воды грабеж, они скрылись на автомобиле семьи, которую расстреляли. Там четверо детей – один год, десять лет и двое по четырнадцать [лет] – погибли», – сказал он.

По его словам, подозреваемых поймали в ходе плана-перехват «Сирена», объявленного в городе. «Сирена» вводится для поимки особо опасных преступников. План подразумевает проверку документов граждан, досмотр автомобилей и выставление на дорогах дополнительных патрулей ДПС.

В комментарии РИА Новости отец семейства, дед расстрелянных детей, выразил уверенность, что причиной убийства было не ограбление, потому что преступники лишь угнали автомобиль.

«Никто не хотел ограбить, они ничего не взяли у нас. Не сняли ни золото с дочки, была цепочка золотая, никто не снял. Ничего. Просто расстреляли и ушли. И машину угнали. А вообще причина неизвестна», – сказал он.

Он добавил, что был в полиции, разговаривал с начальником уголовного розыска. «Пока следствие идет, он не хочет разглашать. Я у него спрашиваю: «В чем причина?» Он говорит: «Не в адеквате. Он неадекватный, он не может разговаривать», – рассказал мужчина.

Он уточнил, что убили «дочку и внука, свата, сваху, дочек двух их и внуков еще двух». «Как узнал? Зять пришел домой, они лежат все расстрелянные, позвонил, и я приехал», – вспоминает он о произошедшем.

В МВД ДНР заявили, что действия преступников подпадают под ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Им грозит «максимальная ответственность в виде высшей меры наказания». СК РФ уточняет, что военные следственные органы СК России возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В ДНР высшей мерой наказания, до вхождения республики в состав России, была смертная казнь. 2 октября на сайте Конституционного суда РФ были опубликованы документы, по которым нормы законодательства, противоречащие Конституции России, не будут применяться в новых регионах страны – в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Таким образом, в ДНР будет отменена смертная казнь. 4 октября пресс-служба парламента республики сообщила, что власти ДНР планируют решить этот вопрос до конца интеграции региона в правовое поле РФ, то есть в срок до 1 января 2026 года, пишет ТАСС.