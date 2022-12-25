Снежная буря убила 27 человек. Стихия ударила по США

Американцам стоит сократить потребление электричества из-за непрекращающегося снежного шторма на северо-востоке США, заявили в местном энергооператоре. Кроме того, буря вызвала рекордное снижение добычи природного газа и массовые ДТП из-за гололеда. В Огайо столкнулись почти 50 машин, четыре человека погибли. Всего, по последним данным, жертвами шторма стали 27 жителей Америки. В Техасе федеральные власти объявили чрезвычайную ситуацию. Отменены тысячи авиарейсов.

Снижение потребления

Режим чрезвычайного положения первого уровня объявил энергетический и сетевой оператор северо-востока США ISO New England. Как сообщает Bloomberg, учреждение просит жителей штатов Новой Англии сократить потребление электроэнергии из-за «непрекращающегося снежного шторма».

«Мы объявили режим энергетической осторожности в регионе и призываем к сократить потребление из-за возможной неожиданной потери генерации», — заявил пресс-секретарь ISO New England Мэтью Какли.

Он подчеркнул, что сейчас спрос на электроэнергию в регионе превышает возможности оператора. Спотовые цены на электричество достигли $1800 за МВтч.

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Падение добычи газа

Из-за зимнего шторма в США рекордно снизился уровень добычи природного газа, сообщает также Bloomberg.

Спад американские журналисты называют максимальным за более чем 10 лет.

Снижение за сутки составило 2,8 млн кубометров, что составляет почти 10% от добычи. Из-за бурана была закрыта часть скважин и замерзла жидкость в магистральных газопроводах.

Спрос на газ при этом достиг максимальных показателей за четыре года.

Сайт poweroutage.us, занимающийся мониторингом потребления энергии, сообщил, что в США без электричества остались свыше 1,7 млн потребителей — домохозяйств и предприятий. Наиболее напряженная ситуация складывается на Восточном побережье – от штата Флорида до штата Мэн.

Жертвы шторма

Телеканал CNN сообщил, что жертвами зимнего шторма в Соединенных Штатах стали по меньшей мере 16 человек. Впоследствии NBC передал, что по последним данным погибли 27 человек.

23 декабря более 200 млн американцев в 48 штатах получили предупреждения о повышенном уровне погодной опасности. По словам синоптиков, «это одно из самых обширных предупреждений о зимней непогоде за всю историю наблюдений».

В штатах Канзас и Кентукки погибли в ДТП из-за снежной бури по три человека. В Висконсине, Теннесси и Миссури из-за непогоды погибло по одному человеку. В штате Нью-Йорк двое погибли из-за того, что парамедики не смогли вовремя добраться по вызову. NBC сообщает также о смертельных случаях в Мичигане, Колорадо, Небраске и Оклахоме.

В Огайо четверо погибли в результате масштабного ДТП – на заснеженном шоссе столкнулись почти 50 машин. Местная дорожная полиция призвала водителей не выезжать на трассы без необходимости.

Кроме того, из-за зимнего шторма в США отменили более 3 тыс. авиарейсов. Наиболее напряженная обстановка складывается в аэропортах Денвера, Детройта, Чикаго и Миннеаполиса – там на заснеженной земле остается больше всего самолетов.

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ЧС в Техасе

Министерство энергетики США объявило режим чрезвычайной ситуации в штате Техас.

«В Техасе существует чрезвычайная ситуация вследствие нехватки электрической энергии, дефицита мощностей для ее генерации и других причин», — говорится в заявлении федеральных властей.

Отмечается, что ведомство разрешило энергетикам пренебречь экологическими нормами, чтобы нарастить производство в условиях снежной бури.

По информации минэнерго, снежная буря оставила жителей Техаса без 16,7 тыс. МВт электричества, которое вырабатывается с помощью углеводородов, ветра и солнца. Падение температуры и сильный ветер вывели из строя часть генерирующих мощностей и привели к рекордному росту потребления электричества в штате. Замещать экологически чистые источники энергии могут при помощи нефти и газа.

В Калифорнии всегда солнечно

В разных частях США местные власти объявили разные предупреждения, указано на сайте Национальной погодной службы США. В Техасе, Миссисипи, Луизиане и других штатах юга США предупреждают о снежном шторме, в Миннесоте и Иллинойсе, а также вокруг Великих Озёр — о холодном ветре,

в Северной Дакоте и Монтане действует предупреждение «о зимней погоде». Спокойная погода наблюдается на Среднем Западе и в районе Аппалачей.

Самые сильные морозы — на севере и северо-востоке страны. Там температура в последнее время упала до -11...-27 градусов Цельсия. На Юге в наиболее северных округах наблюдаются заморозки до -8 градусов. В Калифорнии от +9 до +15 градусов, передает сайт Weathercentral.com.