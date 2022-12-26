«Когда сын молился ночью, в него водворился Сатана»: в Екатеринбурге мать убила троих своих детей

В Екатеринбурге в одной из квартир на улице Бажова, по предварительной информации, мать задушила троих детей из-за того, что в них «вселились бесы». По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК «Убийство двух и более малолетних». Соседи указывают, что накануне из квартиры, где произошла трагедия, доносилась громкая музыка, а также молитвы. Также сообщается о найденных на месте трагедии записках, в которых от лица матери утверждается, что в их детей вселились бесы, и наступил Апокалипсис. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Согласно предварительной информации, в понедельник, 26 декабря, в Екатеринбурге мать задушила троих детей в квартире дома на улице Бажова. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Свердловской области. Погибли двое мальчиков 15 и 10 лет, а также пятимесячная девочка.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более малолетних»)», — сообщили в ведомстве.

Личности погибших детей и их матери 1985 года рождения установлены. Мать находилась в декретном отпуске. К выяснению обстоятельств произошедшего также подключился уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков. В беседе с ТАСС он сообщил, что предстоит выяснить, были ли каким-либо признаки, которые могли бы предотвратить трагедию.

Женщине, которую подозревают в убийстве, предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Это стандартная процедура при подобных преступлениях.

«Я умираю от беса полуденного»

Telegram-канал SHOT опубликовал две записки, которые, предположительно, были найдены на месте происшествия. В сообщении говорится, что их написала Анастасия – мать погибших детей. В одной записке говорится, что женщина серьезно больна, в другой — что в ее детей вселились бесы.

«Когда ты [сын] молился ночью, в тебя водворился Сатана, упавший с небес. Ты Сатана во плоти. Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от Беса полуденного, который попал в меня»,

— говорится в одной из записок.

В сообщении SHOT говорится, что мать позже написала всем родственникам, что «наступил Апокалипсис, в городах много бесов, а ее дети уже в раю». Кроме того, из записки следует, что в мужа также вселился бес. Также со ссылкой на близких предполагается, что «помутнение рассудка у женщины могло произойти в том числе из-за того, что ее муж жесткий человек, якобы он всегда злился, когда Анастасия общалась с родственниками».

«Я очень любила своих детей и мужа. Мне пришлось это сделать, чтобы спасти их в вечности. Простите меня, мне пришлось это сделать, потому что мне их [детей] оставить не на кого», — говорится в найденной записке.

Что говорят соседи

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «КП-Екатеринбург», что женщина обнаружили лежащей на телах детей. Также он отметил, что мать сама написала родственникам смс, в котором описала случившееся.

«В сообщении было сказано, что в детей вселились бесы», — рассказал неназванный источник.

Знакомые семьи также сообщили, что отец детей работал в силовых структурах и три года назад вышел на пенсию.

Соседи отмечают, что 24 декабря в квартире громко играла музыка, и из-за этого обращались к семье с просьбами не шуметь. Также отмечается, что из квартиры доносились молитвы и крики одного из мальчиков: «Я жить хочу! Я не хочу умирать!»

Екатерина, другая соседка, сообщила порталу «Е1.Ru», что накануне из квартиры доносился шум.

«Накануне там были сильные стуки, будто изгоняли кого-то. Я думала, что за сатанинские крики там. Кричали: «Прекрати, прекрати». Мы хотели вызвать полицию, но я думала — ругань. Потом все притихло, думаю, ну ладно, поругались и поругались»,

— сказала она.

Друг погибшего 15-летнего подростка заявил порталу «Е1.Ru», что обстановка в семье со стороны выглядела благополучной. Он отметил, что с матерью не знаком и не видел ее, по общему впечатлению казалась, что в семье все в порядке.

«Мальчик был спокойный, ходил на кружок фотографирования. Родители у него тоже вежливые были, из хорошей семьи. Младший брат тоже был воспитанный. Одеты были, дорогие вещи достаточно были. Я их видел, когда они с семьей гуляли и отдельно с отцом куда-то ездили», — рассказал подросток.