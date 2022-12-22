«Смертельные снегопады». Можно ли считать московские сугробы аномалией

В декабре 2022 года высота сугробов в Москве составила 35 см, побив рекорд 1941 года. Считать ли такие обильные осадки аномальными, почему снегопады сложно спрогнозировать и чем они могут быть опасны, «Газета.Ru» разбиралась со специалистами.

По данным Гидрометцентра, 19 декабря уровень высоты снега в Москве составил 35 см — последний раз такие сугробы наблюдались в 1941 году. Однако, несмотря на редкость и «аномальность» этого события, расценивать его как что-то необычное все же не стоит, пояснила «Газете.Ru» ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В метеорологии мы вкладываем в понятие аномалии смысл «отклонение от среднего». Норма высоты снежного покрова для этого периода — 15 см. Сейчас — в два раза больше, такая высота характерна для пика зимы, 31 января — 1 февраля.

Да, очень снежный декабрь, но так бывает. В прошлом году у нас выпало меньше осадков, но все равно месяц был снежный, и сугробы 23-25 см держались до Нового года. А в 2021 году у нас был очень снежный февраль. Это, в общем-то, нормальные процессы, и мы достаточно спокойно относимся к этим рекордам.

Межгодовая изменчивость погоды бывает очень большой: прошлый декабрь был снежным и холодным, в этом — продолжительные оттепели. А вот в декабре 2019 года держалась плюсовая температура, и снежный покров вообще не сформировался. Вот это была действительно аномалия — первый такой случай за историю наблюдений», — рассказала она.

Высота снега — не самый важный параметр для специалистов, отметила Макарова. Так, для гидрологов и агрометеорологов важны влагозапасы снега — то, какое количество воды он содержит. От этого зависит прогноз половодья весной. Для расчета влагозапасов важна также плотность снега, — а сейчас она невелика. 18 декабря за ночь выпало 13 мм осадков, а за неделю до этого, 12 декабря — 12 мм, хотя таких рекордных сугробов в тот день не наблюдалось.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Когда снег выпадает при такой низкой температуре, он очень пушистый, — пояснила метеоролог. — С 21 декабря наступила оттепель. Этот снег будет уплотняться, он просядет под своим весом, будет таять. Так что высота сугробов — очень относительный параметр, это надо понимать и спокойно реагировать на обилие снега. У нас перед предыдущей оттепелью была высота снежного покрова 20 см. Прошла оттепель — стало 5 см. И от этих 5 см мы пришли к 34 см. Теперь уровень снега опять будет снижаться. У снежного покрова вообще сложная динамика на протяжении всей зимы, потому что то похолодание, то оттепель, то снег, то дождь, то вообще никаких осадков нет».

Рекорда по уровню осадков этот декабрь пока тоже не побил, хотя и превысил норму в 51 мм почти вдвое. Однако самый богатый на осадки декабрь был в 1874 году, отметила Макарова — тогда их уровень составил 115 мм. Второе место досталось декабрю 1981 года — 112 мм осадков.

Ждать ли таких же или более сильных снегопадов в январе и феврале — пока неясно: их, как и другие осадки, сложно прогнозировать в долгосрочной перспективе.

«С осадками трудность в том, что модели, используемые для численного прогноза, пока не позволяют учесть всю ту пространственно-временную неоднородность, которая свойственна природе. Поэтому с прогнозированием осадков, в частности экстремальных, есть сложности — вы можете попасть под ливень в центре Москвы, а в трех километрах от вас не прольется ни капли», — рассказала «Газете.Ru» младший научный сотрудник Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН Мария Тарасевич.

При расчетах учитываются температура и влажность воздуха, скорость ветра, приземное давление и другие факторы. И результат прогноза во многом зависит от того, насколько эти данные будут полными и достоверными. Кроме того, важно и само качество модели численного прогноза — пространственное разрешение, качество описания физических процессов, которые происходят в атмосфере и подстилающей поверхности. При этом модели, со стопроцентной точностью предсказывающей выпадение осадков и их объем, пока что нет нигде на планете.

«Нельзя сказать, что где-то в мире есть очень хорошее решение, которого нет у нас в России. Или что мы испытываем какие-то проблемы, свойственные только нашей стране.

Проблема прогноза осадков является общемировой. И это достаточно грустно, потому что осадки, особенно экстремальные, как мы наблюдали сейчас или как бывают летом, очень сильно затрагивают социально-экономическую составляющую жизни человека.

Затяжные ливни летом приводят к выходу из берегов рек и подтоплениям домовладений и сельскохозяйственных угодий: появляются человеческие жертвы и происходят потери урожая. Обильные снегопады зимой становятся причиной пробок и аварий на дорогах. Все перечисленное непосредственно влияет на жизнь каждого из нас, поэтому качественный прогноз экстремальных погодных явлений очень востребован», — отметила Тарасевич.

«Чем ближе и краткосрочнее прогноз, тем он точнее. В частности, этот снегопад и предыдущие были очень хорошо предсказаны. Тем не менее, ошибки есть и они всегда будут, потому что наш мир так устроен. Вы же не можете в долгосрочной перспективе прогнозировать свое настроение, — оно может вдруг измениться, и вы даже не сумеете объяснить, почему. Вот и с погодой так же», — добавила Макарова.

Хотя высокие сугробы и привлекли внимание москвичей, за последние десятилетия мир сталкивался с куда более серьезными снегопадами.

Наиболее значимым известным снегопадом в истории стала иранская метель в феврале 1972 года — тогда высота снега местами достигала 8 метров. Этот снегопад стал и самым смертельным — во время него погибло более 4000 человек. Несколько деревень вымерли полностью — дома оказались погребены под таким слоем снега, что жители не смогли выбраться.

Другим масштабным событием стала снежная буря в Афганистане в 2008 году. В январе температура упала до –30°С, а на части территорий выпало до двух метров снега. Снегопад стал причиной гибели почти тысячи человек, более чем сотне из-за обморожения пришлось ампутировать пальцы ног и стопы, так как многие ходили по снегу босиком.

В 1977 году от снегопада пострадал запад Нью-Йорка и юг Онтарио — высота снега местами превышала 2,5 м. Дополнительной проблемой стали порывы ветра свыше 100 м/ч, которые наносили сугробы до 12 м. Всего в метели погибло менее 30 человек. Однако уборка снега заняла более двух недель, что сильно сказалось на движении транспорта. Это, в частности, стало проблемой для школ-интернатов, где заканчивались запасы продовольствия, — пищу пришлось доставлять вертолетами.

В марте 1993 года произошла так называемая «Буря века», сопровождавшаяся обильными снегопадами. Хотя сам уровень снега был не столь высок — до 130 см в горах и около метра на равнинах — метель затронула огромную территорию от Канады до Гондураса.

В некоторых высокогорных районах снегопад был зарегистрирован впервые. Жертвами снегопада в сочетании с торнадо стали более 300 человек.

Для неподготовленных регионов проблемой может стать даже не аномальный (как минимум по российским меркам) снегопад. В конце января 2008 года в Китае выпало до 45 см снега, что обернулось катастрофой для непривыкших к этому центральных и южных провинций. Движение транспорта и самолетов оказалось парализовано, пострадали линии электропередачи, остановилась доставка продовольствия на рынки и в магазины. В Ухане, Цзинчжоу, Ичане и других городах замерзли и треснули водопроводные трубы, из-за чего многие жители остались без воды.

В это время сотни миллионов китайцев разъезжались по родным местам, чтобы традиционно отметить с близкими Китайский новый год, — в итоге многие из них застряли в аэропортах и на вокзалах. Снегопад привел к множеству автомобильных и автобусных аварий, из-за веса скопившегося снега обрушились крыши более чем миллиона малоэтажных домов. более 200 тыс. из них оказались разрушены полностью. В следующие дни тающий снег настолько охладил воду в море и рыбных хозяйствах, что это привело к гибели рыбы в огромном количестве. В частности, на островах архипелага Пэнху было выловлено около 1500 тонн мертвой рыбы.

Всего из-за давок в транспорте, аварий, обрушений зданий, холода и других последствий снегопада погибли минимум 129 человек. В их числе также оказались электрики, пытавшиеся очистить линии электропередач. Медики оказали помощь более чем 200 тыс. пострадавших. 1,66 млн китайцев потеряли свое жилище. Кроме того, погибли десятки тысяч сельскохозяйственных животных, оказались уничтожены тысячи парников с овощами.

Все масштабные снегопады приводили к схожим проблемам: люди погибали от холода, в транспортных авариях и в собственных домах, откуда не могли выбраться — либо оказывались погребены под обломками, если крыша не выдерживала давления снега. Местами спасатели откапывали промерзшие трупы.

Нарушалось транспортное сообщение, из-за обледенения и обрыва проводов жители оставались без электричества. Погибали сотни тысяч голов скота и множество растений в теплицах, что приводило к ощутимым убыткам для сельского хозяйства. Из-за затруднений с поставками пищи люди местами съедали своих домашних животных. Дополнительной проблемой становилась невозможность добраться до медиков — это приводило к росту смертности. Кроме того, снегопады неоднократно создавали угрозу затопления в прибрежных районах, когда растаявший снег приводил к повышению уровня моря.

Даже если снегопад в Москве в ближайшее время не повторится, жителей подстерегают другие опасности, подчеркнула Макарова.

«Сейчас будет морозный период пару дней, а потом потепление, которое будет сопровождаться усилением ветра. Прогнозируется дождь, мокрый снег. Это приведет к гололеду и гололедице, уменьшится коэффициент сцепления с поверхностью, ходить будет очень трудно. Этот период, скорее всего, будет непродолжительным, но сильно осложнит передвижение. Пешеходам и автомобилистам нужно быть внимательными в такие моменты», — предупредила она.